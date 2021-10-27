İşte 25. İstanbul Tiyatro Festivali'nde öne çıkan 7 oyun

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Opet ve Tüpraş sponsorluğunda düzenlenen 25. İstanbul Tiyatro Festivali, 25 Kasım’a dek yurtdışından ve Türkiye’den toplam 24 tiyatro, dans ve performans topluluğunun gösterisini ağırlıyor.

Programında hem fiziki hem de çevrimiçi performanslara yer veren festivalin fiziki gösterimleri İstanbul’un çeşitli mekânlarında, çevrimiçi gösterimler ise festival boyunca passostudio.com adresi üzerinden izlenebiliyor. Festival biletleri ise passo.com.tr adresinde satışta. İşte festivalin öne çıkan 7 oyunu...

Neşe

4 & 5 Kasım 20.00 / Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi

"Kelimeler, müzik, dans, imgeler ve tablolardan oluşan duygu yüklü ve hayranlık uyandırıcı teatral bir ziyafet." Fransız sahne sanatları yayını Rue du théatre, festivalin bu yılki Onur Ödülü'nün sahibi İtalyan yönetmen Pippo Del Bono'nun "Neşe"sini böyle tanımlıyor. Delbono’nun, sirk estetiği ve büyüsünü harmanlayan gösterisi Neşe’de dans, müzik ve tiyatro iç içe geçiyor. Pippo Delbono topluluğunun oyuncuları, duyguların en uç noktalarını; ıstırap, mutluluk, acı, heves ve sonsuz sevinç arayışını sahneye taşıyor.

Oedipus (Perdede gösterim)

6 Kasım 14.00 & 19.15 / Atlas 1948 Sineması

Klasik eserlere getirdiği yorumlarla yankı uyandıran ünlü İngiliz yönetmen Robert Icke, Internationaal Theater Amsterdam sahnesine konuk oluyor. Sofokles’in eserini 21. yüzyıla uyarlıyor ve Oedipus’u hayatının en büyük sırrını keşfeden bir politikacıya dönüştürüyor. İzleyicileri bir seçim gecesi heyecanını birlikte yaşamaya davet eden oyunda Hans Kesting Oedipus rolüyle harikalar yaratıyor. Performansın gösterimi Atlas 1948 Sineması perdesinde gerçekleşecek.

Medea

17 & 18 Kasım 20.00 / Zorlu PSM Turkcell Sahnesi

Festivalin merakla beklenen oyunlarından Medea, yönetmen Simon Stone imzalı. Antik tragedya yazarı Euripides’in neredeyse tarih boyunca sahnelenen Medea’sını, günümüzün diliyle ve gerçek bir olaydan çıkarak yeniden yazıyor Simon Stone. Tiyatro sahnelerinin en karanlık karakterlerinden Medea, bu defa sıradan bir ailenin içinde karşımıza çıkıyor. 1995’te eşinden boşanan Amerikalı bir doktorun, bu boşanma sonrasında iki çocuğunun da içinde olduğu evini ateşe verdiği gerçek bir hikâyeyi sahneye taşıyor. Oyunda Medea olarak karşımıza çıkan Marieke Heebink, performansıyla Altın Theo Ödülü ödülü kazandı.

Beni sakın yumruklardan

19 Kasım 20.00 / Alan Kadıköy

20 Kasım 18.00 / Alan Kadıköy

Beni Sakın Yumruklardan, son yıllarda yeni medya aracılığıyla sıkça şahit olduğumuz “iptal kültürü”ne mizahçı olmayı deneyen iki insanın gözünden bakıyor. Bir “açık mikrofon” akşamında yolları kesişen farklı kuşaktan iki kişi üzerinden aktarılan hikaye, yeni medyanın adalet ve değişim üzerinden vaat ettiklerini tartışmaya açıyor. Ceren Ercan’ın yazdığı ve Yelda Baskın’ın yönettiği oyun; linç kültürünün sosyal medya yoluyla var olmayı sürdürdüğü bugünlerde, çok az insanın uğradığı bir bardan, koca ülkeye soruyor: “özgürlük ne ve özgürlük kimin için?”

Ayı (Çevrimiçi)

22 Ekim – 20 Kasım / www.passostudio.com

Hem öykülerinde hem de oyunlarında sıradan insanların karmaşık psikolojilerini yalın fakat bir o kadar da çarpıcı bir üslupla yansıtan Çehov’un mükemmele ulaşmak için defalarca baştan yazdığı Ayı oyunu durum komedisinin en iyi örneklerinden biri. Ölmüş kocasının yasını tutan Bayan Popov ve kocasının borcunu tahsil etmeye gelmiş “ayı” olarak nitelendirilebilecek bir toprak sahibi Bay Smirnov… Vladimir Pankov’un yönettiği, bu iki yabancı arasında alevlenen romantizmin tuhaf hikayesini işleyen oyun festivalin “Golden Mask İstanbul’da Çevrimiçi” bölümü kapsamında gerçekleştirilecek. Gösterim 22 Ekim – 20 Kasım tarihleri arasında www.passostudio.com adresinde izlenebilecek.

Boris (Çevrimiçi)

22 Ekim – 20 Kasım / www.passostudio.com

Puşkin, Shakespeare’in tarihi oyunlarından etkilenerek yazdığı Boris Godunov'un tragedyası Boris'te insanın iktidarla ilişkisini şiirsel bir dille aktarıyor. Yönetmen Dmitry Krymov ise bu klasik esere zekice, ironik ve çağdaş bir bakış sunuyor. Krymov, klasik metindeki paradoksları ve çelişkileri deşifre ederek okuyor ve aynı zamanda tarihi bir sorgulamayı yaşatıyor. Oyun 22 Ekim – 20 Kasım tarihleri arasında www.passostudio.com adresinde izlenebilecek.

Açık Aile (Kulak tiyatrosu)

22 Ekim – 20 Kasım / www.passostudio.com

İşleriyle muhalif, devrimci ve sarkastik bir ‘halk tiyatrosu’ örneği yaratan İtalyan çift Dario Fo & Franca Rame’nin ‘Açık Aile’si, kulak tiyatrosu olarak seyirciyle buluşuyor. İkilinin benzeri olmayan ‘Kadın Oyunları’ serisine ait olan ‘Açık Aile’, net feminist bakış açısıyla evlilik kurumundaki kadın-erkek eşitsizliğine cinsellik üzerinden bakan eğlencesi ve iğnelemeleri bol bir oyun. Podacto yapımı bu kulak tiyatrosunu seslendirenler ise Alican Yücesoy ve Esra Dermancıoğlu. Oyun 22 Ekim – 20 Kasım tarihleri arasında www.passostudio.com adresinde dinlenebilecek.

Festival programının tamamını https://tiyatro.iksv.org/tr/program adresinden inceleyebilirsiniz.