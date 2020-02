İşte Ahmet Kural'dan şiddet gören Sıla'ya ünlülerden destek mesajları

Oyuncu Ahmet Kural'ın eski sevgilisi şarkıcı Sıla Gençoğlu'na uyguladığı şiddete ünlülerden tepki geldi. Pek çok şarkıcı ve oyuncu Sıla'ya sosyal medyadan destek mesajları gönderdi.

Sıla, eski sevgilisi Ahmet Kural'dan darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle şikâyetçi olmuş, ardından her iki taraftan ardı ardına açıklamalar gelmişti. Savcılık Sıla'nın şoförü de dahil 3 kişinin ifadesine başvurmuş, öte yandan Ahmet Kural'ın komşusunun Whatsap konuşması da dosyaya girmişti. Kural bugün savcılığa giderek ifade verecek.

Sıla ifadesinde "Yerlerde sürüklendim, kafamı duvarlara vurdu" dedmişti. Sosyal medyadan Sıla'ya gelen destek mesajların bazıları şöyle:

Gülben Ergen

Yıkamadığın kadına, devrilmiyor diye, çok güzel ve başarılı diye, şiddet uygulayan güçsüz “erkek” o kadın senin ezik şiddetinle, bir ömür daha da güçlenecek bunu biliyor musun? Hak etmediğin kadın tarafından, kendini vazgeçilmez ve değerli zanneden erkekler güçsüzlük sizin diğer adınız. 6164. maddenin 5. maddesi gereği sen bir sus ve uzaklaş!

Demet Akalın

Gücünüz kuvvetiniz ne şarkı sözlerine ne güzel yüreğine dokunabilir... yanındayım her zaman

Mustafa Sandal

Yeter artık! Kadına şiddet olaylarından sıkıldık, bunaldık! Nasıl adamsınız siz arkadaş? Bir kadını yerlerde sürüklemek nedir? Onlar bizim annemiz, kız kardeşimiz, sevgilimiz, canımızın bir parçası! Nefretle kınıyorum! Geçmiş olsun Sıla kardeşim...

Selçuk Şirin

İlişkide kendini ezik hisseden erkek şiddete başvurur! O nedenle kadına şiddetin sınıfı, eğitim seviyesi, bölgesi yoktur. Her seviyede, her yerde kendi ayakları üstünde duran kadınlar ezik erkeklerin hedefinde.

Tuğba Özerk

Aynı acıları yaşamış bir kadın olarak çok çok üzüldüm Sıla! Hiçbirimize bir daha Allah böyle şeyler yaşatmasın

Bengü

Kendisinden daha güçlü bir kadını kaldıramayıp, gücünü şiddet ve hakaretle göstermeye kalkan “iki satırlık!” Bir “adam” daha...Susmayıp dimdik durduğun için tüm hemcinslerim adına sana teşekkürler Sıla!

Berna Laçin

Bu nasıl bir vahşet! #sıla nın anlattıkları karşısında içim parçalandı. Bu dava, kadına şiddete karşı örnek teşkil edecek şekilde ilerlemeli! Kadına şiddet son bulmalı! Her kadın Sıla’nın yanında olmalı.Gördüğünüz gibi kadına şiddetin zengini fakiri, güçlüsü ezilmişi, ünlüsü köylüsü yok! Her yanımızı veba gibi sardı bu sapıklık! Kurtulmalıyız, hemen!!!Kızacaksınız ama ülkemiz kadına şiddet konusunda da dört nala... Bunu haketmiyor TürkiyeHiç bana “İsveç istatistiklerine göre orda da çokmuş “gibi saçma şeyler söylemeyin! Birine “salak” demenin taciz ve şiddet, izinsiz kolundan tutmanın suç sayıldığı yerlerden örnek vermeyin!Ve son olarak... Şakın şiddet uygulayan birine “bir şans daha” vermeyin! Ortada evlilik, çocuklar vs olsa dahi! Sakın! Hayır!Herkes ikinci bir şansı haketmez!

Emre Altuğ



Oglum sizi kim buyutuyor yetistiriyor boyle mi ogretiyor???farzedelim evde boyle gorerek buyudunuz siddet gorenin mutlu oldugunu da gordunuz mu ?size sevgisini bu sekilde gosteren ve bu sekilde gosterilmesi gerektigini ogreten mi oldu??? Farzedelim oyle oldu buyuyunce bunun adamlikla insanlikla sevgiyle saygiyla ilgisi olmadıgını gormediniz mi ogrenmediniz mi??? Eger oyleyse yazık cunku o taktirde varolmus degil yerkaplamış oluyorsunuz!!! (Ahmet ve digerlerine...

Ceylan Ertem



Biriciğime kalkan eller kırılsın!

Sakin ya da naif kalamıyorum, kusuruma bakmayınız.

Ama gurur duyuyorum Sıla’m ile, en doğrusunu yaptı.

Şiddete, tacize uğrayan her kadın da aynısını yapmalı.

Suçlular da umarım en ağır cezaları almalı.



