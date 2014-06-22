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İşte 2014 yazına hazırlanan yeni dizilerden fragmanlar

Reyting savaşını kazanamayıp yenik olarak ayrılan dizilerin yerine birbirinden iddialı yeni diziler yayın hayatına hazırlanıyorlar

22 Haziran 2014 19:45

Televizyon dünyasında mevcut dizilerin bir kısmı sezon finali ile ekrana ara verirken, bazı diziler de final yaparak seyirciye veda etti. Reyting savaşını kazanamayıp yenik olarak ayrılan dizilerin yerine birbirinden iddialı yeni diziler yayın hayatına hazırlanıyorlar.

Bugüne kadar bir çok dizi yayın hayatına yazın başlamış, ancak seyircinin yüksek beğenisi sonrası normal sezonda da devam etme kararı alan dizilerin yanı sıra reytinglerde beklenen başaıyı gösteremeyen dizilerden ekranlara veda etmişti. 

İşte 2014 yılının yaz aylarında yayına çıkmaya hazırlanan diziler ve fragmanları:

Kaçak Gelinler (23 Haziran 2014)

Ulan İstanbul (23 Haziran 2014)

Güzel Köylü (25 Haziran 2014)

Hayat Yokuşu (30 Haziran 2014)

Çırağan Baskını (Haziran 2014)

Otel Divane ( 8 Temmuz 2014)

Güllerin Savaşı (Temmuz 2014)

Aşkın Kanunu (Haziran – Temmuz 2014) / Fragmanı henüz yayınlanmadı

Kocamın Ailesi (Temmuz 2014)

Ruhumun Aynası (Temmuz 2014)

Kiraz mevsimi (Temmuz 2014)

Günahkar (Ağustos 2014) / Fragmanı henüz yayınlanmadı

Emanet (Ağustos 2014) / Fragmanı henüz yayınlanmadı

Kadim Dostum (Mardin İşi) (Ağustos 2014) / Fragmanı henüz yayınlanmadı

 

 

 

 

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