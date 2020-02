İşte 2018 Yılın Çevre Fotoğrafları Yarışması'nın kazananları

2018 Yılın Çevre Fotoğrafları Yarışması'nın kazananları 89 ülkeden fotoğrafçıların fotoğrafları arasından seçildi.

Büyük ödülü İranlı fotoğrafçı Said Muhammedzade kazanırken, Türk fotoğrafçı Ümmü Kandilcioğlu da Uygulamada Sürdürülebilirlik Ödülü'nün sahibi oldu.

Yılın Çevre Fotoğrafı Ödülü

Fotoğrafçı: Said Muhammedzade (İran)

Dryness

İklim Değişikliği Ödülü

Fotoğrafçı: Chinmoy Biswas (Hindistan)

And Life Rises

İnşa Edilmiş Çevre Ödülü

Fotoğrafçı: Younes Khani Someeh Soflaei (İran)

Bulrush

Uygulamada Sürdürülebilirlik Ödülü

Fotoğrafçı: Ümmü Kandilcioğlu (Türkiye)



Happiness on a Rainy Day

Genç Çevreci Ödülü

Fotoğrafçı: Fardin Oyan (Bangladeş)

Dereceye giremeyen ancak yarışmanın beğenişen diğer fotoğrafları

Boulmigou. The Paradise of Forgotten Hearts

Fotoğrafçı: Antonio Aragón Renuncio (Burkina Faso)

Floating Life on River Under Pollution

Fotoğrafçı: Tapan Karmakar. (Hindistan)

Not in My Forest

Fotoğrafçı: Calvin Ke (Malezya)

Urban Life in Singapore

Fotoğrafçı: Thigh Wanna (Singapur)

Save Turtle

Fotoğrafçı: Jing Li (Sri Lanka)