Saray'da ilk buluşma; Abdullah Gül, Arınç krizi sonrası Erdoğan ile 3 saat konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki konutunun ilk misafiri 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül oldu. AKP'yi kuran çekirdek kadrodan Bülent Arınç'ın Erdoğan'ı da hedef alan eleştirilerinin AKP'de yarattığı krizin ertesine rastlayan sürpriz buluşma yaklaşık 3 saat sürdü.

Görüşmenin dün akşam yemeğinde gerçekleştiği öğrenildi. Ankara kulislerinde bir süredir hükümete ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik eleştiriler getiren AKP'nin önde gelen isimlerinden Bülent Arınç, Hüseyin Çelik, Suat Kılıç, Nihat Ergün, Sadullah Ergin gibi isimlerinin yeni bir siyasi oluşum başlatacakları iddiası konuşuluyordu. Bu oluşumun başında Erdoğan ve Arınç'la birlikte 14 Ağustos 2001'de AKP'yi kuran çekirdek ekipteki diğer isim olan Abdullah Gül’ün bulunduğu ileri sürülmüştü.

Erdoğan ve Gül, son olarak 20 Haziran 2015'te, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in cenaze töreninin ardından TBMM'de Cemil Çiçek'in odasında görüşmüştü. Yaklaşık 50 dakika süren görüşmeden ilk ayrılan Erdoğan olmuştu. Gül, Erdoğan'ın görüşmeden ayrılmasının ardından AKP'li vekillerle görüşmelerine devam etmişti.

Dün akşam gerçekleşen sürpriz buluşmaya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmezken, görüşmenin Cumhurbaşkan Erdoğan tarafından talep edildiği kulislerde konuşuluyor.