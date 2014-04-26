İşte 17 Aralık'ın kabul edilen ilk iddianamesinin tam metni

Arzu YıldızAnkara

17 Aralık yolsuzluk operasyonun Fatih Belediyesi’ne ilişkin bölümü hakkında hazırlanan ve İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hafta içinde kabul edilen iddianameye T24 ulaştı. 38 sayfalık iddianamede sanıklar hakkında ''rüşvet almak ve vermek'', “yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama'', ''Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet” ve ''ruhsatsız silah'' suçlarından cezalar talep edildi.

Savcı Ekrem Aydıner’in hazırladığı iddianamede, Fatih bölgesinde yapılan inşaat, tadilat ve işletmelerinin projelerinden bazılarının “belediyelerce onaylanması mümkün olmadığı halde menfaat karşılığında ruhsat ve onay temin edildiği” iddiasına yer verildi. İddianamenin ilgili bölümünde şu ifadeler kullanıldı:

“Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gereğince kültür ve tabiat varlığı ile sit alanı olarak kabul edilen alanlarda bulunan varlıklarının tespit, tescil işlemleri ile ‘taşınmaz kültür ve tabiat varlıkların koruma alanı’ içerisinde ya da ‘tarihi eserlere komşu’ olması nedeni ile yapmak istedikleri; ‘restitüsyon (öneri proje), röleve (yapının rapor ve ölçeği), restorasyon (esaslı onarım), konsolidasyon (sağlamlaştırma), liberasyon (temizleme), reingterasyon (bütünleme), renovasyon (yenileme), rekonstrüksiyon (yeniden yapma)’ gibi projelerin yapılmasının ilgili kurumlardan izin alınmasını gerektirdiği, bu izinlerin alınması konusunda aracılık eden bazı kişilerin, alınması gereken izin/onay işlemlerinde,işlemlerin bölge kurul gündemine alınmasında, kentsel ve arkeolojik sit alanında tevhit, ifraz gibi parselasyon işlemlerinde istenilen projenin Bölge Koruma Kurulunca onaylanarak izin verilmesi ilgili evrakın çıkartılması sürecinde aracılar vasıtası ile kurullarda çalışan bazı görevlilere ve belediye görevlilerine ulaşarak esasen yasal olarak verilmesi mümkün olmayan bazı izinlerin verilmesini sağladıkları, yapılan bazı izinsiz inşai çalışmalara göz yumulmasını sağladıkları, bunun karşılığında görevlilere menfaat temin ettikleri yönünde deliller elde edilmiştir.”

İlk hali eksikleri nedeniyle nedeniyle iade eilen ve bu hafta içinde 10 sanığın da eksildiği ikinci iddianamenin mahkemece kabulüyle haklarında dava açılan sanıklar şöyle: Ali Tunç, Bakan Balki, Celalettin Basatemur, Günseli Aybay, Hasan Soyal, Hüseyin Başçetinçelik, İmren Özbey, Kader Demir, Mehmet Ak, Murat Akagündüz, Mustafa Bayhan, Nesrin Çiçek Akçıl, Oğuz Ceylan, Özcan Toplar, Raşit Şentürk, Remezan Özyıldız, Sebahattin Demir, Sevinç Doğan, Şenol Şirin, Yener Çavdar ve Zeki Koçhisarlı.

Soruşturma kapsamında adı geçen ancak süreçte hakkında takipsizlik kararı verilen Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir’in ise adı iddianamede üç kez geçti. Demir’in isminin geçtiği bölümde kardeşi Sebahattin Demir ile anıldı. İddianamede ''ruhsatsız silah'' ve ''yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama'' suçlarından 2 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası istenen Sebahattin Demir’in bir projeyle ilgili olarak “Bana 1 hafta 10 gün süre ver, ben bunu direk tepeden çözdüreyim” dediği de aktarılan iddianamenin ilgili bölümü şöyle:

“25.02.2013 günü saat 16.36’da Sevinç Doğan’ın kendi ofisinde Belediye Başkanı Mustafa Demir’in kardeşi Sebahattin Demir ve Celalettin Basatemur ile yaptığı görüşmede ise Sebahattin’in Celaletin Basatemur’un takip ettiği Ece Ajandaları projesi ile ilgili olarak “…bana 1 hafta 10 gün süre ver, ben bunu direk tepeden çözdüreyim” dediği, Sevinç’in Mustafa Demir’i kastederek “Biz yarın öbür gün başkanla Celalettin beyi görüştürebilir miyiz” diye sorduğu, Sebahattin’in “Bu akşam ben direk evine gideceğim,…, şuanda hangi mimara verirseniz yine gidecek Adnan bey kurulda tıkanacak bir üst yazı yazamayacak onu biliyorsunuz, senin sıkıntını çok iyi biliyorum” dediği, Celalettin’in “Ya benim karar almam lazım mal budur bu fiyattır denilmeli” dediği, Sebahattin’in, Mustafa Demir’i kastederek “Eğer sabredersiniz ben bu akşam direk götürüp bunu vereceğim abime, abim çağıracak Adnan beyi bu işi öyle çözdüreceğiz” dediği, devam eden görüşmede Sebahattin’in “Benim kim olduğumu yalnız siz bilin” dediği, Celalettin’in gülerek “Abi ben sizi tanımıyorum” dediği, Fatih Belediye Başkanının kardeşi olan Sebahattin Demir’in bu şekilde kamu görevlisi üzerinde nüfuz sahibi olduğundan bahisle, haksız bir işin gördürülmesi amacıyla girişimde bulunmayı vaat ettiği, bu amaçla menfaat temin ettiğine dair delil bulunmamakla birlikte menfaat temini konusunda anlaşmaya varılması halinde dahi suç tamamlanmış gibi ceza öngörüldüğü,”

İlk duruşması 11 Kasım 2014'te görülecek davanın iddianamesinin tam metni şöyle:

T.C.

İSTANBUL

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Terör ve Örgütlü Suçları Bürosu

Soruşturma No : 2014/44344

Esas No : 2014/18015

İddianame No : 2014/987

İDDİANAME

İSTANBUL 20. AĞIR CEZA MAHKEMESİNE

DAVACI : K.H.

ŞÜPHELİ : 1- ALİ TUNÇ, MUHİTTİNOğlu ŞERİFE'den olma, 09/09/1952 doğumlu, SAKARYA ili, ARİFİYE ilçesi, KEMALİYE köy/mahallesi, 115 cilt, 183 aile sıra no, 1 sıra no'da nüfusa kayıtlı İnönü Caddesi Ozan Sokak Asli Apt 15/5 Kozyatağı Kadıköy/ İSTANBUL

SUÇ : 2863 Sayılı Yasaya Muhalefet, RüşvetVermek

SUÇ TARİHİ VE YERİ : 10/10/2013, 02/08/2013 İSTANBUL

TUTUKLAMA TARİHİ : 20/12/2013 İstanbul 25. Sulh Ceza Mahkemesinin 20/12/2013 tarih 2013/131 sayılı kararı

TAHLİYE TARİHİ : 13/02/2014

SEVK MADDESİ : TCK'nun 252/5-1,37, 43/2, 53(2 kez), 252/1,2863 SY 65/a TCK 37, 53

ŞÜPHELİ : 2- BAKAN BALKİ, CASİMOğlu HÜSNA'den olma, 10/02/1979 doğumlu, KARS ili, DİGOR ilçesi, GÜLHAYRAN köy/mahallesi, 16 cilt, 3 aile sıra no, 56 sıra no'da nüfusa kayıtlı Namık Kemal Mahallesi Tonguç Baba Caddesi Cömert Şehit Sit. N Blok K:1 D:4 Esenyurt/ İSTANBUL ikamet eder.

MÜDAFİİ : Av. HASİBE NAYIR, İSTANBUL

Mimarsinan Merkez Mah. Hürriyet Cad. Necip Fazıl Kısakürek Sok. Beyaz Köşk Sitesi B Blok Kat : 1 D : 10 Büyükçekmece / İSTANBUL

SUÇ : 2863 Sayılı Yasaya Muhalefet, RüşvetVermek

SUÇ TARİHİ VE YERİ : 17/01/2013, 17/12/2013 İSTANBUL

SEVK MADDESİ : TCK'nun 252/5-1,37, 53, 2863 SY 65/a TCK 37, 53

ŞÜPHELİ : 3- CELALETTİN BASATEMUR, MEHMETOğlu BEDRİYE'den olma, 18/04/1971 doğumlu, ADANA ili, CEYHAN ilçesi, MERCİMEK köy/mahallesi, 74 cilt, 305 aile sıra no, 13 sıra no'da nüfusa kayıtlı Çoban Çeşme Mah. Sanayi Cad. Acar San. Sit. No:30 1. Bodrum Yenibosna Bahçelievler/ İSTANBUL

SUÇ : 2863 Sayılı Yasaya Muhalefet, RüşvetVermek

SUÇ TARİHİ VE YERİ : 17/01/2013 İSTANBUL

SEVK MADDESİ : TCK'nun 252/1, 43/2, 53, 2863 SY 65/a TCK53

ŞÜPHELİ : 4- GÜNSELİ AYBAY, KEMALETTİNKızı SÜHEYLA'den olma, 07/05/1958 doğumlu, TRABZON ili, ORTAHİSAR ilçesi, ORTAHİSAR köy/mahallesi, 20 cilt, 185 aile sıra no, 27 sıra no'da nüfusa kayıtlı İstanbul Iv Nolu Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge MüdürlüğüHobyar Mah Büyük Postane Cad No:72 K:2Eminönü/ İSTANBUL

SUÇ : 2863 Sayılı Yasaya Muhalefet, Rüşvet Almak

SUÇ TARİHİ VE YERİ : 14/12/2012, 03/10/2012, 03/10/2013,19/09/2013 İSTANBUL

SEVK MADDESİ : TCK'nun 252/2, 37, 53 (3 kez) , 2863 SY 65/c TCK 53

ŞÜPHELİ : 5- HASAN SOYAL, ARİFOğlu CEMİLE'den olma, 01/01/1981 doğumlu, TEKİRDAĞ ili, HAYRABOLU ilçesi, ÇERKEZMÜSELLİM köy/mahallesi, 6 cilt, 154 aile sıra no, 7 sıra no'da n kayıtlı Siyavuşpaşa Mah. Yunus Sk. No:16 İç Kapı No:10Bahçelievler/ İST

MÜDAFİİ : Av. KORHAN KOCARIK,İncirli Cad. Uzay Ap. No:115/5 Bakırköy / İST

SUÇ : 2863 Sayılı Yasaya Muhalefet, Rüşvet Almak

SUÇ TARİHİ VE YERİ : 17/01/2013, 27/09/2012 İSTANBUL

SEVK MADDESİ : TCK'nun 252/2,37, 53, 2863 SY 65/c TCK 37, 53

ŞÜPHELİ : 6- HÜSEYİN BAŞÇETİNÇELİK, MUSTAFAOğlu MAKBULE'den olma, 17/04/1937 doğumlu, ANKARA ili, ALTINDAĞ ilçesi, HACIBAYRAM köy/mahallesi, 93 cilt, 238 aile sıra no, 4 sıra no'da nüfusa kayıtlı Göztepe Sarıgül Sok Işık Apt No:36/11-12 Kadıköy/ İSTANBUL ikamet eder.