Her zaman çiçeğimin yanındayım! Yanındayız. Hiçbirimiz yalnız ve ezilmiş değiliz!



Bu heriflerin adını anan olursa, sahiplenen olursa, hak veren olursa onlara da yazıklar olsun!

Senin yerlerde sürüdüğün kadının biz saçının telini, kirpiğini sakınıyoruz! HADİ ORADAN!

Nazan Öncel

Çok Üzgün ve çok öfkeliyim. Bütün kadınlar adına büyük büyük geçmişler olsun Sıla'm benim.

Funda Arar

Ey güçlü kadın. Seni yıkabilir mi şiddet uygulayan güçsüz bir erkek. Herkes müstahakını bulacaktır. Senin yüzün hep gülsün arkadaşım. Biz kadınlar yanındayız...

Sertap Erener

Meslektaşım Sıla’yı bir kadın ayakta alkışlıyorum. Ve yaşadığı bu korkunç olayda sonuna kadar yanında olduğumu haykırmak istiyorum

Murat Boz

Çok geçmiş olsun. Yanındayız Sıla

İrem Derici

Demir kadın! Aslan kadın! Fiziksel yahut psikolojik şiddet, nicelerini darma duman ediyor bu leş mevzu. Ama sen nasıl bir güçsün, nasıl bir teşviksin! Dimdik kadınım, ben sana öykünmeye devam! Çünkü sen Sıla Gençoğlu’sun!

Yeşim Salkım

Cesur yürek sana helal olsun sonuna kadar yanındayız #kadınaşiddetehayır

Elif Karlı

‘’Hiç bir ceza yaşadığım kâbusu hayatımdan silmeyecek’’ şiddete uğramış bir kadının dile getirdikleri bu sözler ürpertti içimi..Üzdü bir kadın,bir anne olarak..Bir büyüğüm demişti ki;’’kalkan el bir daha inmez’’...Sıla büyük geçmiş olsun..Umarım yaranı unutturacak büyük mutluluklar kapındadır..Senin ve fiziki şiddete uğrayan tüm kadınların..Ahmet Kural bizlere de verilecek hesabın var..Karşında annen var,arkadaşın var,kardeşin var..Allah ıslah etsin seni...#kadınaşiddetehayır

Ebru Gündeş

Seninle gurur duyuyorum... Her zaman yanındayım

Nur Fettahoğlu

Şiddet artık her yerde ... Kadınlarımızın bedenlerinde , erkeklerimizin suskunluğunda , yaşlılarımızın korku dolu gözlerinde , hayvanlarımızın çırpınışlarında , sokakta okulda en özel ve savunmasız olduğumuz alanlarda ... Özgüvensiz toplumun şiddetle kendini ispat etme çabası , başkalarının üzerinde uyguladıkları psikolojik savaşlar insan olan yerlerimi acıtıyor... sen ne güçlü kadınsın ki göğsünü gererek örnek oluyorsun konuşamayan ve bu şiddete her gün maruz kalan insanlarımıza ... susmayın

Mabel Matiz

Yanındayım…

Harika Avcı

Erkeklik fiziksel olarak senden daha güçsüz olan bir kadına şiddet uygulamak, güç gösterisi yapmak değildir… Her ne sebeple olursa olsun Sıla’ya uygulanan şiddeti kınıyorum…

Nilgün Bengün

Bir kadın olarak yanındayım Sıla. Ne demek yerlerde sürüklemek, şiddet uygulamak? Çok mu kızdın, vurursun kapıyı çıkarsın! Aşkın şiddetle ilgisi yoktur.

Burcu Biricik

Ne denir gerçekten bilemiyorum çok çok üzüldüm ama cesaretin hepimize, tüm şiddet gören, tacize uğrayan, suistimal edilen kadınlarımıza cesaret versin, örnek olsun. #Şiddetehayır

Burcu Esmersoy

Ne güzel yazmış, ne güzel anlatmış…”Gözlerimizin gözlerinize değdiği an” İşte o an hepimizi birleştiren! Ve ne güzel demiş, “Bazıları hiç sevilmeyi öğrenememiş olabilir ama bence aşkın bununla hiçbir ilgisi yok!” diye…

Ajda Pekkan

Hepimiz senin yanındayız Sıla!

Ceyda Düvenci

Ayıptır efendiler. Şiddet gösteren adam değildir. Erkek şiddetle bir olamaz. Erkek güvenin ta kendisi olmalı, gücünü zekasıyla, sevgisiyle, kadına verdiği değerle ve yuvasını çekip çevirerek göstermeli. Hele ki sanatçı, aydın bir erkeksen! Kendini geliştirmeyi ve yaralarını, zaaflarını psikologla çözmeyi biliyor olmalısın. Kadına şiddete hayır! Şiddet gören kadınlar sesini çıkartmalı ve bu suç cezasız kalmamalı. Her türlü şiddete hayır! Ve nezdinde şiddet gören tüm kadınların yanındayım…

Reyhan Karaca

Şiddet, güçsüzlük, acizlik ve yetersizliktir…Sevgili Sıla tüm kalbimle yanındayım…