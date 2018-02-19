İşte A'dan Z'ye "Shakespeare'i nerede izlerim" rehberi

İngiliz edebiyatının önemli yazarlarından William Shakespeare'in Türkiye'de; Hamlet, III. Richard, Bir Yaz Gecesi Rüyası ve Macbeth gibi bir çok oyunu sahneleniyor.

Karar'dan Erkut Tezerdi Türkiye'de 2018 yılında gösterime giren Shakespeare oyunlarını derledi. Tezerdi'nin haberinde, oyunların konusunu, ve nerede, ne zaman sergilendiklerini yazdı.

Fırtına: Adada yaşayan büyücü Prospero, intikam almak istiyor. Bu nedenle bir zamanlar kendisini sürgüne gönderen düşmanlarının gemisini karaya oturtuyor. Kızı ile baş düşmanı Alonso’nun oğlu birbirlerine aşık olunca yüzleşme yaşanıyor. 29 Mart’ta Moda Sahnesi ekibinin oynayacağı ‘Fırtına’nın yönetmeni Kemal Aydoğan. Prospero rolünde ise Hüseyin Avni Danyal var.

III. Richard: İtalyan düşünür Machiavelli’nin ‘Makyavelizm’ adı verilen sert görüşlerini adeta özümseyen nitelikteki Richard, kötülüğün diğer adı. Güç uğruna karısını zehirliyor, erkek kardeşlerini, yeğenlerini acımadan katlediyor. Yiğit Sertdemir’in yönettiği ‘III. Richard’ 19-20 Şubat’ta Kumbaracı50’de. Ali Barışık’ın yönettiği ‘III.Richard’ da 26 Şubat’ta Entropi Sahne’de.

Bir Yaz Gecesi Rüyası: Aleksandar Popovski’nin yönettiği, Sezai Aydın, Levent Üzümcü, Arda Aydın ve Neslihan Yeldan’ın oynadığı oyunda periler kraliçesi Titania büyülenerek eşeğe dönüşen Bottom’a aşık oluyor, başka çiftler de ormanın altını üstüne getiriyor. ‘Bir Yaz Gecesi Rüyası’ 25 Şubat’ta UNIQ Hall sahnesinde.

Hamlet: Prens Hamlet’in kral babası öldürülüyor, amcası Claudius hem annesiyle evleniyor hem de tahta geçiyor. Bunun üzerine bir intikam operasyonu başlıyor ama en ağır yarayı belki de Hamlet’in sevdiği kadın Ophelia alıyor. ‘Hamlet’ iki yerde izleyiciyle buluşuyor: Devlet Tiyatroları sahneye taşıyor ve Hamlet rolünde Bülent Emin Yarar var. Moda Sahnesi ekibi de oynuyor, Hamlet karakterini Onur Ünsal canlandırıyor.

Romeo ve Juliet: Kan davalı Capulet ve Montegue ailelerinin gençleri Romeo ile Juliet birbirlerine aşık oluyor. Ancak Juliet, Paris’le evlendirilmeye çalışılıyor. Romeo ise kazayla Juliet’in kuzenini öldürüyor. Beraberlik imkânsızlaşınca intihar cazip fikir haline geliyor. Dejan Projkovski tarafından yönetilen oyun 20-21-22-23 Şubat’ta Devlet Tiyatroları’nda.

12. Gece: İkiz kardeşler Viola ile Sebastian, bindikleri gemi fırtınaya yakalanınca ayrı düşüyorlar. Her ikisi de birbirinin öldüğüne inanıyor. Viola hayatta kalabilmek için erkek kılığında dolaşıyor, bu da komik olayları başlatıyor. Şehir Tiyatroları’nda oynanan ‘12. Gece’de Bennu Yıldırımlar ile Berk Samur yer alıyor.

Macbeth: Soylu Macbeth, üç kahin kız kardeşten gelecekte İskoçya kralı olacağını öğreniyor. Tehlikenin diğer adı karısı Lady Macbeth ile birlikte herkese meydan okuyor fakat bunun bedelini ağır ödüyor. Şehir Tiyatroları’nda 1-2-3 Mart’ta oynanacak olan, Ulviye Karaca’nın yönettiği ‘Macbeth’ tek perde, 75 dakika uzunluğunda.