MÜDAFİİ : Av. ESİN ERER,Babıali Cad.14/3-4 Cağaloğlu / İST

SUÇ : 2863 Sayılı Yasaya Muhalefet, RüşvetVermek

SUÇ TARİHİ VE YERİ : 17/01/2013, 08/09/2012 İSTANBUL

SEVK MADDESİ :TCK'nun 252/5-1,37, 43/2,53, 2863 SY 65/a TCK 37, 53

ŞÜPHELİ : 7- İMREN ÖZBEY, KORKMAZKızı ALİYE'den olma, 19/04/1967 doğumlu, ŞANLIURFA ili, MERKEZ ilçesi, YUSUFPAŞA köy/mahallesi, 25 cilt, 657 aile sıra no, 114 sıra no'da na k Hırka-İ Şerif Mah. Ahşap Minare Sk. No:4 İç Kapı No:1Fatih/ İST

SUÇ : Rüşvet Vermek

SUÇ TARİHİ VE YERİ : 26/11/2012 İSTANBUL

TUTUKLAMA TARİHİ : 19/12/2013 İstanbul 23. Sulh Ceza Mahkemesinin 19/12/2013 tarih 2013/116 sayılı kararı

TAHLİYE TARİHİ : 14/02/2014

SEVK MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 252/5-1,37, 53

ŞÜPHELİ : 8- KADER DEMİR, HACİ MUSTAFAKızı HANİFE'den olma, 05/05/1974 doğumlu, TUNCELİ ili, ÇEMİŞGEZEK ilçesi, YUKARIBUDAK köy/mahallesi, 30 cilt, 2 aile sıra no, 27 sıra no'da nüfusa kayıtlı Salacak Mah. Doğancılar Cad. Ceylan Palas Apt. No:116/4Üsküdar/ İSTANBUL

SUÇ : Rüşvet Almak ve Vermek

SUÇ TARİHİ VE YERİ : 13/06/2013 İSTANBUL

TUTUKLAMA TARİHİ : 19/12/2013 İstanbul 23. Sulh Ceza Mahkemesinin 19/12/2013 tarih 2013/116 sayılı kararı

TAHLİYE TARİHİ : 16/01/2014

SEVK MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 252/2, 53

ŞÜPHELİ : 9- MEHMET AK, ZEKERİYAOğlu FATMA'den olma, 04/05/1966 doğumlu, ISPARTA ili, YALVAÇ ilçesi, SOFULAR köy/mahallesi, 18 cilt, 127 aile sıra no, 21 sıra no'da nüfusa kayıtlı Çamlık Mah. Zerrin Sk. No:1A İç Kapı No:20Ümraniye/ İSTANBUL

SUÇ : 2863 Sayılı Yasaya Muhalefet, RüşvetVermek

SUÇ TARİHİ VE YERİ : 17/01/2013 İSTANBUL

SEVK MADDESİ : TCK'nun 252/1,53, 2863 SY 65/a TCK53

ŞÜPHELİ : 10- MURAT AKAGÜNDÜZ, NACİOğlu HELİME'den olma, 16/10/1980 doğumlu, RİZE ili, ARDEŞEN ilçesi, KAVAKLIDERE köy/mahallesi, 6 cilt, 7 aile sıra no, 56 sıra no'da nüfusa kayıtlı Beyoğlu Belediyesi Zabıta MüdürlüğüBeyoğlu/ İSTANBUL

SUÇ : 2863 Sayılı Yasaya Muhalefet, Rüşvet Almak

SUÇ TARİHİ VE YERİ : 17/01/2013, 02/08/2013 İSTANBUL

SEVK MADDESİ : TCK'nun 252/2,37, 53, 2863 SY 65/c TCK 37, 53

ŞÜPHELİ : 11- MUSTAFA BAYHAN, BÜRHANOğlu NACİYE'den olma, 13/11/1954 doğumlu, TOKAT ili, REŞADİYE ilçesi, BOZÇALI BELDESİ köy/mahallesi, 103 cilt, 84 aile sıra no, 19 sıra no'da nüfusa kayıtlı Cerrahpaşa Mah.Hekimoğlu Alipaşa Cad.N:127/3Fatih/ İSTANBUL ikamet eder.

SUÇ : Rüşvet Almak

SUÇ TARİHİ VE YERİ : 17/01/2013 İSTANBUL

TUTUKLAMA TARİHİ : 19/12/2013 İstanbul 23. Sulh Ceza Mahkemesinin 19/12/2013 tarih 2013/116 sayılı kararı

TAHLİYE TARİHİ : 14/02/2014

SEVK MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 252/2, 53

ŞÜPHELİ : 12- NESRİN ÇİÇEK AKÇIL, İRFANKızı NECMİYE'den olma, 23/11/1977 doğumlu, EDİRNE ili, MERKEZ ilçesi, YENİİMARET köy/mahallesi, 19 cilt, 742 aile sıra no, 22 sıra no'da nüfusa kayıtlı Av.Semra Sezer Kabakçı Tercüman Bloklaarı A-9 Blok K:1 D:3 Cevizlibağ Topkapı İSTANBUL

SUÇ : Rüşvet Almak

SUÇ TARİHİ VE YERİ : 02/08/2013 İSTANBUL

SEVK MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 252/2, 37, 53

ŞÜPHELİ : 13- OĞUZ CEYLAN, BURHANETTİNOğlu RABİA'den olma, 27/03/1955 doğumlu, İSTANBUL ili, FATİH ilçesi, KARAGÜMRÜK köy/mahallesi, 25 cilt, 2251 aile sıra no, 24 sıra no'da nüfusa kayıtlı Etiler Tepecik Yolu Cad Derince Sok Esin Apt No: 6/4Beşiktaş/ İSTANBUL ikamet eder.

SUÇ : 2863 Sayılı Yasaya Muhalefet, Rüşvet Almak

SUÇ TARİHİ VE YERİ : 17/01/2013, 19/02/2013 İSTANBUL

SEVK MADDESİ : TCK'nun 252/2, 37, 53, 2863 SY 65/c TCK 53

ŞÜPHELİ : 14- ÖZCAN TOPLAR, AHMET HAMDİOğlu HÜSNE'den olma, 01/07/1943 doğumlu, ADANA ili, SEYHAN ilçesi, İSTİKLAL köy/mahallesi, 22 cilt, 367 aile sıra no, 36 sıra no'da n kayıtlı Ergenekon Mah. Cumhuriyet Cad. No:139 İç Kapı No:13Şişli/ İST

SUÇ : Rüşvet Vermek

SUÇ TARİHİ VE YERİ : 10/10/2013 İSTANBUL

SEVK MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 252/1,43/2, 37, 53

ŞÜPHELİ : 15- RAŞİT ŞENTÜRK, NURETTİNOğlu FATMA'den olma, 02/09/1971 doğumlu, KIRIKKALE ili, DELİCE ilçesi, ÇOĞUL köy/mahallesi, 52 cilt, 25 aile sıra no, 126 sıra no'da nüfusa kayıtlı Topkapı Sarayı 1.Avlusu İstanbul Röleve Ve Anıtlar MüdürlüğüEminönü/ İSTANBUL ikamet eder.

SUÇ : 2863 Sayılı Yasaya Muhalefet, Rüşvet Almak

SUÇ TARİHİ VE YERİ : 17/01/2013, 19/02/2013 İSTANBUL

SEVK MADDESİ : TCK'nun 252/2,37, 53,( 2 kez ) 2863 SY 65/c TCK 37, 53

ŞÜPHELİ : 16- REMEZAN ÖZYILDIZ, ALİ İHSANOğlu MUAZZEZ'den olma, 01/01/1969 doğumlu, DİYARBAKIR ili, LİCE ilçesi, YENİŞEHİR köy/mahallesi, 12 cilt, 72 aile sıra no, 78 sıra no'da nüfusa kayıtlı Kooperatifler Mah. Ekinciler Cad. No:18 İç Kapı No:12Yenişehir/ DİYARBAKIR ikamet eder.

SUÇ : Rüşvet Vermek

SUÇ TARİHİ VE YERİ : 10/10/2013 İSTANBUL

SEVK MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 252/1,53

ŞÜPHELİ : 17- SEBAHATTİN DEMİR, MEHMET HANEFİOğlu ŞERİFA'den olma, 24/09/1965 doğumlu, DİYARBAKIR ili, BAĞLAR ilçesi, KAYNARTEPE köy/mahallesi, 14 cilt, 178 aile sıra no, 6 sıra no'da nüfusa kayıtlı Halkalı Merkez Mah. 1214. Sk. No:1-7 İç Kapı No:59Küçükçekmece/ İSTANBUL

SUÇ : Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma, Yetkili Olmadığı Bir İş İçin Yarar Sağlama

SUÇ TARİHİ VE YERİ : 17/12/2013, 21/11/2012 İSTANBUL

TUTUKLAMA TARİHİ : 19/12/2013 İstanbul 23. Sulh Ceza Mahkemesinin 19/12/2013 tarih 2013/116 sayılı kararı

TAHLİYE TARİHİ : 14/02/2014

SEVK MADDESİ : 6136 SY 13/1, Türk Ceza Kanunu 255/1-2, 53

ŞÜPHELİ : 18- SEVİNÇ DOĞAN, VAHDETKızı NAZİFE'den olma, 01/02/1966 doğumlu, MALATYA ili, AKÇADAĞ ilçesi, ESENBEY köy/mahallesi, 71 cilt, 22 aile sıra no, 50 sıra no'da nüfusa kayıtlı Namık Kemal Mah.Çevreciler Sitesi 5 Blok.D.4Beylikdüzü Büyükçekmece/ İSTANBUL ikamet eder.

MÜDAFİİ : Av. MELTEM CESUR, İSTANBUL

Zeytinlik Mah. Fazılpaşa Sk. Emek Apt. No:9 D:3 Bakırköy / İSTANBUL

SUÇ : 2863 Sayılı Yasaya Muhalefet, RüşvetVermek

SUÇ TARİHİ VE YERİ : 25/11/2013, 21/09/2012, 17/01/2013, 19/02/2013, 11/12/2012, 08/09/2012 İSTANBUL

TUTUKLAMA TARİHİ : 20/12/2013 İstanbul 25. Sulh Ceza Mahkemesinin 20/12/2013 tarih 2013/131 sayılı kararı

TAHLİYE TARİHİ : 14/02/2014

SEVK MADDESİ : TCK'nun 252/5-1,37, 53, (4 kez),252/1,2863 SY 65/a TCK 37, 53

ŞÜPHELİ : 19- ŞENOL ŞİRİN, SEBAHATTİNOğlu FATMA'den olma, 02/02/1961 doğumlu, İSTANBUL ili, FATİH ilçesi, ATİKALİ köy/mahallesi, 11 cilt, 2929 aile sıra no, 1 sıra no'da nüfusa kayıtlı Fatih Zabıta Müdürlüğü Fatih/ İSTANBUL ikamet eder.

MÜDAFİİ : Av. MUHAMMED BENAN ŞENBAYRAM, Fulya Mah. Büyükdere Cad. Saadet Apt. No:66 K:3 D:5 Mecidiyeköy 34394 Şişli / İSTANBUL

SUÇ : 2863 Sayılı Yasaya Muhalefet, Rüşvet Almak

SUÇ TARİHİ VE YERİ : 25/11/2012, 17/01/2013, 17/12/2013 İSTANBUL

SEVK MADDESİ :TCK'nun 252/2, 37, 53, (2 kez) 2863 SY 65/a TCK 37, 53

ŞÜPHELİ : 20- YENER ÇAVDAR, MEVLÜTOğlu CEMİLE'den olma, 09/08/1963 doğumlu, İSTANBUL ili, BAYRAMPAŞA ilçesi, ALTINTEPSİ köy/mahallesi, 1 cilt, 1070 aile sıra no, 4 sıra no'da nüfusa kayıtlı Kültür Ve Turizm Müdürlüğü İstanbul 2 Numaralı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdür VekiliTuzla/ İSTANBUL ikamet eder.

