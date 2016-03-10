İşte Adli Tıp Uzmanı Prof. Fincancı'nın Cizre raporunun tam metni

İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) başkanları 3 Mart 2016'da 79 gün süren sokağa çıkma yasağının sona erdiği Cizre'yi ziyaret etti.

Cizre'de gözlemler yapan TİHV Başkanı Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, ön inceleme raporu hazırladı. Gözlemlerini aktaran Fincancı, “Bodrumlarda çocuklara ait kemik parçaları var. Bu bir soykırım girişimidir” dedi.

Fincancı, “Cizre’de karşılaştığımız tablo, Bosna’nın çok ötesinde. Bosna’da ya da dünyanın herhangi bir yerinde savaşan insanlar oldu, ancak bu bodrumlarda katledilen insanların hepsi sivil. Bodrumlarda çocuklara ait kemik parçaları bulduk” dedi. Bodrumlarda 9-10 yaşlarında bir çocuğa ait çene kemiği bulduklarını söyleyen Fincancı, “Bosna’da yetişkinlere ait insan kemikleri ve toplu mezarlar bulundu. Fakat Cizre’de yakılan çocuklardan bahsediyoruz” diye konuştu.

“Devletin bu bodrumlarda yoğun, yakıcı ve patlayıcı madde kullandığını” söyleyen Fincancı, “Burada devletin işlediği bir suçtan bahsediyoruz. Bu topraklara başka devlet, tank top kullanmayacağına göre bunu yapan bu devlettir. Bu toplar bu devlete aittir” ifadesini kullandı.

“Burada huzur vardı”

Geçtiğimiz Ekim ayında Cizre’ye geldiğini hatırlatan Fincancı, “Bu sokaklarda insanlarla oturup çay içtim. Burada bir huzur vardı. Ancak şuan geçtiğim sokakların hepsi talan, enkaza çevrilmiş durumda. İnsanların yaşam yerleri yok edilmiş. Bu tablo ile karşılaşmak benim için çok zorlayıcı” dedi.

“Burada insanlık suçu işlendi, yargılanacaklar”

Başta bodrumlar olmak üzere ilçede işlenen suçların yargıya taşınabilmesi için incelemelerin titizlikle yapılması gerektiğinin altını çizen Fincancı, “Devletin işlediği bir suçtan bahsettiğimiz için incelemenin bağımsız heyetler tarafından yapılması gerekir. Burada işlenen suçlar uluslararası mahkemelerde yargılanacak. Bu insanlığa karşı işlenen suçtur. Bu suçun zaman aşımı olmaz. Bu vahşet, bir soykırım girişimidir” dedi.

“Minnesota Protokolü'ne uyulmuyor”

Minnesota Protokolü’nü hatırlatan Fincancı, “Uluslararası mahkemelerde, insan hakları dernekleri bir ülkenin işlediği suçtan yargılanmasını talep ettiklerinde Minnesota Protokolü’nü kılavuz olarak gösterir. Bu protokole göre olay yeri incelemeleri titizlikle yapılmalı. Olay yerinde bulunan tüm deliller toplanmalı. Türkiye Minnesota Protokolü’nü müfredata eklenmesi ve tıp fakültelerinde ders olarak verilmesi için YÖK’e yazılar yazıyor. Ancak kendisi bu protokolün gereklerini yerine getirmiyor” diye konuştu.

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