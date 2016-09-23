İşte Adil Öksüz'ün dakika dakika kaçış öyküsü

'FETÖ’nün ‘hava kuvvetleri imamı’ Adil Öksüz’ün yakalandığı andan, serbest kaldığı ana dek yaşananlar ortaya çıktı. Öksüz, Akıncı Üssü’nde değil, üsten kaçarken tarlada yakalanmış. Öksüz, 18 kişiyle Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne (TEM) götürülecekken üzerinde çıkan GPS‘in sırrının çözülmesi için karakolda bekletilmiş. Sincan Adliyesi’ne “Asker kişi” olarak sevk edilen Öksüz’ün, sivil olduğunu savcı tespit etmiş. Öksüz yakalandığında hazırlanan 3 tutanak ise yaklaşık 10 gün önce, serbest kalmasından yaklaşık 2 ay sonra HSYK müfettişi ortaya çıkarmış.

Hürriyet gazetesinin Ankara Temsilcisi Deniz Zeyrek'in haberine göre, Adil Öksüz'ün dakika dakika kaçış öyküsü şöyle:

16 Temmuz

09:00 - Akıncı’da darbecilerden saklanan ve sabaha dek Eskişehir’deki darbe karşıtı karargah ile birlikte hareket eden bir üsteğmen, Kazan’daki karakolu arayarak “Darbeciler kaçmaya başladı, önlem alın” çağrısı yaptı.

09:30 - Kazan’daki jandarma ve polis birlikleri, Akıncı Üssü’ne geldi. Kazan Jandarma Karakol Komutanı, Akıncı Nizamiyesi’nde konuşlandı ve içeride kalan darbecilerden teslim olmalarını istedi. Pazarlık başladı. Bazı askerler ise üssün çevresini saran dikenli tellerden araziye kaçmaya çalışıyordu.

09:45 - Akıncı Üssü’nün çevresindeki dikenli tellere yaklaşık bir kilometre uzaklıkta (yakalayan bir askere göre 1 kilometre, başka bir askere göre 600 metre) çit çevresindeki stabilize yolda araçla ilerleyen bir jandarma ekibi, üç kişinin kaçtığını gördü. “Durun” diye bağrıldı. Önce iki sivil yakalandı. Bunlardan biri Anafartalar Koleji’nin sahibi Hakan Çiçek’ti. Onların yaklaşık 500 metre uzağında da başka bir sivil yakalandı. O da Adil Öksüz’dü. Üssün çevresindeki arazide 3 sivil dışında 26 da asker yakalandı.

10:00-10:30 - Üssün çevresinde yakalanan 29 kişi, Kazan Jandarma Karakolu’na getirildi. Terörle Mücadele polisine bilgi verildi. Adil Öksüz, bir uzman çavuş eşliğinde tuvalete götürüldü. Uzman çavuş, tuvalet kabininin kapısında bekledi.

10.30 - TEM polisinin isteği ile karakolun arka tarafında kıyafetleri çıkarılan 29 kişinin araması yapıldı ve üzerlerindeki eşyalar alındı. Ancak hiçbir işlem yapılmadı.

11:00 - Gözaltına alınanların kimlik tespiti yapıldı. 26 asker ve 3 sivil olduğu tespit edildi. Ankara TEM ile görüşüldü ve zanlıların polise teslim edilmesi kararlaştırıldı.

Cihazı tuvalete saklandı

12:45 - Bir jandarma personel, Adil Öksüz’ün kullandığı tuvalete girdi. Kağıt peçete kutusundan peçete çıkarmaya çalışırken kutunun içinde bir cihaz olduğunu fark etti. Hemen üstlerine iletti. Uzman Çavuş’a “Buraya en son kim girdi” diye soruldu. Adil Öksüz yanıtı alınınca da “Bu senin mi” diye soruldu Öksüz, “Aaa evet benim, tuvalette düşürmüşüm” dedi. Jandarma görevlisi, “Ne düşürmesi, saklamışsın” diye tepki gösterdi. Yetkili astsubay, askerlere cihazın ne olduğunu sordu. Çok sayıda asker ve polis, cihazın üzerindeki numaraları, markayı vs internete girerek cihazın ne olduğu anlamaya çalışıldı.

13:00 - Emniyet Amiri H.K., üç asayiş aracı ile Kazan Jandarma Karakolu’na geldi. Araç kapasitesi nedeniyle ilk seferde 29 kişiden 19’unun Ankara TEM’e götürülmesi için süreç başladı. 18 kişi araçlara bindi. Üç sivilin de bu araçlarla TEM’e götürülmesi planlandı.

