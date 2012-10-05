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Bilim / Teknoloji

Altının mucidi bakteri bulundu

Amerikalı bilim insanları, kimyasal maddeyi som altına çeviren bir bakteri buldu

05 Ekim 2012 16:38

Bilim insanları bakteri kullanarak som altın elde etti. "Mikrobik Simya" adlı çalışma Prix Ars Electronica'da ödül kazandı.

Michigan Eyalet Üniversitesi Mikrobiyoloji ve Moleküler Genetik Bölümü'nden Prof. Kazım Kashefi ile Elektronik Sanatlar Bölümü'nden Doç. Dr. Adam Brown, ürettikleri "kompakt" laboratuvarda "Cupriavidus metallidurans" bakteriler ile doğada bulunan zehirli bir kimyasal sıvı olan ve hiçbir maddi değeri olmayan altın klorürü bir araya getirdi.

Bakterinin altın klorürdeki zehirli ve atık maddeleri yediği ve bir hafta içinde kimyasal maddenin yüzde 99,9 oranında som altın külçesine dönüştüğü gözlemlendi. Laboratuvarda üretilen altının gerçek değeri henüz bilinmiyor.

Kashefi ve Brown, kompakt laboratuvarlarında yaptıkları keşfin, doğada sürekli meydana gelen bir olay olduğuna inandıklarını belirtti.

İkilinin "Metal Severin Büyük Eseri" adını verdikleri ve daha çok enstalasyon sanat eserine benzeyen kompakt laboratuvarı, dünyanın en önemli dijital kültür, elektronik ve interaktif sanat festivali kabul edilen Prix Ars Electronica'da mansiyon ödülüne layık görüldü.

"Mikrobik Simya" olarak tanımladıkları sürecin büyük miktarda altın üretimi yapılamayacak kadar yüksek maliyetli olduğuna işaret eden Kashefi, değersiz maddeleri altına dönüştürme hayali peşinden koşanların ise şansı olmadığını sözlerine ekledi

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