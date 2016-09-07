İşte Akfa Holding'e yönelik 'FETÖ' soruşturmasında mal varlıklarına el konulan 41 iş adamı

Darbe girişiminin planlayıcısı olduğu ileri sürülen Fethullah Gülen'in liderliğini yaptığı Gülen cemaatine finansal destek sağladıkları iddiasıyla Akfa Holding ve 44 alt şirketine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Akfa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Aktaş, İhlas Holding eski üst düzey yöneticisi Cahit Paksoy ile Fi Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Fikret İnan'ın da bulunduğu 41 şüphelinin mal varlıklarına el konuldu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 'FETÖ'ye maddi destek sağladıkları iddiasıyla Akfa Holding ve holdinge bağlı 44 şirkete yönelik düzenlenen operasyon kapsamında aralarında Fi Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Fikret İnan, İhlas Holding eski CEO’su Cahit Paksoy ve Akfa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Aktaş’ın da aralarında bulunduğu 41 kişinin mal varlıklarına el konulmasına karar verildi.

Savcılık talep etti

Soruşturmayı yürüten Anadolu Örgütlü Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosu, "FETÖ/PDY terör örgütü yöneticiliği ve üyeliği", "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak", "Terörizmin finansmanı hakkındaki kanuna muhalefet" ve"Nitelikli dolandırıcılık" gibi suçları işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesi bulunduğu gerekçesiyle 85 şüphelinin mal varlıklarına el koyma kararı verilmesini talep etti.

Mal varlıklarına el konulması kararı

Talebi değerlendiren Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği, aralarında Fi Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Fikret İnan, İhlas Holding eski CEO’su Cahit Paksoy ve Akfa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Aktaş ile eşi Yeliz Aktaş, Akfa Holding Yönetim Kurulu Ferhat Aktaş’ın da aralarında bulunduğu 41 şüpheli hakkında kuvvetli suç şüphesinin bulunduğunu belirterek 668 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 3/1. maddesi ile değişik Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 128. maddesi uyarınca tüm mal varlıklarına el konulmasına karar verdi. Hakimlik 44 şüphelinin ise malvarlıklarına el konulmasını talebini ise makul suç şüphesi bulunmadığı gerekçesiyle reddetti.

Mal varlıklarına el konulan isimler

Mal varlıklarına el konulan kişilerin şu şekilde:

Fikret İnan, Cahit Paksoy, Fatih Aktaş, Yeliz Aktaş, Ferhat Aktaş, Hasan Sayın,Ali Ulvi Orhan, Gökhan Özdemir, Yasemin Duran, Hüseyin Hulki Akyol, Şiar Molovalı, Necati Erkan, İsmail Aksoy, Şermin Işıl Tezcan, Fuat Şimşek, Gülsüm Pendar, İsmail Korucu, Veli Tan Kirtiş, Zekeriya Akbulut, İlhan Altun, Ömer Faruk Tuna, Hüseyin Türkkan, Mehmet Kesim, İbrahim Sayın, Murat Sungurlu, Asım Sayın, Yunus Cengiz, Muhammet Kaya, Senih Tan, Alper Hıdımoğlu, Ali Rıza Kuzgun, Nevzat Hekimoğlu, Bilal Murat Tokay, Murat Okşak, İsmail Canan, Oya Sungurlu, Selim Kılıç, Hayrettin Uç, Fatih Kolcuoğlu, Rebil Metin Görgeç.

Soruşturmanın geçmişi

"FETÖ/PDY’ye finansal destek sağladıkları" gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında 102 kişi gözaltına alınmış, aralarında İhlas Holding eski CEO’su Cahit Paksoy, Fi Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Fikret İnan, Akfa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Aktaş’ın da bulunduğu 39 kişi tutuklanmıştı.

Şirketi iflas erterleme istedi

Teslim etmesi gereken 5 bin kadar dairesi bulunan Fi Yapı, iflas erteleme başvurusu yapmıştı. Şirkete yönelik verilen erteleme kararı sürüyor. İstanbul Anadolu 4. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen davanın bir sonraki duruşması önümüzdeki 7 Eylül'de yapılacak.