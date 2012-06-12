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İşte Altın Kelebek ödüllerinin sahipleri

Bu yıl 39'uncusu düzenlenen Altın Kelebek ödüllerinde kazananlar belli oldu

12 Haziran 2012 02:40

Hürriyet Dünyası okurlarının seçtiği en iyiler Haliç Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen törende ödüllerini aldı. Muhteşem geceye televizyon dünyasının ünlü yıldızları akın etti. İşte gecede dağıtılan 26 ödülün sahipleri ve törenden yansıyanlar.

 
 
İŞTE ÖDÜLLER
 
 
En İyi Kadın Sunucu: Esra Erol 
 
En İyi Erkek Sunucu: Acun Ilıcalı
 
Yılın Şarkısı: Tarkan - Yakar Geçerim
 
En İyi Drama Ödülü: Muhteşem Yüzyıl
 
En İyi Senaryo Yazarı: Gülse Birsel
 
En İyi Erkek Oyuncu: Kıvanç Tatlıtuğ 
 
En İyi Kadın Oyuncu:  Meryem Uzerli 
 
En İyi Fantezi Müzik Kadın Solisti: Ebru Gündeş
 
En İyi Kadın Haber Spikeri: Nazlı Tolga
 
En İyi Erkek Haber Spikeri: Mehmet Ali Birand
 
En İyi Komedi Dizisi: Yalan Dünya
 
En İyi Kadın Komedi Oyuncusu: Gupse Özay
 
En İyi Erkek Komedi Oyuncusu: Bartu Küçükçağlayan
 
En İyi Fantezi Müzik Erkek Solisti: İbrahim Tatlıses
 
Turkcell En İyi Müzik Grubu: Kolpa
 
Turkcell En İyi Erkek Sanatçı: Halil Sezai
 
Turkcell En İyi Kadın Sanatçı: Göksel
 
En İyi Türk Sanat Müziği Kadın Solisti: Sertab Erener 
 
En İyi Türk Sanat Müziği Erkek Solisti: Ahmet Özhan
 
En İyi Türk Pop Müziği Erkek Solisti: Murat Boz
 
En İyi Güncel Kültür Sanat Programı: Şeffaf Oda
 
En İyi Çıkış Yapan Solist: Gökçe ve Halil Sezai
 
En İyi Yarışma Programı Ödülü: Kim Milyoner Olmak İster
 
En İyi Magazin Programı: Pazar Sürprizi
 
En İyi Müzik Grubu: Model
 
En İyi Klip: Sezen Aksu - Vay / Sevil Kaynak Sinan Tuncay
 
En İyi Spor Programı: Yüzde Yüz Futbol
 
En İyi Dizi Yönetmeni: Suskunlar - Çağatay Tosun
 
En İyi Dizi Müziği: Adını Feriha Koydum - Nail Yurtsever
 
Altın Kelebek Özel Ödülü: Alpay, Selami Şahin, Seyyal Taner , Salim Dündar

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