SUÇ : 2863 Sayılı Yasaya Muhalefet, Rüşvet Almak

SUÇ TARİHİ VE YERİ : 15/03/2013, 28/12/2012 İSTANBUL

TUTUKLAMA TARİHİ : 19/12/2013 İstanbul 23. Sulh Ceza Mahkemesinin 19/12/2013 tarih 2013/116 sayılı kararı

TAHLİYE TARİHİ : 14/02/2014

SEVK MADDESİ : TCK'nun 252/2, 37, 53, 2863 SY 65/c TCK 37, 53

ŞÜPHELİ : 21- ZEKİ KOÇHİSARLILAR, ENİSOğlu AYHAN'den olma, 10/12/1964 doğumlu, MARDİN ili, ARTUKLU ilçesi, ÇABUK köy/mahallesi, 1 cilt, 158 aile sıra no, 62 sıra no'da nüfusa kayıtlı Yeşilköy Mah. Çekmece Cad. No:34 İç Kapı No:4Bakırköy/ İST

SUÇ : 2863 Sayılı Yasaya Muhalefet, RüşvetVermek

SUÇ TARİHİ VE YERİ : 10/10/2013, 17/01/2013 İSTANBUL

SEVK MADDESİ : TCK'nun 252/1, 37,43/2, 53, 2863 SY 65/a TCK 37, 53

DELİLLER : İletişimin denetlenmesi ve teknik takip sonuçları, ekspertiz raporuve tüm dosya kapsamı

SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:

İstanbul ilinin tarihi dokusunu sonraki nesillere ve İstanbul’a gelen yerli/yabancı turistlere daha iyi gösterebilmek adına kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik işlemler son zamanlarda maddi ve manevi anlamda daha çok destek görmüş, bu nedenle kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik yasal düzenleme ve kontrol gayretleri giderek daha çok artmıştır.

Zaman içerisinde yıpranan tabiat ve kültür varlıklarının restorasyon (esaslı onarım), konsolidasyon (sağlamlaştırma), liberasyon (temizleme), reingterasyon (bütünleme), renovasyon (yenileme), rekonstrüksiyon (yeniden yapma) gibi işlemleri belirli izin, denetim ve kontrol altında yapılmasına izin verilmektedir.

“Tarih Yarım Ada Fatih” ilçesinin üzerinde birçok medeniyete ait tarihi eser bulundurması nedeni ile diğer ilçelerden daha fazla turist ziyaretine uğraması, bu turistlerin barınma ihtiyacının karşılanması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle de ilçe üzerinde mesken olarak kullanılan bir çok yapı buralara yatırım yapmak isteyen şahısların dikkatini çekmiştir.

Tarihi yapılar ya da bu tarihi yapıların çevresinde inşaat, onarım yapmak isteyenşahısların yukarıda da izah edildiği gibi yapmak istedikleri onarım ya da yeni projeleri, ilgili kanun, yönetmelik ve diğer düzenlemelerde yer alan şartları sağlayarak yapmaları gerekmiş, bu kapsamda da bu izinlerin alınması işlerinin takip edilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Ancak yapılmak istenen onarım veya yeni projelerin kanun ve yönetmeliklerde belirtilen şartlarda yapılmasının mümkün olmaması ya da yapılması halinde istenen düzeyde ekonomik gelirin elde edilemeyecek olması nedeni ile bu tür iş ve işlemleri, projeleri yapmak isteyen kişilerden bazılarının, aracı şahıslar vasıtası ile izinleri veren kurumlarda bulunan görevlilere ulaşıp, maddi menfaat sağlayarak istedikleri şekilde projelerini onaylatma yolunu tercih ettikleri anlaşılmıştır.

Başsavcılığımız tarafından yürütülen bir soruşturma sırasında, özellikle ilimiz Fatih, Beyoğlu gibi koruma alanı ilan edilmişilçelerinde bulunan birçok tarihi eserin yerine bazı yatırımcı ve mülk sahipleri tarafından, o bölgelere gelen yoğun turist gruplarının konaklama ihtiyaçlarını karşılayacak otel yapılmak üzere girişimlerde bulunulduğu, ancak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gereğince,kültür ve tabiat varlığı ile sit alanı olarak kabul edilen alanlarda bulunan varlıklarının tespit, tescil işlemleri ile “taşınmaz kültür ve tabiat varlıkların koruma alanı” içerisinde ya da “tarihi eserlere komşu” olması nedeni ile yapmak istedikleri; “restitüsyon (öneri proje), röleve (yapının rapor ve ölçeği), restorasyon (esaslı onarım), konsolidasyon (sağlamlaştırma), liberasyon (temizleme), reingterasyon (bütünleme), renovasyon (yenileme), rekonstrüksiyon (yeniden yapma)” gibi projelerin yapılmasının ilgili kurumlardan izin alınmasını gerektirdiği, bu izinlerin alınması konusunda aracılık eden bazı kişilerin, alınması gereken izin/onay işlemlerinde,işlemlerin bölge kurul gündemine alınmasında, kentsel ve arkeolojik sit alanında tevhit, ifraz gibi parselasyon işlemlerinde istenilen projenin Bölge Koruma Kurulunca onaylanarak izin verilmesi ilgili evrakın çıkartılması sürecinde aracılar vasıtası ile kurullarda çalışan bazı görevlilere ve belediye görevlilerine ulaşarak esasen yasal olarak verilmesi mümkün olmayan bazı izinlerin verilmesini sağladıkları, yapılan bazı izinsiz inşai çalışmalara göz yumulmasını sağladıkları, bunun karşılığında görevlilere menfaat temin ettikleri yönünde deliller elde edilmiştir.

Elde edilen delillerin değerlendirilmesi sonucunda belirlenen eylemler ve bu eylemleri gerçekleştiren şüpheliler, eylemler numaralandırılmak suretiyle aşağıda açıklanmış, eylemlerin ayrıntılı açıklamaları ve delilleri soruşturma evrakına eklenmiştir.

1-ECE AJANDALARI ŞİRKETİNE AİT TARİHİ BİNA VE BİTİŞİĞİNDEKİ (4) BİNANIN USÜLSÜZ OLARAK YIKILARAK YERİNE OTEL YAPILMASI İÇİN RÜŞVET VERİLMESİ,

Fatih İlçesi Hobyar Mahallesi Ankara Caddesi No:33 sayılı yerde yan yana bulunan 4 binanın yıkılarak yerine otel yapılması için çalışmalarda bulunan proje sahibi Celalettin BASATEMUR isimli şahsın, işlemlerin daha hızlı ve olumlu sonuçlanması amacıyla iş takipçisi Mimar Sevinç DOĞAN ile anlaştığı, Sevinç DOGAN'ın sürekli iş yaptığı ve daha önce anıtlar kurulunda çalıştığı için çalışanlar üzerinde etki sahibi olan Hüseyin BAŞÇETİNÇELİK ile irtibat kurduğu, Hüseyin'in tarihi bina olması nedeniyle koruma altında olan Ece ajandaları ve yanında bulunan binaların usule aykırı yıkılması ve yerine otel yapılması için uygun proje çizilmesi ve bu projenin Anıtlar Kurulundan onaylanarak izin alınması için Sevinç DOĞAN ile birlikte hareket ettiği ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünden bahse konu yere otel yapabilmek için usulsüz yıkım kararı almaya çalıştığı, Hüseyin BAŞÇETİNÇELİK’in Sevinç DOĞAN ile yaptığı bir konuşmada Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü (Anıtlar Kurulu) Günseli AYBAY'I kastederek “Git Günseli’ye durumu anlat, biraz da avans ver bitir bu işi” dediği, bu çabanın para vererek projenin raportörden geçmesi ve Anıtlar Kurulundan onaylanması için uğraştıklarını gösterdiği, Sevinç DOĞAN ve Hüseyin BAŞÇETİNÇELİK arasında geçen bir telefon görüşmesinde Hüseyin’in Sevinç DOĞAN’a; “Ben kendisine bu işi çöz 10 kağıt alırsın dedim, sen yarın 5 kağıt ver” dediği, bahse konu rapor karşılığında Sevinç DOĞAN’ın Hüseyin BAŞÇETİNÇELİK vasıtası ile Günseli AYBAY’a 5.000 TL para vereceğininanlaşıldığı, sonrasında yapılan çalışmada her iki şahsın Anıtlar Kurulu yakınında kafede buluştukları tespit edilmiş ve Hüseyin sözü edilen parayı Günseli AYBAY'a götürürken para ile birlikte görüntülenmiştir.

Sevinç DOĞAN'ın Hüseyin BAŞÇETİNÇELİK ile birlikte Anıtlar Kurulu Müdürü olan Günseli AYBAY ile anlaşmaları sonrasında Anıtlar Kurulu Başkanı Oğuz CEYLAN ile irtibat kurdukları ve yaptıkları görüşme neticesinde para karşılığında tarihi bina ile ilgili usulsüz yıkım kararını onaylatmaya çalıştıkları, Sevinç DOĞAN ve Hüseyin BAŞÇETİNÇELİK isimli şahısların, tarihi binayı yıkarak otel yapmak isteyen Celalettin BASATEMUR'dan aldıkları parayı projeyi onaylatmak için Anıtlar Kurulu Bölge Müdürü olan Günseli AYBAY ve Kurul Başkanı Oğuz CEYLAN'a maddi menfaat olarak verdikleri,

Sevinç DOĞAN'ın Anıtlar Kurulundaki işlerinin hızlandırılması ve Kurul Raportörü Bilgehan AKYÜZ'ün projeyi uygun görerek kurul gündemine vermesi için Kurul Müdürü Günseli AYBAY ve Bilgehan AKYÜZ'e rüşvet vermek amacıyla Media Markt'tan 2 adet tablet bilgisayarı kardeşi Naki DOĞAN'a aldırdığı, Sevinç'in Media Markt poşeti içerisinde Anıtlar Kuruluna götürdüğü 2 adet tablet bilgisayarı Kurul Müdürü Günseli AYBAY'a verdiği, ancak Bilgehan'ın kendisine verilen tablet bilgisayarı almadığı, Sevinç’in bu durumu değerlendirmek için proje sahibi Celalettin BASATEMUR'u aradığı, Celalettin "Sana birşey söylim mi Bilgehan (Bilgehan Akyüz) bir şeyler istiyor galiba bunun bi ayarını yap bu adamın ya, Sevinç ben ona ayped (Ipad) aldım, kurulun bilgisayarlarını aldım, ben bir sürü şey alıyorum, onla ilgisi yok, bir de diyo süreleri var diyo anıt ..ri diyo birinci derece tarihi eseri ikiye düşürdüm ikiye düşürdüğün zaman her şey yapabiliyorsun her şeyimiz Ankara’dan da onaylanıyor aynı zamanda" diyerek Anıtlar Kuruluna rüşvet verdiğini belirtiği, ayrıca Sevinç'inyanında çalışan ve Anıtlar Kurulundaki işlerin takibinde birlikte hareket eden mimar Fatma GÜVENÇ’in kendisi gibi Sevinç'in yanında çalışan N. A. V. ile yaptığı bir konuşmada "Nasıl bir kadın (Sevinç Doğan’ı kast ediyor) paramı da vermiyor kadının bütün pis işlerinin peşinde koştuk, onu da vermiyor, beni oyalıyor kafasına göre halbuki dün akşam bana söyledi, para var, bugün gitmiş Bilgehan’a Ipad almış gitmiş kuruldaki arşivlere rüşvet vermiş para dağıtmış" diyerekkendisinin pis işlerde kullanıldığını ve kendi parasını alamamasına rağmen Anıtlar Kurulu çalışanlarına rüşvet verilmesinden rahatsız olduğunu belirttiği,

Sonuç itibariyle proje sahibi Celalettin BASATEMUR’un işlerin takibini yapan Sevinç DOĞAN ve Hüseyin BAŞÇETİNÇELİK ile birlikte, işlerin yapılması ve istenildiği gibi proje alabilmek için Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Korumu Bölge Kurulunda çalışanlara para ve tablet bilgisayar rüşvet olarak verdikleri yapılan çalışmalar neticesinde ortaya konulmuştur.

