İşte Ankara'daki görüşme trafiğinin perde arkası

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki gece Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile bir araya geldi. AKP’nin önde gelen isimleri iken, şimdilerde muhalif olarak gösterilen Bülent Arınç, Hüseyin Çelik, Suat Kılıç, Nihat Ergün, Sadullah Ergin gibi isimlerin yeni bir siyasi oluşum başlatacakları ve bu oluşumun başında Gül’ün bulunacağının öne sürüldüğü bir dönemde gerçekleşen buluşma, Ankara kulislerini hareketlendirdi. Kulislere göre, Gül’ün Erdoğan'a, " Vaktimizi kavgayla, gürültüyle değil, ülkenin meselelerini çözmek için harcayalım” dediği ifade edildi. Yemekten bir gün sonra Abdullah Gül bu kez Bülent Arınç'ın evinde Sadullah Ergin, Nihat Ergün, Hüseyin Çelik ve Suat Kılıç ile bir araya geldi. Bu görüşmede de Gül'ün, “Hepimiz aynı gemideyiz, bu gemi su alırsa hepimiz zarar görürüz” dediği belirtildi.

“Kavga görüntüsü değil, birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var”

Erdoğan ile Gül buluşmasının Bülent Arınç’ın açıklamalarının üzerine gelmesi, görüşmenin önemini daha da artırdı. Habertürk'ten Umut Tütüncü'nün haberine göre, Erdoğan ve Gül tarafından edinilen bilgilere göre detaylar şöyle:

“Hazirandan bu yana Erdoğan ve Gül, biri Gül’ün el ameliyatı sonrası olmak üzere; 2 kez telefonla, 1 kez de yüz yüze görüştü. İkili, Erdoğan’ın İstanbul Kısıklı’daki evinde de bir araya geldi ancak bu görüşme basına yansımadı.”

Kaynaklar, ikilinin, iç ve dış siyaset, terörle mücadele, Rusya, Suriye, Irak, mülteci meselesi, ekonomi başta olmak üzere her konuyu konuştuklarını aktardı.

20.30’da başlayan görüşmede Arınç ve Hüseyin Çelik’in eleştirileri, yeni oluşum söylentileri de konuşuldu. Gül’ün yakın çevresi “Beyefendi, Bülent Bey’i de Tayyip Bey’i de çok sever. Bu yaşananlara çok üzüldü” derken, birlik ve beraberlik mesajı vererek akil adam rolü üstlenen Gül’ün, Türkiye meselelerine kafa yorduğu ancak kimseden rol çalma, çelme takma niyeti olmadığı belirtiliyor. Gül’ün “Meselelerimizi çözmek için kenetlenmemiz lazım. Vaktimizi kavgayla, gürültüyle değil, ülkenin meselelerini çözmek için harcayalım” dediği, bu mesajı Arınç’a da ileteceği vurgulandı. Gül ve Erdoğan’ın AKP’nin geleneğinde bu tür kavga görüntüleri olmadığını ifade ettikleri de öğrenildi.

Görüşmenin öncelikle insani olarak yorumlanması gerektiğini dile getiren kaynaklar, şu değerlendirmeyi yaptı: “Birbirlerinin fikirlerine çok önem verirler. Tayyip Bey Abdullah Bey’in görüşlerine, akil duruşuna, Abdullah Bey de Tayyip Bey’in devlet adamlığına, güçlü kişiliğine, cesaretine, pratikliğine çok önem verir.”

“Hepimiz aynı gemideyiz, bu gemi su alırsa hepimiz zarar görürüz”

CNN Türk’ün haberine göre de, bu yemekten bir gün sonra Abdullah Gül bu kez Bülent Arınç'ın evinde Sadullah Ergin, Nihat Ergün, Hüseyin Çelik ve Suat Kılıç ile bir araya geldi.

Gül'e yakın kaynaklar, "Abdullah Bey dün ne konuştuysa bugün de aynısını konuştu. Sadece saygı duyulan bir insan sıfatıyla" vurgusunu yaptı. Gül’ün, “Hepimiz aynı gemideyiz. Aynı davanın insanlarıyız. Bu gemi su alırsa hepimiz zarar görürüz” dediği ifade edildi.

Buna göre Gül, "Biz hepimiz aynı gemideyiz, bu gemi su alırsa hepimiz zarar görürüz. Terör ve dış politikadaki konular ciddi sorunlar ve gelişmeler varken, enerjimizi başka şeylere harcamak yanlış olur. Partide dün görev yapanların da bugün görev yapanların da itibar ve şerefi önemlidir. Trollerin yaptıkları ne kadar yanlışsa basın üzerinden konuşmak da o kadar yanlıştır" görüşlerini paylaştı.