İşte Altın Kelebek ödüllerinin sahipleri

Hürriyet Dünyası okurlarının seçtiği en iyiler Haliç Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen törende ödüllerini aldı. Muhteşem geceye televizyon dünyasının ünlü yıldızları akın etti. İşte gecede dağıtılan 26 ödülün sahipleri ve törenden yansıyanlar.

İŞTE ÖDÜLLER

En İyi Kadın Sunucu: Esra Erol

En İyi Erkek Sunucu: Acun Ilıcalı

Yılın Şarkısı: Tarkan - Yakar Geçerim

En İyi Drama Ödülü: Muhteşem Yüzyıl

En İyi Senaryo Yazarı: Gülse Birsel

En İyi Erkek Oyuncu: Kıvanç Tatlıtuğ

En İyi Kadın Oyuncu: Meryem Uzerli

En İyi Fantezi Müzik Kadın Solisti: Ebru Gündeş

En İyi Kadın Haber Spikeri: Nazlı Tolga

En İyi Erkek Haber Spikeri: Mehmet Ali Birand

En İyi Komedi Dizisi: Yalan Dünya

En İyi Kadın Komedi Oyuncusu: Gupse Özay

En İyi Erkek Komedi Oyuncusu: Bartu Küçükçağlayan

En İyi Fantezi Müzik Erkek Solisti: İbrahim Tatlıses

Turkcell En İyi Müzik Grubu: Kolpa

Turkcell En İyi Erkek Sanatçı: Halil Sezai

Turkcell En İyi Kadın Sanatçı: Göksel

En İyi Türk Sanat Müziği Kadın Solisti: Sertab Erener

En İyi Türk Sanat Müziği Erkek Solisti: Ahmet Özhan

En İyi Türk Pop Müziği Erkek Solisti: Murat Boz

En İyi Güncel Kültür Sanat Programı: Şeffaf Oda

En İyi Çıkış Yapan Solist: Gökçe ve Halil Sezai

En İyi Yarışma Programı Ödülü: Kim Milyoner Olmak İster

En İyi Magazin Programı: Pazar Sürprizi

En İyi Müzik Grubu: Model

En İyi Klip: Sezen Aksu - Vay / Sevil Kaynak Sinan Tuncay

En İyi Spor Programı: Yüzde Yüz Futbol

En İyi Dizi Yönetmeni: Suskunlar - Çağatay Tosun

En İyi Dizi Müziği: Adını Feriha Koydum - Nail Yurtsever

Altın Kelebek Özel Ödülü: Alpay, Selami Şahin, Seyyal Taner , Salim Dündar