Sözü edilen olayların tespit edilen kronolojik gelişmesi şu şekilde gerçekleşmiştir;

07.08.2012 günü saat:12.53’de Sevinç Doğan’ın, Fatma Güvenç’e 4. Koruma Kurulu ile ilgili olarak “…Perşembe günü tekrar gidelim Oğuz (Ceylan) hocayla direk konuşalım, ben işte gereken neyse onları da teklif ederim, en azından (Hüseyin Baştançelik’i kastederek) çünkü rahat bir ortamda konuşturacağım seni dedi” dediği, bu görüşmeden hemen sonra 13.23’te Hüseyin Başçetinçelik’i arayıp 4. Koruma Kurulunu kastederek “Yani hocam rahat rahat söz verebilirsiniz, çok acayip bir güzellik yapacağım size” dediği,

08.08.2012 günü saat:09.46’da yaptığı görüşmede mimar Fatma Güvenç’in Kurul Raportörü Bilgehan AKYÜZ’ü kastederek “Şimdi hocayla gittik tamam mı, hocayla bir kere biz gitmiş ölçü almıştık ya,…,bu geri zekalı hoca Bilgehan’a falan para vermediği için Bilgehan ee şimdiye kadar projenin geçmemesinin nedeni Bilgehan’ın gidip ölçü almamasıymış, Bilgehan kendisi kontrol etmesi gerekiyormuş” dediği,

08.09.2012 günü saat:13.57’de Sevinç Doğan’ın çalışanı Bakan Balkı ile yaptığı görüşmede Bakan’ın, 4. Koruma Kuruluna verilecek parayı kastederek “Değil mi 10 bin dolar buraya verecez, 24 bin lira da oraya 40 bin lira para lazım” dediği,

11.09.2012 günü Celalettin Basatemur’un, Sevinç Doğan’a “En doğrusu o işte Oğuz gönderdiyse biz ondan, Oğuz’dan teslim alalım, emanetimizi de ona verelim, en azından hukukumuz oraya olur … ben senin hesabına birazdan gönderirim, bir saat sonra alabilirsin, ama ben olsam yarın böyle yapardım” dediği,

2012 Eylül ayı içerisinde Ece Ajandaları projesi ile ilgili olarak Koruma Kuruluna rüşvet olarak verilebilmesi için Celalettin Basatemur’un, Sevinç Doğan’a 120 Bin TL para verdiği,

11.09.2012 günü Saat:15.56 sıralarında elinde beyaz renkli dosya bulunan Sevinç DOĞAN’ın Fatih Postane Caddesinde bulunan Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne Ece Ajandaları adlı tarihi binaya yıkım kararı alınabilmesi için gittiği, Fatma Güvenç’in 4 nolu kurul salonunda beklediği, Hüseyin Baştançelik ile Sevinç Doğan’ın sanat tarihçisi Abdullah Saat’in odasına girdikleri, daha sonra Sevinç Doğan’ın 4. Koruma Kurulu Müdürü Günseli Aybay’ın odasına girdiği, akabinde Fatma Güvenç’in de elinde bulunan beyaz dosya ile birlikte odaya girdiği,

12.09.2012 günü Saat:12.52 sıralarında Sevinç Doğan’ın Fatih Postane Caddesinde bulunan Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne Fatma Güvenç ile birlikte tekrar gittiği, saat:14.47 sıralarında Hüseyin Başçetinçelik’in kurula geldiği,

12.09.2012 günü saat:14.55’de Sevinç Doğan’ın, Hüseyin Başçetinçelik ile birlikte Celalettin Basatemur’u Koruma Kurulundan aradığı ve Sevinç’in, Celalettin’e “…şimdi bütün kurul bana yardım etmeye çalışıyor, şimdi karar yazıldı,…, A blokun dışı korunacak, B blokun cephesi korunacak, diğer ikisi yıkılacak, aynı şekilde karar verildi” dediği,

20.09.2012 günü saat:16.35’de Sevinç Doğan’ın, Hüseyin Başçetinçelik’i aradığı; Sevinç’in, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Turgut Kocatürk’ün hazırladığı raporun istedikleri şekilde olmadığını ima ederek raporun dosyaya konulmaması gerektiğini söylediği, Sevinç’in bu durumu “…ben dedim ki, işte üniversitenin raporunu koymayacaksınız dedim, yok dedi, orda restorasyon da ya dedim, olur mu, ben dedim röleve kararı geliyor bana dedim” olarak ifade ettiği, Hüseyin’in ise “Tamam ben onu söylerim Günseli (Aybay) ye söylerim, Oğuz (Ceylan) bey biliyor zaten” dediği,

26.09.2012 günü bazı koruma kurulu üyelerinin kurul başkanı Oğuz Ceylan ile birlikteEce Ajandaları adlı tarihi binaya gittikleri, Hüseyin Baştançelik’in, Sevinç Doğan’a 4. Koruma Kurulu müdürü Günseli Aybay’ın dosyayı bizzat takip ettiğini ve dosyanın onaylandığını söylediği,

02.10.2012 günü saat 10.37’de Günseli Aybay’ın, Hüseyin Baştançelik’i arayıp kendisine söz verilen parayı getirmesini ima ederek “…sen bir şey söylemiştin ya, onu çözebilir miyiz, beni karıştırma, sen çöz diyecektim” dediği, Hüseyin’in aynı gün saat 17.05’te Sevinç Doğan’dan Günseli Aybay’a verilmek üzere para istediği ve saat 17.08’de Günseli Aybay’ı arayarak sabah 09.30’da geleceğini söylediği, Hüseyin’in 17.53’te tekrar Sevinç Doğan’ı arayarak Günseli Aybay’ı kastederek “Ben kendisine bu işi çöz 10 kağıt alırsın dedim, sen yarın 5 kağıt ver” dediği,

03.10.2012 günü saat:11.24’de Fatma Güvenç’in, Sevinç Doğan’a “…Bilgehan'ın yanına çıktım, ben sana haber vereceğim dedi, onaylanınca dedi, bir Günseli hanım falan bana baktı, böyle kafa salladı, onaylayacaklar sanırım” dediği,

03.10.2012 saat 11.30 sıralarında yapılan fiziki takipte Fatih Saray Muhallebicisinde Fatma Güvenç, Sevinç Doğan ve Hüseyin Başçetinçelik isimli şahısların buluştuğu, saat 11.50’de Hüseyin’in mekandan ayrıldığı, yaptırılan polis uygulamasında Hüseyin Başçetinçelik’in üzerinde (Sevinç Doğan’dan aldığı) 5.000 TL’nin olduğunun tespit edildiği, saat:11.59 sıralarında Hüseyin Başçetinçelik’in Fatih Hobyar Mahallesi Büyük Postahane Caddesi No:34 adresinde bulunan Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlükleri’ne geldiği, saat 12.03’te Sevinç Doğan ile Fatma Güvenç’in de geldiği,

Bir hafta sonra 09.10.2012 saat 17.02’de Sevinç Doğan’ın, Hüseyin Baştançelik’e 4. Koruma Kurulu Müdürü Günseli Aybay’a verilecek olan 10.000 TL’nin ikinci 5.000 TL kısmı ile ilgili olarak “Evrağın yarısı,…,Öğlen yine 12 de buluşabiliriz hocam” dediği, Hüseyin’inde “Kurulda buluşalım” dediği, Sevinç’in de “Şeyde hocam şeyde, yarın raspaları onaylayacaklar” dediği,

Yapılan fiziki takipte 10.10.2012 günü saat:12.52 sıralarında Fatih Juice Cafede Fatma Güvenç ile Sevinç Doğan’ın buluştuğu, saat 13.00 sıralarında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünden çıkan Hüseyin Başçetinçelik’in de cafeye geldiği, saat 13.16’da Fatma Güvenç’in ayrıldığı, saat:13.20’de Sevinç Doğan’ın çantasından bir miktar kağıt parayı çıkardığı ve oturdukları masanın altından Hüseyin Başçetinçelik’e verdiği, Hüseyin’in de kağıt paraları alarak pantolonunun ön sol cebine koyduğu ve Saat:13.25 sıralarında Büyük Postane Caddesi No:34 sayılı adreste bulunan Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne gittiği,

10.11.2012 günü saat:12.06’da Sevinç Doğan’ın, Celalettin Basatemur’a “….bu Çarşamba otel yapabilir, otel olarak restorasyon projesinin getirilmesi diye karar çıkacak bu hafta,…, hani onun için de karardan önce (rüşvet parasını kastederek) kesinlikle istiyorlar kararı verdikten sonra zaten artık dönüş yok iş bitmiş oluyor diyorlar…” dediği ve devam eden görüşmede 4. Koruma Kurulu Başkanı Oğuz Ceylan ve Kurul Müdürü Günseli Aybay ile Fatih Belediye Başkan Yardımcısı Ednan Güler’i kastederek “…Oğuz hoca Günseli hanım ve Adnan başkan söyledi, zaten karar verildi, sadece prosedür olarak karar daha şeye geçmedi” dediği,

25.11.2013 günü Ece Ajandaları projesinin imzalanarak kurula sevk edilebilmesi için Sevinç Doğan’ın Kurul Müdürü Günseli Aybay ve Kurul Raportörü Bilgehan Akyüz’e verilebilmesi için Media Markt mağazasından IPAD tablet bilgisayar aldığı, saat:10.10 sıralarında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü binasına kırmızı renkli Media Markt poşeti ile girdiği, saat:10.13’te 3. Katta bulunan Günseli Aybay’ın odasına yine Media Markt poşeti ile girdiği, poşette bulunan iki adet IPAD tablet bilgisayarı (Birisi Bilgehan Akyüz’e verilmek üzere) Günseli Aybay’a verdiği, kısa bir süre sonra ise elinde sarı renkli bir poşet ile çıktığı,

25.02.2013 günü saat 16.36’da Sevinç Doğan’ın kendi ofisinde Belediye Başkanı Mustafa Demir’in kardeşi Sebahattin Demir ve Celalettin Basatemur ile yaptığı görüşmede ise Sebahattin’in Celaletin Basatemur’un takip ettiği Ece Ajandaları projesi ile ilgili olarak “…bana 1 hafta 10 gün süre ver, ben bunu direk tepeden çözdüreyim” dediği, Sevinç’in Mustafa Demir’i kastederek “Biz yarın öbür gün başkanla Celalettin beyi görüştürebilir miyiz” diye sorduğu, Sebahattin’in “Bu akşam ben direk evine gideceğim,…, şuanda hangi mimara verirseniz yine gidecek Adnan bey kurulda tıkanacak bir üst yazı yazamayacak onu biliyorsunuz, senin sıkıntını çok iyi biliyorum” dediği, Celalettin’in “Ya benim karar almam lazım mal budur bu fiyattır denilmeli” dediği, Sebahattin’in, Mustafa Demir’i kastederek “Eğer sabredersiniz ben bu akşam direk götürüp bunu vereceğim abime, abim çağıracak Adnan beyi bu işi öyle çözdüreceğiz” dediği, devam eden görüşmede Sebahattin’in “Benim kim olduğumu yalnız siz bilin” dediği, Celalettin’in gülerek “Abi ben sizi tanımıyorum” dediği, Fatih Belediye Başkanının kardeşi olan Sebahattin Demir’in bu şekilde kamu görevlisi üzerinde nüfuz sahibi olduğundan bahisle, haksız bir işin gördürülmesi amacıyla girişimde bulunmayı vaat ettiği, bu amaçla menfaat temin ettiğine dair delil bulunmamakla birlikte menfaat temini konusunda anlaşmaya varılması halinde dahi suç tamamlanmış gibi ceza öngörüldüğü,

14.01.2013 günü 19.51’de Sevinç Doğan’ın, Celalettin Basatemur’a 4. Koruma Kurulu Müdürü Günseli Aybay’ı kastederek “Günseli hanıma dedim ki, ya dedim en son dönemde 35 milyar para verdim biliyor musunuz Celalettin bey,…, Sırf dedim vallahi billahi hatta bazı olaylar oldu, bu hoca, Hüseyin Hocaya verdim 10 milyar, son dönemlerde verdiğim para öbürlerini boş verin” dediği anlaşılmaktadır.