Araca binecek son kişiydi

13:10 - 19. kişi olarak Adil Öksüz araca binecekti. Ancak Öksüz’ün cihazının ne olduğu anlaşılmadan binmesi istenmedi. Jandarma yetkilisi, emniyet amirine “Bir iki dakika bekleyin, şunun ne olduğunu bulalım” dedi. Ancak emniyet amiri H.K., “Daha jandarma alay komutanlığındaki gözaltıları alıp TEM’e götürmem gerek, bekleyemem, nasıl olsa diğer 10 kişi için geleceğiz, bu şahsı da ikinci sefere götürürüm” dedi, cihazın ne olduğuna ilişkin bilgi yazılmadan boş tutanağı imzaladı. 3 asayiş aracı karakoldan ayrılarak zanlıları TEM’e götürdü. 2 sivil de dahil 18 kişinin tamamı daha sonra tutuklandı.

13:30 - Öksüz’e ait olan cihazın bir GPS cihazı olduğu anlaşıldı. Ancak, kalan 11 kişi için Emniyet’ten kimse gelmedi.

13:30 - 20:00 Akıncı üssünde darbeci askerlerle teslim olma pazarlığı yapıldı. Askerler, polise değil askere teslim olma konusunda ısrarcı oldu.

20:00 - Akıncı Üssü’nde kontrol tamamen sağlandı. 78 darbeci asker, gözaltı merkezleri dolu olduğu için orada derdest edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan talimat beklendi. Başsavcılık önce “Ankara’ya getirin” dese de Ankara’da yeterli mekan olmadığı için Batı Adliyesi’ne götürülmeleri kararlaştırıldı.

23:30 - Akıncı Üssü’ndeki adli kolluk kuvvetinin başındaki Kazan Jandarma Karakol Komutanı, Karakoldaki 11 kişi ile başka bir yerde yakalanan 9 kişinin de Batı Adliyesi’ne getirilmesini istedi. Akıncı’da ve Jandarma Karakolu’nda olan toplam 98 kişi Sincan’daki Batı Adliyesine sevkedilmeye başlandı.

17 Temmuz

00:00 - Toplam 98 kişi Sincan Cumhuriyet Savcılığı’na teslim edildi. Sorgulamalar başladı. Ne savcıya, ne hâkime Adil Öksüz ve diğer sanıkların yakalanmasına ilişkin bilgi sunuldu. Dosyada sadece 98 asker kişinin olduğuna dair üst yazı ve kimlikler vardı.

03:30 - 98 kişi Sincan Adliyesi’ndeki savcılara eşit sırada dağıtıldı. Adil Öksüz 97. sıradaydı ve son savcıya düştü. Sabah saatlerine dek savcı ve hâkim sorguları sürdü. Savcı sorgusunda Adil Öksüz’ün üst yazıda belirtildiği gibi asker değil sivil olduğu anlaşıldı. Savcı, hakkında hiçbir tutanak olmamasına karşın, ifadesinde belirttiği hususların hayatın olağan akışına ters olmasını gerekçe göstererek tutuklama istedi.

06:18 - Adil Öksüz, hâkim karşısına çıktı. Hâkim, savcıyı arayarak “Başka delil yok mu” diye sordu. Savcı yok deyince hâkim, “Suçu sabit bulmakla birlikte adresi belli olması” gerekçesi ile adli kontrolle serbest bıraktı.

06:30 - Adil Öksüz serbest kaldı.

06:35 - Adil Öksüz adliyeden ayrıldı ve sırra kadem bastı.

Savcı hakkında soruşturma izni istendi

HSYK, konunun üzerine büyük bir titizlikle gidiyor. HSYK, konuyu araştırması için en deneyimli müfettişlerinden birini tayin etti. HSYK Başkanvekili Mehmet Yılmaz da konuyu bizzat takip ediyor.

Dün yayınlanan üç tutanağın savcıya ve hâkime sunulan belgede olmadığı ve HSYK araştırmasında bulunduktan sonra savcılığa sunulduğu da ortaya çıktı. HSYK Müfettişi, karakolda Öksüz ile ilgili bütün evrakları isteyince karakol yetkililerinin bu tutanakları verdiği öğrenildi. GPS cihazının Öksüz’ün üzerinde bulunan eşyaların yer aldığı ilk tutanakta olmadığı, ikinci bir tutanak düzenlendiği de anlaşıldı. Emniyet Amiri H.K.’nın neden ikinci kez gelip zanlıları ve tutanakları almadığı bilinmiyor. Bu tutanakların neden savcılığa ulaştırılmadığı konusunda hâlâ soru işaretleri var. Jandarma yetkilileri, gece sürekli karar değiştirildiğini, önce Ankara TEM’e, sonra Sincan’a sevk kararları çıktığını, karambolden ve belgelerin takibini yapan kişilerin aynı anda çok sayıda işle uğraşmasından kaynaklandığını savundular.

Savcı tutuklama istediği ve serbest bırakma kararına itiraz ettiği için HSYK başlangıçta hiçbir işlem yapmadı. Ancak serbest bırakma kararını veren hakim ile savcının bu karara itirazını reddeden hakimler, haklarında geçmişte ‘FETÖ ile ilişkileri yok’ değerlendirmesi yapıldığı halde açığa alındı. Tutanakların talep edilmemesi, kolluğun eksikliklerinin görmezden gelinmesi nedeniyle de müfettiş, HSYK’dan savcı hakkında soruşturma izni istedi.