İşte A Milli Takım'ın gruptan çıkma senaryoları

A Milli Takım, bugün İsviçre ile son grup maçına çıkacak. Milliler için gruptan çıkma şansı mucizeye kalsa da hala ihtimaller var. A Milli Takım, gruptan nasıl çıkar?

Milli Takım, Euro 2020'de beklentilerin altında kaldı. İlk maçta İtalya'ya 3-0 kaybeden Ay-Yıldızlılar, ikinci maçta Galler'e 2-0'lık sonuçla boyun eğdi.

6 grup arasında puanı bulunmayan 3 ülkeden biri olan Türkiye, İsviçre maçına galibiyet parolası ile çıkıyor.

Hürriyet Gazetesi, Milli Takım'ın gruptan çıkma senaryolarını derledi. Buna göre Milliler için birden fazla ihtimal bulunuyor.

Grupları 1 ve 2. sırada bitiren takımlar direkt üst tura çıkarken, 4 tane en iyi 3. takım da sonraki tura adını yazdıracak. Millilerin gruptan çıkması için en iyi 3.'ler arasında yer alması gerekiyor. Türkiye’nin en iyi üçüncüler arasında yer alması için İsviçre’yi farklı yenip bu averajı düzeltmesi gerekiyor. Türkiye’nin şu andaki üçüncülere göre en az 4 gollü bir galibiyete ihtiyacı olacak.

FİKSTÜR VE PUAN DURUMU

Gözler diğer gruplarda

Türkiye'nin İsviçre'yi 4 gol farklı yenmesi halinde:

B Grubu: Belçika'nın Finlandiya'yı farklı yenmesi,

C Grubu: Ukrayna'nın Avusturya'yı farklı yenmesi,

D Grubu: Hırvatistan - İskoçya maçının berabere bitmesi,

E Grubu: İspanya ve Polonya'nın son maçlarını kaybetmesi,

F Grubu: Fransa'nın Portekiz'i farklı yenmesi, Macaristan'ın puan kaybetmesi gerekiyor.

En iyi 3. takım seçilirken, en çok puan, gol averajı, atılan gol sayısı, Fair-Play puanı ve elemelerdeki genel sıralama kriterlerine bakılıyor.

Mevcut Üçüncüler puan durumu:

1) Portekiz 3 puan, +1 averaj

2) Avusturya 3 puan, 0 averaj

3) Finlandiya 3 puan, 0 averaj

4) İspanya 2 puan, 0 averaj

5) Hırvatistan 1 puan, -1 averaj

6) İsviçre: 1 puan, -3 averaj

Ancak Milli Takım'ın üst tura çıkması için daha kolay bir hesap da mevcut.

En basit denklem ise şu şekilde:

Hırvatistan ile İskoçya berabere kalacak, Slovakya, İspanya'yı yenecek, İsveç, Polonya'ya yenilmeyecek.

EURO 2016'da 3 puan yetmedi

Türkiye, EURO 2016’da İspanya ve Hırvatistan yenilgilerinin ardından son maçta Çekya’yı mağlup etmiş ve grubunu üçüncü bitirmişti. Ancak diğer gruplarda elde edilen sonuçların ardından Türkiye, kötü averajı nedeniyle elenmişti. Üçüncüler arası sıralama kriterleri

-En çok puan

-Gol averajı

-Atılan gol sayısı

-Fair-Play puanı

-Elemelerdeki genel sıralama

TIKLAYIN - EURO 2020 | A Milli Takım, İsviçre karşısında mucize peşinde

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