22.01.2013 günü saat:14.45 sıralarında yapılan fiziki takipte Beyoğlu Meclisi Mebusan Caddesi üzerinde bulunan Nusretiye Camii avlusunda Hüseyin Başçetinçelik’in şantiye binasına girdiği, saat: 15.00 sıralarında Oğuz Ceylan’ın yanında bulunan heyet ile birlikte şantiye binasına girdiği,

23.01.2013 günü saat:09.45 sıralarında yapılan fiziki takipte Fatih Büyük Postane Caddesi No:34 sayılı yerde bulunan Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü çay ocağında Sevinç Doğan’ın, Hüseyin Başçetinçelik ve Fatma Güvenç ile buluştuğu,

Saat:10.50 sıralarında Sevinç Doğan’ın toplantı salonundan dışarı çıkan 4. Koruma Kurulu Başkanı Oğuz Ceylan ile kısa süreli ayaküstü konuştukları, Oğuz Ceylan’ın tekrar toplantı salonuna döndüğü, saat:10.59 sıralarında Sevinç Doğan’ ın yine 2. Katta bulunan sanat tarihçisi Abdullah Saat isimli şahsın odasına girdiği ve bir müddet konuştukları,

31.01.2013 günü saat: 14.56'da 4. Kurul Başkanı Oğuz Ceylan’ın, Ece Ajandası projesi ortaklarından Celalettin Basatemur ile yaptığı görüşmede; Celalettin’in “Hocam çok yaklaştım, gelmek üzereyim sarayda mısınız” dediği, Oğuz’un “Tamam bende içeri doğru oturuyorum, tabi içerde” dediği, 31.01.2013 günü saat 15.00 sıralarında yapılan fiziki takipte Fatih Hobyar Mahallesinde bulunan Saray Muhallebicisi isimli kafe&restaurantta Oğuz Ceylan ile Celalettin Basatemur’un masada karşılıklı oturduklarının ve konuştuklarının görüldüğü, Saat 15.30 sıralarında Oğuz Ceylan’ın masadan kalktığı sırada Celalettin Basatemur’un kağıtları mavi renkli dosya içerisine koyduğu dosyayı alarak masadan kalktığı,

20.03.2013 günü saat:19.43’de Oğuz Ceylan’ın, Celalettin Basatemur’a “…şimdi orda dört blok var, biliyorsunuz A B C D diye,…, Bilgehan anlatıyordu detaylı bilgi veriyordu o onaylamadığımız restütüsyon ve rölöveyi onaylamadığımız iki blok, çok önemli eksikleri var, diğerlerinin düzeltmelerle yaptık, ben onlara paraf atacağım, yine çok eksikler vardı, ama artık dedik onaylayalım, iki tanesini hiç olmazsa,…, İki tanesi onaylandı, ikisinde de çok önemli eksikler var, Bilgehan anlatıyor anlatıyordu, gördüm onları da yaparsa herhalde haftaya çıkartırız oldu mu?” dediği, bu görüşmenin açıkça, elde edilen maddi menfaat karşılığında, bir çok eksiğine rağmen projenin hukuka aykırı şekilde onay işleminin yapıldığını gösterdiği,

Konuyla ilgili iletişim tespitlerine, fiziki takip tutanaklarına bakıldığında 4. Kurul Başkanı Oğuz Ceylan’ın Celalettin Başatemur ve Sevinç Doğan’dan 304 ada ve 40 parselinde bulunan Ece Ajandaları adlı tarihi binanın projesini çok eksikleri olmasına rağmen usulsüz olarak onayladığı, karşılığında miktarı tam olarak belirlenemeyen parayı rüşvet olarak aldığı,

Yapılan teknik takip ve izlemeler sonunda elde edilen delillerin değerlendirilmesinden;

Şüpheli Celalettin BASATEMUR’un; Fatih İlçesi Hobyar Mahallesi Ankara Caddesi No:33 sayılı yerde yan yana bulunan 4 binanın yıkılarak yerine usulsüz olarak otel yapılması amacıyla iş takipçisi Mimar Sevinç DOĞAN ile anlaşarak bu çerçevede işin hallolması içinSevinç DOĞAN’a değişik miktarlarda para verdiği, bu şekilde esasen onaylanması mümkün olmayan projenin onaylanmasını sağladığı,

Şüpheli Sevinç DOĞAN’ın; Proje sahibi Celalettin BASATEMUR’un Fatih İlçesi Hobyar Mahallesi Ankara Caddesi No:33 sayılı yerde yan yana bulunan 4 binasının yıkılarak yerine usulsüz olarak otel yapılması işinde Celalettin BASATEMUR ile anlaştığı ve bu işin hallolması için Hüseyin BAŞÇETİNÇELİK ile birlikte Kurul Müdürü Günseli AYBAY’ a, Oğuz CEYLAN’arüşvet verdiği, yine Kurul Müdürü Günseli AYBAY’ave Kurul Raportörü Bilgehan AKYÜZ’e Ipad aldıkları, ancak Bilgehan’ın tablet bilgisayar hediyeyi kabul etmediği,sağlanan menfaat karşılığında hazırladıkları projenin usulsüz olarak onaylanmasını sağladıkları,

Şüpheli Hüseyin BAŞÇETİNÇELİK’in; Proje sahibi Celalettin BASATEMUR’un Fatih İlçesi Hobyar Mahallesi Ankara Caddesi No:33 sayılı yerde yanyana bulunan 4 binanın yıkılarak yerine usulsüz olarak otel yapılması işinde Celalettin BASATEMUR ile anlaştığı ve bu işin hallolması için Sevinç DOĞAN’la birlikte Kurul Müdürü Günseli AYBAY ile Oğuz CEYLAN’arüşvet verdiği,

Şüpheli, Kurul Müdürü Günseli AYBAY’ın; Proje sahibi Celalettin BASATEMUR’un Fatih İlçesi Hobyar Mahallesi Ankara Caddesi No:33 sayılı yerde yanyana bulunan 4 binanın yıkılarak yerine usulsüz olarak otel yapılması için rüşvet aldığı, karşılığında adı geçenin projesinin usulsüz olarak onaylanmasını sağladığı,

Şüpheli, Kurul Başkanı Oğuz CEYLAN’ın;Proje sahibi Celalettin BASATEMUR’un Fatih İlçesi Hobyar Mahallesi Ankara Caddesi No:33 sayılı yerde yanyana bulunan 4 binanın yıkılarak yerine usulsüz olarak otel yapılması için rüşvet aldığı,karşılığında adı geçenin projesinin usulsüz olarak onaylanmasını sağladığı,

Bu şekilde şahısların rüşvet almak, rüşvet vermek, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet suçlarını işledikleri anlaşıldığından;

a)Şüpheli Celalettin BASATEMUR’un kendisine ait binanın yıkılarak yerine otel yapılması için Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu hükümlerine göre verilmemesi gereken bir kararı vermelerini sağlamak için Sevinç DOĞAN ve Hüseyin BAŞÇETİNÇELİK aracılığı ile tek bir fiil ile birden fazla kişiye menfaat sağlamaktan eylemine uyan TCY. 252/1, 43/2, 53 , 2863 Sayılı Yasaya Muhalefetten eylemine uyan 2863 Sayılı Yasanın 65/a, TCY. 53 maddeleri gereğince,

b)Şüpheliler Sevinç DOĞAN ve Hüseyin BAŞÇETİNÇELİK’in takip ettikleri işle ilgili olumlu sonuç alabilmek için iş sahibinden aldıkları parayı kamu görevlileri Oğuz CEYLAN ve Günseli AYBAY'avermek suretiyle, tek bir fiille birden fazla kişiye rüşvete aracılık etmekten eylemlerine uyan TCY. 252/5-1, 37, 43/2, 53 maddeleri gereğince , 2863 Sayılı Yasaya Muhalefetten eylemlerine uyan 2863 Sayılı Yasanın 65/a, TCY. 37,53 maddeleri gereğince ayrı ayrı,

c)Şüpheliler Oğuz CEYLAN ve Günseli AYBAY’ın 2863 Sayılı Yasa hükümlerine göre korunması gereken kültür varlığı niteliğindeki binanın yıkılarak yerine otel yapılması konusunda karar vermek üzere menfaat sağlamaktan eylemlerine uyan TCY. 252/2, 37,53, 2863 Sayılı Yasaya Muhalefetten eylemlerine uyan 2863 Sayılı Yasanın 65/c, TCY. 53 maddeleri gereğince ayrı ayrı,

d)Şüpheli Sebahattin DEMİR’in Nüfuz Ticareti suçundan eylemine uyan TCY. 255/1-2, 53 maddeleri gereğince cezalandırılmalarına karar verilmesi,

2- AKSARAY SEMTİ AKSARAY CADDESİ NO:45/D SAYILI YERDE BULUNAN TARİHİ BOŞ BİNADA KAÇAK TAMİRAT VE TADİLAT İŞLEMLERİ YAPILMASI İÇİN KAMU GÖREVLİLERİNE RÜŞVET VERİLMESİ

Fatih İlçesi Aksaray semtinde Aksaray Caddesi No:45/D ile Hayriye Tüccarı Caddesi kesişimin de bulunan tarihi boş binada restitüsyon ve restorasyon(esaslı onarım) çalışması yaptırarak yapıyı otele çevirmek isteyen Mehmet AK isimli şahsın, işlemlerin daha hızlı ve olumlu sonuçlanmasını sağlamak amacıyla, gerekli mimari ve müşavirlik işlemlerini yapmak üzere şüpheli Mimar Sevinç DOĞAN'ın sahibi olduğu ARCİ Mimarlık ve Tasarım isimli şirket ile anlaştığı, Sevinç'in bahse konu yer ile ilgili mimari ve müşavirlik işlemlerini kendisi takip ederken esaslı onarım olan inşaat işleri ile çalışanı olan Bakan BALKI'yı görevlendirdiği,

İstanbul’un sur içi yerleşmesi olarak Tarihi Yarımada bütünü içinde değerlendirilen Fatih İlçesinin I no.lu KTVKK’nun 12.07.1995 tarih ve 6848 sayılı kararı ile ‘tarihi-kentsel sit alanı’ olarak ilan edilmiş olması nedeniyle Koruma Bölge Kurulunca değerlendirilmesi gerekli projelerin, öncelikle ilgili imar yönetmeliğine uygunluğu açısından Fatih Belediye Başkanlığı'nın görüşleriyle birlikte bölgeden sorumlu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu bünyesinde İstanbul 4 Nolu Koruma Kuruluna(Anıtlar Kurulu) gönderildiği,

Sit alanı içinde ve korunma alanında kalan Koruma Bölge Kurulunca onaylı projesiyle yapılaşma izni alan uygulamaların denetimini yapan, Fatih Belediye Başkanlığı bünyesinde kurulan Koruma Uygulama ve Denetim Büroları (KUDEB) Proje Büroları Kuruluş İzin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik kapsamında gerçekleştirerek uygulama sonucu belgeler ile birlikte Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletildiği,

Sevinç DOĞAN tarafından işlemleri takip edilen tarihi binanın sit alanı içerisinde koruma alanında olması nedeniyle projesinin KUDEB tarafından onaylanması gerektiği, ancak tarihi binanın rölevesinin bulunmaması ve yapının imara açık olmaması nedeniyle onaylanmadığı,

KUDEB tarafından restorasyon(esaslı onarım), konsilidasyon (sağlamlaştırma) ve renovasyon (yenileme) için izin almaya çalışan Sevinç DOĞAN isimli şahsın, binanın rölevesini temin edememesi ve yapının imara açık olmaması nedeniyle gerekli ruhsatı alamaması üzerine, yapı sahibi Mehmet AK, Sevinç DOĞAN ve çalışanları Bakan BALKI’nın illegal olarak sit alanında koruma altında bulunan yapı içerisinde gece geç saatlerde esaslı onarım faaliyetine giriştikleri, bu şekilde korunması gereken taşınmaz varlıklarını tahrip ederek kasten zarara uğrattıkları,

Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlığı ile ilgili inşaat çalışmasının başında bulunan Bakan BALKI’nın denetleme ve gerekli yasal işlemleri yapmak ile yükümlü zabıta memurları ile sık irtibat sağlayarak, denetlemeye geldiklerinde Sevinç DOĞAN ile irtibat kurduğu, buradan aldığı direktif doğrultusunda zabıta memurlarına işlem yapmama karşılığında para verdiği, Sevinç DOĞAN'ın Fatih Belediye Başkanlığında görevli Zabıta Amiri Şenol ŞİRİN ile anlaşarak korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlığı ile ilgili inşaat çalışması ve her türlü esaslı onarım çalışmasını yapma karşılığında farklı zamanlarda para verdiği, böylece Şenol Şirin'in kendi nöbetinde özellikle gece saatlerinde ve hafta sonları korunması gerekli bina ile ilgili inşaat çalışmasına müdahale etmesi gerekirken izin verdiği, ayrıca başka zabıta ekipleri tarafından inşaata izin verilmediği veya kontrole gelindiği zamanlarda Şenol'un devreye girmesi ile herhangi bir kontrol ve işlem yapılmadan çalışmayı sürdürdükleri, bu nedenle Şenol ŞİRİN inrüşvet aldığı,

21.09.2012 tarihinde Bakan Balki’nin Sevinç’e sorarak Şenol Şirin’e 2 bin TL verdiği,

*21.09.2012 günü saat:16.20’de Bakan BALKI’nın (539 8629831), Şenol ŞİRİN'i (530 4335035) aradığı görüşmede özetle; (Kayıt Sıra No:1310) Bakan'ın "Başkanım nasılsın" dediği, Şenol'un "Sağol Allah razı olsun orda mısın" dediği, Bakan'ın "Orda değilim başkanım, ben Yakuplu'dayım da evdeyim Beylikdüzü'nde, bi 10 dakkaya, 10-15 dakkaya kadar çıkacağım" dediği, Şenol'un "Tamam buraya gelince ararsın beni bu taraftan" dediği, Bakan'ın "Tamam başkanım" dediği,

*21.09.2012 günü saat:17.35’de Bakan BALKI’nın (539 8629831), Sevinç DOĞAN'ı (532 7744021) aradığı görüşmede özetle; (Kayıt Sıra No:1311) Bakan'ın " Müsait misin patron" dediği, Sevinç'in "He müsaitim" dediği, Bakan'ın "Başkana 2 mi veriyorum" dediği, Sevinç'in "He 2 2" dediği, Bakan'ın "Tamam tamam şimdi başkan hadi görüşürüz" dediği, Sevinç'in "Tamam hadi görüşürüz" dediği,)

25.09.2012 tarihinde bina mühürlü olmasına rağmen mühür fekki yapılarak gece çalışmalara devam ettiği,

(25.09.2012 günü saat:22.30 sıralarında İlimiz Fatih İlçesi Katip Kasım Mahallesi Hayriye Tüccarı Caddesi ve Aksaray Caddesi kesişiminde bulunan No:45-D sayılı adres civarına geçilerek yapılan fiziki takip ve tarassut çalışmalarında; Tarihi boş binanın Aksaray Caddesi üzerinde bulunan giriş kapısının mühürlü olduğunun, Ayrıca bahse konu tarihi boş binanın Hayriye Tüccarı Caddesi üzerinde bulunan giriş kapısına geçildiğinde binaya ait giriş kapısının açık olduğunun, bina içerisinde çalışma olduğuna dair seslerin geldiğinin ve bahse konu bina önünde bu binada çalıştıkları değerlendirilen 5-6 kişilik bir grubun olduğunun, bu gruptaki şahısların elbiseleri, el ve yüzleri tozlu olduğunun, şahısların genç ve orta yaşlı erkek zenci şahıslar olduğunun, ve binanın birinci katının penceresinden içeride inşaat işinde çalışmakta olan yüzü maskeli A Şahsın bina önünde beklemekte olan bahse konu erkek şahıslar ile konuştuğunun, ayrıca bina ile alakalı gözcülük yaptığı değerlendirilen B Şahsın da etrafı kontrol ettiğinin ve bina içerisine ara ara girip çıktığının görüldüğü, İlimiz Fatih İlçesi Katip Kasım Mahallesi Hayriye Tüccarı Caddesi ve Aksaray Caddesi kesişiminde bulunan No:45-D sayılı adreste inşaat çalışmasının devam ettiğinin görülmesi üzerine yapılan çalışmaya saat:23.10 sıralarında son verildiği,)

01.10.2012 tarihinde Şenol ŞİRİN’in Sevinç DOĞAN’dan para istediği ve Sevinç’in kabul ettiği,

*01.10.2012 günü saat:13.24’te Sevinç DOĞAN’ı (532 7744021) Şenol ŞİRİN’in(532 4421245) aradığı görüşmede özetle; (Kayıt Sıra No:0546) Şenol’un “Sen bugün bu işi hallediyorsun değil mi?” dediği, Sevinç’in “Bugün en geç yarın” dediği, Şenol’un “BUGÜN HALLETMEYE ÇALIŞ ADAMLAR BEKLİYOR VALLAHİ” dediği, Sevinç’in “Tamam tamam” dediği, Şenol’un “O en üst kat en üst kat iki katın betonu delmişsiniz dışarıdan ayna gibi gözüküyormuş,…,He o .. kağıttan neyle kapatırsa kapatsın söyle ona” dediği, Sevinç’in onayladığı ,

*03.10.2012 günü saat:10.55’te Sevinç DOĞAN’ın (532 7744021) Bakan BALKI’yı (539 8629831) aradığı görüşmede özetle; (Kayıt Sıra No:0559) Sevinç’in “ŞİMDİ CANIM SEN ŞENOL'A PARA AYIRABİLİRSİN DEĞİL Mİ” dediği, Bakan’ın “Tabi Şenol'a ayıracağım,…,Şenol'a da ayırabilirim bu hani geçen ayki şey almıştım ya onları falan vereceğim bi konuşuruz sen vermek istediğin bir yer varsa birilerini oyalayabiliriz sıkıntı yok” dediği, Sevinç’in “O zaman ben Şenol'a yarın diyeyim her dakika arıyor ya beni,…,YARIN BAKAN SENİ ARAYACAK VERECEK DİYEYİM BAKAN DAN AL DİYEYİM” dediği, Bakan’ın “Tamam patronum” dediği,

*03.10.2012 günü saat:10.57’de Sevinç DOĞAN’ın (532 7744021)Şenol ŞİRİN’i(532 4421245) aradığı görüşmede özetle; (Kayıt Sıra No:0560) Sevinç’in “Yarın 4 de canım,…,Yarın 4 te garanti olsun bugün de yani bugün olmasa da sabah olabilir yani Hesaba Geçecek 1 - 2 Saat Ama Saat Kaçta Geçecek Belli Değil” dediği, Şenol’un “YA Bİ BAK ADAMLAR BEKLİYOR ALLAH ...” dediği, Sevinç’in “Ne olur bir gün daha idare etse” dediği, Şenol’un “Yediler beni yediler yediler bildiğin gibi değil neyse ...” dediği,)

03.10.2012 tarihinde Bakan Balki’nin Sevinç’e sorarak Şenol Şirin’ e 5 bin lira verdiği,

*03.10.2012 günü saat:17.48’de Bakan BALKI’nın (539 8629831), Şenol ŞİRİN'i (532 4421245) aradığı görüşmede özetle; (Kayıt Sıra No:1319) Bakan'ın "Bu yarına sana şeye söz verilmiş ya,…,O öbürsü güne sarkabilir Yalnız BENDE 5 BİNVAR 5 BİNİ SANA VEREBİLİRİM ŞİMDİ" dediği, Şenol'un " 5 bin derken ne" dediği, Bakan'ın "TL öbürsü güne sarkacak yarın aslında normalde yüzde doksan olur da olur ya öbürsü güne sarkar eğer ki birilerine acil sözün varsa deki tl var bende de" dediği, Şenol'un "Ben ben onlara söz verdim biliyor musun onun için yani" dediği, Bakan'ın "Baba yarın yüzde doksan olacakta bi bakarsın aksilik olursa faturayı bu gün almadılar benden yarın alacaklar bi bakarsın yarın yetişmezse yalancı çıkmayalım diye" dediği, Şenol'un "İyi bu tarafa gelince ara beni neyse alayım o 5 vereyim diyeyim 2 gün sonra öbürü diyeyim yani,…,Tamam hadi Aksaray'dayım ben gel otururuz" dediği, Bakan'ın "Tamam sağol" dediği,

*03.10.2012 günü saat:20.22’de Bakan BALKI'yı (539 8629831), Sevinç DOĞAN’ın (532 7744021) aradığı görüşmede özetle; (Kayıt Sıra No:1369) Sevinç’in “Dur ben sana başka ne söyleyecektim dur bakayım başka bi şey söyleyecektim BU GÜN BETONUMUZ VAR ZATEN ŞENOL İLE BULUŞTUN” dediği, Bakan’ın “HI HI ŞENOL İLE BULUŞTUM HALLETTİM” dediği, Sevinç’in “Tamam…” dediği,)

03.10.2012 tarihinde Bakan BALKİ’nin Sevinç’e Adnan Başkan ile konuştuğunu ve ılımlı yaklaştığını, kaçak inşaatı hızlandırmaları gerektiğini belirttiği,

06.10.2012 tarihinde Şenol ŞİRİN’in gece çalışmasına izin vermek için bin lira rüşvet istediği ve o gece kaçak inşaat çalışması yapıldığı fiziki takip yapılarak tespit edildiği,

*06.10.2012 günü saat:18.48’de Bakan BALKI'a (539 8629831), Şenol ŞİRİN’in (532 4421245) gönderdiği mesajda; (Kayıt Sıra No:1374) “SESSİZ CALIŞMA ŞARTI İLE YARINKİ AMİR 1000 TL İSTİYOR KABUL SE MESAJ YAZ MÜSAİT DEGİLİM” yazdığı,

*06.10.2012 günü saat:18.49’da Bakan BALKI'nın (539 8629831), Sevinç DOĞAN’ı (532 4421245) aradığı görüşmede özetle; (Kayıt Sıra No:1375) Bakan’ın “Şimdi Şenol aradı mesaj atmış müsait değilmiş,.., yarın gündüz çalışıyorsanız GÜNDÜZ Kİ AMİR 1000 TL İSTİYOR DİYE” dediği, Sevinç’in “Hakan DEĞERSE VERELİM YA,.., Değerse verelim bence çünkü burayı biz ne kadar çabuk bitirirsek o kadar iyi olacak” dediği, Bakan’ın “Tamam canım çalışalım en azından gündüz düşünsene 10 tane adam çalıştığı zaman epey bi iş yaparız” dediği, Sevinç’in “Tabi ya en azından temizlenir pazartesi tesisatlar başlar” dediği, )

Bu süre içinde Şenol ŞİRİN ile Sevinç arasında görüşmelerin devam ettiği ve Şenol ŞİRİN’in kaçak çalışmanın ne zaman yapılacağı konusunda bilgi verdiği ve böylece kaçak inşaatın ortaya çıkmadan devam etmesini sağladığı,

18.10.2013 tarihinde Şenol ŞİRİN’in Bakan BALKİ’den 3 bin lira istediği,

*17.10.2012 günü saat:12.07’de Bakan BALKI'yı (539 8629831), Şenol ŞİRİN’in (532 4421245) aradığı görüşmede özetle; (Kayıt Sıra No:1387) Şenol’un “Allah senden razı olsun o bi 3 kalmıştı ya onu bu gün halledebilecen mi” dediği, Bakan’ın “Bayram öncesi hallederim de,bu gün yok başkanım” dediği, Şenol’un “Yapma 18 i dedim adamlara da, adam beni aradı bu gün halledebilir mi diye” dediği, Bakan’ın “Yani seni rahatsız edici bi şekilse bi yerlerden bulur getiririm ben” dediği, Şenol’un “Ya onun için aratma beni ne olur bak 18 dediysek söz verdim” dediği, Bakan’ın “…bana müsade et gönderebilirsem şey çözebilirsem bu gün çözemezsem seni arayacağım tamam” dediği,

