İşte Altın Kelebek ödüllerinin sahipleri

Hürriyet Dünyası okurlarının seçtiği en iyiler Haliç Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen törende ödüllerini aldı. Muhteşem geceye televizyon dünyasının ünlü yıldızları akın etti. İşte gecede dağıtılan 26 ödülün sahipleri ve törenden yansıyanlar.
İŞTE ÖDÜLLER
En İyi Kadın Sunucu: Esra Erol
En İyi Erkek Sunucu: Acun Ilıcalı
Yılın Şarkısı: Tarkan - Yakar Geçerim
En İyi Drama Ödülü: Muhteşem Yüzyıl
En İyi Senaryo Yazarı: Gülse Birsel
En İyi Erkek Oyuncu: Kıvanç Tatlıtuğ
En İyi Kadın Oyuncu: Meryem Uzerli
En İyi Fantezi Müzik Kadın Solisti: Ebru Gündeş
En İyi Kadın Haber Spikeri: Nazlı Tolga
En İyi Erkek Haber Spikeri: Mehmet Ali Birand
En İyi Komedi Dizisi: Yalan Dünya
En İyi Kadın Komedi Oyuncusu: Gupse Özay
En İyi Erkek Komedi Oyuncusu: Bartu Küçükçağlayan
En İyi Fantezi Müzik Erkek Solisti: İbrahim Tatlıses
Turkcell En İyi Müzik Grubu: Kolpa
Turkcell En İyi Erkek Sanatçı: Halil Sezai
Turkcell En İyi Kadın Sanatçı: Göksel
En İyi Türk Sanat Müziği Kadın Solisti: Sertab Erener
En İyi Türk Sanat Müziği Erkek Solisti: Ahmet Özhan
En İyi Türk Pop Müziği Erkek Solisti: Murat Boz
En İyi Güncel Kültür Sanat Programı: Şeffaf Oda
En İyi Çıkış Yapan Solist: Gökçe ve Halil Sezai
En İyi Yarışma Programı Ödülü: Kim Milyoner Olmak İster
En İyi Magazin Programı: Pazar Sürprizi
En İyi Müzik Grubu: Model
En İyi Klip: Sezen Aksu - Vay / Sevil Kaynak Sinan Tuncay
En İyi Spor Programı: Yüzde Yüz Futbol
En İyi Dizi Yönetmeni: Suskunlar - Çağatay Tosun
En İyi Dizi Müziği: Adını Feriha Koydum - Nail Yurtsever
Altın Kelebek Özel Ödülü: Alpay, Selami Şahin, Seyyal Taner , Salim Dündar