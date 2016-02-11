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"Erdoğan, Gül'e 'Arınç'la konuş, ne yapmak istiyor' dedi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Gül, dün akşam da Arınç ve eski AKP'li bakanlarla bir araya gelmişti

11 Şubat 2016 11:48

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile sürpriz buluşmasının ortaya çıkmasının ardından dün akşam da (10 Şubat 2016) eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın evinde eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Nihat Ergün ve eski parti sözcüsü Hüseyin Çelik'in de katıldığı bir görüşme yapan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Erdoğan'ın isteği üzerine bu görüşmeyi gerçekleştirdiği iddia edildi. Sözcü'nün Ankara kulislerine dayandığı haberine göre, Erdoğan'ın önceki gün görüştüğü Gül’e ‘’Arınç ile konuş, ne yapmak istiyor’’ dediği ileri sürüldü..

Arınç’ın Ankara Söğütözü’ndeki evinde gerçekleşen görüşme yaklaşık 2 buçuk saat sürmüştü. Ziyaretin ardından konuşan Arınç , "Erdoğan'a verdiğim cevap verdim, umarım herkes ders çıkarmıştır" açıklaması yapmıştı.

 

Erdoğan "O zat" diye nitelemişti

 

Bülent Arınç, 29 Ocak 2016'da CNN Türk'te Taha Akyol'un 'Eğrisi Doğrusu' programına katılarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümete yönelik eleştiriler yöneltmişti. Açıklamaları sonrası iktidara yakın medya organları tarafından ağır suçlamalar yöneltilen Arınç, Erdoğan tarafından da ''O zat'' ifadesi ile eleştirilmişti.

Gelen tepkiler üzerine Bülent Arınç, kişisel Twitter hesabından bir açıklama yaparak, ''Bu çınarın gölgesi altında günyüzüne çıkmamış çok sayıda gerçek var'' mesajı vermişti.

 

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