*17.10.2012 günü saat:20.04’de Bakan BALKI'yı (539 8629831), Şenol ŞİRİN’in (532 4421245) aradığı görüşmede özetle; (Kayıt Sıra No:1388) Bakan’ın “Abi bu gün çözemediğim için aramadım,.., Yarına kaldı bizim işimiz bizden kimse yoktu bu tarafta tamam” dediği, Şenol’un “ BAKAN YARIN HALLET ONU NE OLUR BAŞIMA AĞRI GİRİYOR” dediği, Bakan’ın “Tamam” dediği,

*17.10.2012 günü saat:20.34’te Bakan BALKI’nin(539 8629831), Sevinç DOĞAN’ı(532 7744021) aradığı görüşmede özetle; (Kayıt Sıra No: 1350) Bakan’ın “Şimdi Şenol beni aradı dün aradı da ben unuttum söylemeyi bugün yine aradı o kalan 3 bin lira yok mu adamlara söz verdiğini söyledi onu mutlaka istediğini söyledi nasıl yapayım ” dediği,Sevinç’in “Ya biraz idare etse ya” dediği, Bakan’ın “Ben idare et dedim dedi adamalara söz vermişim vermem lazım dedi” dediği, Sevinç’in “Ben konuşayım mı” dediği, Bakan’ın “eğer ki öyle idare ettirebilirsen çok çok iyi olur ,…,Biliyorum işte ben de onun için seni aradım ya ama yine de işimizin bozulmaması için vermemiz gerekirse yani bir yerlerden alayım vereyim” dediği, Sevinç’in “Tamam ben konuşurum yarın” dediği,

*18.10.2012 günü saat:11.56’da Bakan BALKI'yı (539 8629831), Şenol ŞİRİN’in (532 4421245) aradığı görüşmede özetle; (Kayıt Sıra No:......) İd No: 1721561117 Şenol’un “…aramadın” dediği, Bakan’ın “Sevinç seni arayacaktı” dediği, Şenol’un “Aramadı arayım mı ben onu” dediği, Bakan’ın “Vallahi iyi olur” dediği,

*19.10.2012 günü saat:13.58’de Bakan BALKI'nın (539 8629831), Şenol ŞİRİN’i (532 4421245) aradığı görüşmede özetle; (Kayıt Sıra No:1389) Bakan’ın “Başkanım Bİ AKŞAM 7-8 METRE SON Bİ BETONUM VAR ONU ATABİLİR MİYİM” dediği, Şenol’un “Bu akşam tamam tamam” dediği, devamında Şenol’un “Anladım O MEVZUYUDA HALLEDEMEDİK PAZARTESİNE BIRAKTI SEVİNÇ HANIM YÜZÜM KIZARDI yani ben sana söyleyim” dediği, Bakan’ın “Tamam bak senin yüzünün kızarıklığını şimdi ben Bİ YERDEN PARA GELECEK GELİRSE ZATEN ARARIM ABİ SÖZ” dediği, Şenol’un “Tamam tamam hadi görüşürüz tamam” dediği,

*19.10.2012 günü saat:23.02’de Bakan BALKI'yı (539 8629831), Şenol ŞİRİN’in (532 4421245) aradığı görüşmede özetle; (Kayıt Sıra No:1391) Şenol’un “Beton mu atıyorsun” dediği, Bakan’ın “Hıhı başkanım” dediği, Şenol’un “Abi demedim mi ATACAĞIN ZAMAN SANA HABER VERECEĞİM ŞU SAATTE BAŞLAYACAĞIM DİYE” dediği, Bakan’ın “Özür dilerim ben onu söyledim sana şimdi geldi beton arabam” dediği, devamında Şenol’un “Vallahi ADAMLAR BENİ ARADI HABERİN OLSUN ÇABUK BİTİR hadi” dediği, Bakan’ın “Tamam başkanım” dediği,

*23.10.2012 günü saat:16.07’deBakan BALKI’nin(539 8629831), Şenol ŞİRİN’i(532 4421245) aradığı görüşmede özetle; (Kayıt Sıra No:1352) Şenol’un “… geleceksin bana değil mi” dediği, Bakan’ın “Senin işini halledeceğim saat saati belli değil,…,yüzde yüz hallolur” dediği,

*23.10.2012 günü saat:11.39’da Sevinç DOĞAN’ın (532 7744021) Bakan BALKI’yı (539 8629831) aradığı görüşmede özetle; (Kayıt Sıra No:0588) Bakan’ın “He bizim arkadaş yok mu karşıdaki,…,Ona bir tane 3 tane resim gönderdim o şey benim üzerimde sen bi sende yoksalana tesbihtir bu yakut taşlıdır tamam mı işlenmemiş olanı” dediği, Sevinç’in “Zaten o gelecek o 3 te inşaatta olacak” dediği, Bakan’ın “TAMAM 3 TE İNŞAATTA OLACAKTA ONUNLA İLGİLENSEN DE ŞU İŞİ BAYRAMÜSTÜ HALLETSEK,…,PARA PARAYA ÇEVİRSEK,…,Cebimde yani şuanda benim anladın mı” dediği, Sevinç’in “Anladım anladım tamam söylerim” dediği,

*23.10.2012 günü saat:17.38’deBakan BALKI’nın(539 8629831), Sevinç DOĞAN’ı(532 7744021) aradığı görüşmede özetle; (Kayıt Sıra No: 1353) Bakan’ın “Mehmet i gönderdik şimdi,…,Mehmet'le konuştuk söylenmesi gereken şeyleri sordu bizde ona söyledik bir an önce toparlayın dedi bizde tamam dedik zaten elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz dedik onu gönderdim şimdi seni aradım” dediği, Sevinç’in “iyi yaptın” dediği, Bakan’ın “Benim şimdi şey kaldı” dediği, Sevinç’in “Şenol” dediği, Bakan’ın “Evet birde Kars'a gideceğim” dediği, Sevinç’in “sen gidersen inşaat ne olacak” dediği, Bakan’ın “Aynı şekilde devam ediyor canım onda sıkıntı yok ki” dediği, Sevinç’in “şey Şenol diyor bayramdan sonra idare edemem artık diyor ,…,. 9 kişi” dediği, Bakan’ın “Adam çoğaltırız Şenol bir iki üç verildi mi o yürür de” dediği, Sevinç’in “…8 tane bölge mühendisi gelecekti geceler için gündüzler için” dediği, Bakan’ın “Gecelerde” dediği, Sevinç’in “Tabi ya onu anlatıyorum ya ben sana onun için diyor bayramdan sonrasına bitirin bitirin başınız başınıza iş alacağız diye kaç gündür arıyor beni” dediği, Bakan’ın “ …ben onu bir şekilde çözeceğim tamam” dediği,

*24.10.2012 günü saat:13.21’de Sevinç DOĞAN’ı (532 7744021) Şenol ŞİRİN’in(532 4421245) aradığı görüşmede özetle; (Kayıt Sıra No:0590) Şenol’un “Olmadı adamlar da 5 e kadar benim yanımda beklediler çekti gittiler suratları asıldı gitti vallahi kızdılar ben sana söyleyeyim” dediği, Sevinç’in “Ben hallettiririm bugün Şenol merak etme” dediği,

*24.10.2012 günü saat:13.22’de Bakan BALKI’ni(5398629831), Sevinç DOĞAN’ın(5327744021) aradığı görüşmede özetle; (Kayıt Sıra No: 1354) Bakan’ın “… Şenol aradı bayağı sinirlenmiş” dediği, Bakan’ın “Birazdan halledeceğiz dedik patrona,…,bir 4 bin lira para yatacak dediler eğer yatarsa dün yatıracaklar gece saat 11 e kadar beklettiler kimse bir şey vermedi bugüne bıraktılar şimdi mesaj atmışlar birazdan yatıracağız demişler yatırsalar hemen aktaracağım İhsana, İhsan orda bir şekilde biz onun hesabına filan aktarırız” dediği, Sevinç’in “Tamam” dediği,

*24.10.2012 günü saat:17.19’da Sevinç DOĞAN’ı (532 7744021) Şenol ŞİRİN’in(532 4421245) aradığı görüşmede özetle; (Kayıt Sıra No:0591) Sevinç’in “Ay Şenol ya Bakan kesin kesin haledecek seni arayacak,…,... yaptım biliyor musun adamın yaptığı ÖDEMEYİ KOMPLE BAKAN'A BIRAKTIM NE BİLEYİM BEN BÖYLE OLACAK DENGESİZ DAĞITTI PARALARI böyle kala kaldı ondan oldu yani,…,Seni arayacak kesin halledeceğim dedi mutlaka halet dedim çok önemli dedim” dediği, Şenol’un “Tamam” dediği,

*24.10.2012 günü saat:17.50’de Bakan BALKI’nin (5398629831), Şenol ŞİRİN’e(5324421245) gönderdiği mesajda; (Kayıt Sıra No:1355) “Para gelmedi ne yapalım” yazdığı,

*24.10.2012 günü saat:17.53’te Bakan BALKI’ye(5398629831), Şenol ŞİRİN’in(5324421245) gönderdiği mesajda; (Kayıt Sıra No: 1356-1357-1358) “O zaman ben arkadaşlara sizin ve çalışanların bayram dolayısıyla memlekete gittiğinizi söyliyeyim ama calışmayın gelir bakarlar cünkü ben yalancı durumuna düştüm calışmayın cünkü bunlar ayın 18 de bekliyorlardı bugün yarın diye diye bu zamana geldik ben böyle söylüyorum calışmay Kusura bakma bende para olsaydı ben verirdim sizin olmadıgınızı calışmadıgınızı söyledim calışmayın ne yapalım” yazdığı,

*24.10.2012 günü saat:18.19’da Sevinç DOĞAN’ın (532 7744021) Şenol ŞİRİN’i(532 4421245) aradığı görüşmede özetle; (Kayıt Sıra No:0592) Şenol’un “Ya ne yapayım şimdi Bakan'a çocuklar geldi benim yanıma anladın mı, sen o çocukları” dediği, Sevinç’in “Ay Şenol ya idaret etsinler aşk olsun ya,…,Ben onları ben onları bak ne kadar idare ettim o Cemal'in şeyini biliyorsun,…,ONLARA VERDİĞİM 30.000 DOLARI GİTTİM CEBİMDEN ÖDEDİM” dediği, Şenol’un “Abla bunlar onlar değil canını seveyim bunlar onlar değil bak şimdi burda 18 dediler 18 inden beri bugün yarın bugün yarın buraya geldim” dediği, Sevinç’in “....Şenol'cuğumbak şimdi biz bubu inşaatta,…,Bak şimdi bi ben sana söyledim ya biz BU İNŞAATTA 100.000 DOLARINI SULTANAHMETTEN DOLAYI O GETİRDİ” dediği, Şenol’un “Aman aman aman gözetim zaten para yok gündüz çalışanlara mı para verelim” dediği, Sevinç’in “Tamam sen bul ver daha sonra bak bayram Salı günü bitti ben sana Çarşamba günü söz ben vereceğim” dediği,)

07.02.2013 tarihinde yapılan gizli izlemede Sevinç’in Şenol Şirin’e bin beşyüz lira verdiğini belirttiği,

08.02.2013 tarihinde yapılan gizli izlemede Şenol ŞİRİN’in Sevinç’ten 5 bin Dolar istediği ve Sevinç’in bunu kabul ettiği,

*08.02.2013 günü saat:11.25’de teknik araçlarla gizli izleme kararına istinaden yapılan çalışmalar sonucu elde edilen Sevinç DOĞAN ve Şenol ŞİRİN’in konuşmalarında özetle; (Kayıt Sıra No:54) Sevinç’in “KİM O BEN SANA KAÇ LİRA VERECEĞİM ŞİMDİ” dediği, Şenol’un “5 BİN DOLAR” dediği, Sevinç’in “5 bin dolar, tamam 5 bin dolar kaç lira yapıyor” dediği, Şenol’un “9 LİRA” dediği, Sevinç’in “9 Lira hayır dedim yanlış şey yapmayayım” dediği, Şenol’un “PAZAR GÜNÜ YAPARSIN KIRIMI YA” dediği, şahısların Kırımı nasıl yapacaklarını konuştukları, Sevinç'in "Öyle yapayım ben kat kat yapayım o zaman kırımı bu gece yapayım mı gece ...,…,Pazar günü yapayım ... yakalanırsak” dediği, Şenol’un “TAMAM İŞTE KIRIMLARI BU AKŞAM YAPACAKSIN ,…, He doğru diyorsun he sakat ... kimse birşeydemez ... görüşürüz” dediği,)

