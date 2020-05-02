İşte açılması planlanan AVM'lerde uygulanacak Koronavirüs planı

Koronavirüs nedeniyle bir süredir kapalı olan alışveriş merkezlerinin (AVM) yeniden açılması planlanırken, güvenlik altyapısı sil baştan değişecek. Uluslararası güvenlik şirketi Securitas’ın Türkiye Başkanı Murat Kösereisoğlu, bir grup gazeteciyle yaptığı online sohbette, AVM’lerde yeni döneme uygun güvenlik cihazlarının denemelerinin sürdüğünü, önümüzdeki hafta İstanbul’da bazı AVM’lerin test açılışlarını yapmayı planladıklarını söyledi.

Kösereisoğlu, artan maliyetlere karşı kar marjlarının düşmesi nedeniyle bazı AVM ve mağazaların düşük ziyaretçi döneminde açılış yapmayabileceğini de ifade etti.

Güvenlik zaafiyeti sorunu: Maske kullanımı teşhiste zorluk yaratacaktır

Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre, AVM’lerde tüm vatandaşlarda maske olmasının ise güvenlik zafiyetine neden olabileceğini belirten Kösereisoğlu “Maske kullanımı teşhiste zorluk yaratacaktır. Çünkü kamera görüntülerinde maskeli bir sürü insan olacak. Artık insanları başka özelliklerinden ayırt etmeye çalışacağız” dedi.

"İstanbul’da İstiklal, Bağdat, Büyükdere; Ankara'daki Atatürk Bulvarı gibi yerlerdeki mağazalar teste başladı"

Kösereisoğlu, İstanbul’da İstiklal, Bağdat, Büyükdere, Abdi İpekçi;, Ankara’da Atatürk Bulvarı gibi yerli ve yabancı markaların cadde mağazalarında test açılışlarının başladığını belirterek, “Ancak bunlar satış amaçlı açılışlar değil. Virüs etkisinde kuralların nasıl uygulanacağını deniyorlar. Birinin denediği kıyafeti bir başkası deneyecek mi yoksa hemen ütüye mi verilecek? Nasıl dezenfekte edilecek? Tüm bunlar cadde mağazalarda test ediliyor. AVM’lerde testler içinse yatırımcılarla perakendecilerin görüşmeleri sürüyor” dedi.