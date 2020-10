İşte 77. Venedik Film Festivali Ödülleri’ni kazananların tam listesi

Venedik'teki Lido Yarımadası'nda Koronavirüs önlemleri dolayısıyla kısıtlı imkanlarla yapılan festival hafta sonu gerçekleşen kapanış töreniyle sona erdi. Festivalin büyük ödülü Altın Aslan’ı yönetmenliğini Chloé Zhao’nun üstlendiği ve başrolde Frances McDormand’ın yer aldığı Nomadland kazandı.

Azra Deniz Okyay'ın "Hayaletler" filmi de Venedik Film Festivali'nde Geleceğin Aslan'ı ödülünü kazandı.

Ödül gecesinde, "Altın Aslan"ı, yönetmen Chloe Zhao’nun "Nomadland" isimli filmi kazandı. Başrolünde Frances McDormand'nın oynadığı filmde, ABD’nin Nevada eyaleti kırsalındaki bir şehirde yaşayan Fern’in ekonomik krizle tüm eşyalarını kaybetmesinin ardından karavanıyla modern bir göçebe olarak yola çıkması işleniyor.

Festivalde en iyi yönetmene verilen "Gümüş Aslan" ödülünü ise "Spy No Tsuma" filminin Japonyalı yönetmeni Kiyoshi Kuroawa aldı.

En iyi erkek oyuncu ödülüne "Padrenostro" filminde gösterdiği performansla İtalyalı aktör Pierfrancesco Favino layık görülürken, en iyi kadın oyuncu ödülünü ise "Piece of A Woman" filmindeki rolüyle Vanessa Kirby aldı.

77. Venedik Film Festivali Ödülleri’ni kazananların tam listesi:

Altın Aslan: Nomadland

Jüri Büyük Ödülü: Nuevo Orden – Michel Franco

En İyi Yönetmen: Kiyoshi Kurosawa – Spy No Tsuma

En İyi Kadın Oyuncu: Vanessa Kirby – Pieces of a Woman

En İyi Erkek Oyuncu: Pierfrancesco Favino – Padrenostro

En İyi Senaryo: Chaitanya Tamhane – The Disciple

Jüri Özel Ödülü: Dear Comrades! – Andrei Konchalovsky

En İyi Genç Oyuncu: Rouhollah Zamani – Khorshid

Orizzonti/Horizons bölümü

En İyi Film: Dashte Khamoush – Ahmad Bahrami

En İyi Yönetmen: Lav Diaz – Lahi, Hayop

Jüri Özel Ödülü: Listen – Ana Rocha de Sousa

En İyi Kadın Oyuncu: Khansa Batma – Zanka Contact

En İyi Erkek Oyuncu: Yahya Mahayni – The Man Who Sold His Skin

En İyi Senaryo: I Predatori – Pietro Castellitto

En İyi Kısa Film: Entre tú y milagros – Mariana Safron

Geleceğin Aslanı Ödülü: Listen – Ana Rocha de Sousa

Sanal Gerçeklik Bölümü

En İyi Sanal Gerçeklik Filmi: The Hangman at Home: An Immersive Single User Experience – Michelle ve Uri Kranot

En İyi Sanal Gerçeklik Deneyimi: Finding Pandora X – Kiira Benzing

En İyi Sanal Gerçeklik Öyküsü: Killing a Superstar – Fan Fan (YK)