12.04.2013 tarihinde Şenol Şirin'in Sevinç Doğan'dan miktarı belirlenemeyen bir miktar parayı rüşvet olarak aldığı,

*12.04.2013 günü saat:11.39’da Sevinç DOĞAN’ı (532 7744021), Şenol ŞİRİN’in(532 4421245) aradığı görüşmede özetle; (Kayıt Sıra No:0888)Şenol’un “Şimdi gelsem olur mu?” dediği, Sevinç’in “Yok canım namazdan sonra” dediği, Şenol’un “Tamam arkadaş burdaydı dedim arim tamam hadi görüşürüz” dediği,

*12.04.2013 günü saat:13.48’de Şenol ŞİRİN’in (532 4421245), Sevinç DOĞAN’nı(532 7744021) aradığı görüşmede özetle; (Kayıt Sıra No: 2430)Şenol’un “Beni mi aradın” dediği, Sevinç’in “He gelebilirsin” dediği,

12.04.2013 günü saat:13.45 sıralarında Sevinç DOĞAN'ın Arci Mimarlık Tasarım isimli iş yerinin bulunduğu İlimiz Fatih İlçesi Akşemsettin Mahallesi Albay Cemil Sakarya Sokak No:14 sayılı bina çevresine geçilerek başlatılan fiziki takip ve tarassut çalışmalarında; Saat:13.50 sıralarında Fatih Zabıtası resmi üniformalı Şenol ŞİRİN isimli şahsın Fatih Belediyesi yönünden yürüyerek Sevinç DOĞAN'ın ofisinin bulunduğu Albay Cemil Sakarya Sokak No:14 sayılı binaya gelerek zile basıp bina giriş kapısı önünde kısa süre beklediğinin ve kapının açılması üzerine bina içerisine girdiğinin, bina içerisinde de yürüyerek merdivenlerden 1. kata çıkarak kapısı açık olan Sevinç DOĞAN'ın ofisine girdiğinin, Saat:13.54 sıralarında Şenol ŞİRİN isimli şahsın Sevinç DOĞAN'ın ofisinin bulunduğu No:14 sayılı binadan çıkarak Albay Cemil SAKARYA Sokağı takiben yürüyerek Fatih Belediyesi istikametine doğru gittiğinin, Saat:13.56 sıralarında Şenol ŞİRİN isimli şahsın yürüyerek İlimiz Fatih İlçesi Akşemsettin Mahallesi Vatan Caddesi No:54 sayılı adreste bulunan Fatih Belediyesi Binası yan sokağı olan Şair Cem Sokağında Fatih Belediyesi Binası yanına saat:13.58 sıralarında geldiğinin, bu esnada üzerindeki Fatih Zabıta yazılı montunun sol iç cebinden çoğunluğu 100 TL'LİK BANKNOTLARDAN OLUŞTUĞU GÖRÜLEN BİR MİKTAR KÂĞIT PARAYI ÇIKARTARAK SAYMAYA BAŞLADIĞININ Fatih Belediyesi giriş kapısına geldiğinde bahse konu paraları saymayı bitirerek paraları sol elinde toplu bir şekilde uzunlamasına tutarak yürümeye devam edip Fatih Belediyesi binası içerisine girdiğinin,Bir müddet bu şekilde yürüdükten sonra da sol elinde tuttuğu bahse konu kağıt paraları son bir kez düzeltip pantolonunun ön sol cebine koyduğunun görüntülendiği,)

Alınan paralar ve yapılan işlemlerle ilgili tüm görüşmelerin iletişimin denetlenmesi ve fiziki takiple belgelendiği, belgelerin iddianame ekinde yer aldığı anlaşılmıştır.

Yapılan teknik takip ve izlemelerle ilgili değerlendirmeler sonucunda;

Şüpheli Mehmet AK’ın Aksaray semti Aksaray caddesi üzerinde bulunan tarihi boş binada kaçak olarak inşaat yapılabilmesi için Sevinç DOĞAN vasıtasıylaŞenol ŞİRİN’erüşvet verdiği,

Şüpheli Sevinç DOĞAN’ın tarihi binada kaçak çalışma yapılmasını sağlamak için kaçak inşaata göz yumulması karşılığında Şenol ŞİRİN’e değişik zamanlarda rüşvet verdiği,

Şüpheli Bakan BALKİ’nin Sevinç DOĞAN ile birlikte hareket ederek Sevinç’in talimatları doğrultusunda kaçak inşaata göz yumulması karşılığındaŞenol ŞİRİN e rüşvet verdiği,

Şüpheli Şenol ŞİRİN’in Sevinç DOĞAN’ın yaptırdığı kaçak inşaatagöz yumma karşılığında Sevinç ve Bakan’dan rüşvet aldığı anlaşılmıştır.

Bu nedenlerle;

a)Şüpheli Mehmet AK’ın değişiklik yapmak için izin alamadığı binada bir takım değişiklikleri gerçekleştirmek üzere yapacağı inşaata göz yumması için kamu görevlisine menfaat temin etmekten eylemine uyan TCY. 252/1, 53, 2863 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan eylemine uyan 2863 Sayılı Yasanın 65/a, TCY. 53 maddeleri gereğince,

b)Şüpheliler Sevinç DOĞAN ve Bakan BALKI’nın rüşvete aracılık etmekten eylemlerine uyan TCY. 252/5-1, 37, 53, 2863 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan eylemlerine uyan 2863 Sayılı Yasanın 65/a, TCY.37, 53 maddeleri gereğince ayrı ayrı,

c)Şüpheli Şenol ŞİRİN’in görevi gereği müdahale etmesi gereken yasaya aykırı inşaata göz yumma ve hatta diğer meslektaşlarının müdahalesini önleme karşılığında menfaat temin etmekten eylemine uyan TCY. 252/2, 53, 2863 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan eylemine uyan 2863 Sayılı Yasanın 65/a, TCY.37, 53 maddeleri gereğince cezalandırılmalarına,

3- MÜHÜRLENEN ÖRFİ OTEL İSİMLİ İŞ YERİNİN MÜHRÜNÜN USULSÜZ OLARAK BOZULMASI KARŞILIĞINDA RÜŞVET VERİLMESİ,

Faruk GÜRELER isimli şahsa ait,Fatih İlçesi Aksaray Mahallesi Valide Cami Sokak No:29 sayılı yerde bulunan ‘Örfi Otelcilik ve Turizm İşletmeleri Tic. Ltd. Şti’ adına kayıtlı otelin Fatih Belediyesinde görevli Hamdi isimli memur tarafından mühürlendiği, otel sahibi Faruk GÜRELER’in mührün sökülüp otelin yeniden faaliyete geçmesi için Sevinç DOĞAN ile belli bir para miktarı karşılığında anlaştıkları, Sevinç DOĞAN’ın mührün sökülmesi konusunda daha önce Zeytinburnu Belediye Başkanlığı yapması nedeniyle işlemleri kolaylaştıracak Hasan YILMAZ ile anlaştığı, Hasan YILMAZ'ın Sevinç ile yaptığı bir konuşmada "İmar mühürlediyse imarla konuşacam, bi dilekçe verir açtırırız o kolay, yani ruhsatta bi problemimiz yok, Hamdi bey de söyledi, Sevinç hanımı al gel bi kahve ısmarlayım diyo" diyerek işlemleri nüfuzunu kullanarak rahat bir şekilde yapabileceğini belirttiği, ancak yaptığı çalışmalar neticesinde mührü söktüremediği,

Sevinç DOĞAN'ın resmi olarak bir şey yapamayınca gayri resmi yollardan kendisine yardımcı olması için Fatih Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde görevli zabıta Şenol ŞİRİN ile irtibata geçtiği, Şenol ŞİRİN’ in ise belli bir miktar para karşılığında konuyu takip edeceğini belirttiği,

Otelin mühürlenme sebebini araştıran Şenol’un "İmardaki zabıtalar Tuncay’ın lafı ile mühürledi anladın mı" diyerek imar bölümünün tutanaksız sözlü emir üzerine mühürlediğini ve otelin mührünü gayri resmi olarak sökebileceğini belirttiği, Sevinç'in otel mührünü resmi giyimli birinin sökmesini istediği, Şenol'un ise "Ben gelir açarım ne olmuş ki ama imardaki arkadaşa bir şey atacak" diyerek kendisi ile birlikte imarda çalışan arkadaşlarına para verilmesini istediği, Sevinç'in ise "Atcak atcak iş benden merak etme" diyerek kendisinin işyeri sahibi Faruk GÜRELER'e kefil olduğunu ve parayı vereceğini belirttiği, bu şekilde rüşvet anlaşmasının tamamlandığı, bunun üzerine Şenol'un durumu kabul ederek resmi kıyafet ile otele gelip mührü söktüğü, taahhüt edilen menfaat temini karşılığında kendisöz verdiği hukuka aykırı işi yaptığı, sonrasında Sevinç'in işyerine giderek miktarı belirlenemeyen parayı alarak rüşvet eylemini gerçekleştirdikleri,

*20.11.2012 günü saat:11.04’de Şenol ŞİRİN’i (532 4421245) Sevinç DOĞAN’in (532 7744021) aradığı görüşmede özetle; (Kayıt Sıra No:2466)Sevinç’in “Şenolcum ya şimdi hani ben sana bi yerden bahsettim ya Valide Çeşme Cami Sokak Tur Otelin yan sokağı,…,Şimdi orayı biz HAMDİ bey ile konuştuk mühürlememiş ruhsat imardada Fatih beyle konuştuk şefle oda baktı oda ordan da mühürlenmemiş” dediği, Şenol’un “Sen bana tam adresini ver ben bakacağım ilgileneceğim” dediği, Sevinç’in “Şey Aksaray Mahallesi,…,Valide Cami Sokak,…,Numara29,…,Burası otel,…,Ruhsatı yok biz işletme ruhsatına başvurduk Hamdi de dedi ki işte açılışını verecekti bize” dediği, Şenol’un “Tamam ben bakayım şimdi Valide Cami Sokak 29 numaradaki otel ismi var mı bu otelin” dediği, Sevinç’in “Yok daha ismi yok daha yeni” dediği, Şenol’un “Tamam yeni tamam ama burası mühürlü” dediği, Sevinç’in “İŞTE MÜHÜRLÜ O MÜHÜRÜ ÇIKARMAMIZ LAZIM Kİ” dediği,

*20.11.2012 günü saat:14.05’de Şenol ŞİRİN’in (532 4421245) Sevinç DOĞAN’ı (532 7744021) aradığı görüşmede özetle; (Kayıt Sıra No:2467)Sevinç’in “Peki Şenol buranın mühürünü çıkartsak adam şey Hamdi diyo başlayın diyo çalışmaya diyo ama mühürü çıkarırsanız diyo şimdi bizde mühürü çıkarmaya çalışıyoruz bi haftadır bulamıyoruz kim çıkaracak mührü nerden çıkacak” dediği, Şenol’un “Ona ben söylerim ha şimdi gidin ona söktürün ordan” dediği, Sevinç’in “Haaa ama işte sen birisi açamaz demi orayı yani dışardan görüntü olarak resmi değilde” dediği, Şenol’un “Ben gelir açarım ne olmuş ki,…,Ama bunu o imardaki arkadaşa bi şey atacak ha,…,Tamam orda birisi olsun saat 4 de yok saat 3 buçuk gibi ben uğrarım bak oraya” dediği, Sevinç’in “Zabıta kıyafeti ile demi” dediği, Şenol’un “Hıhıhıh” dediği,

*20.11.2012 günü saat:15.28’de Şenol ŞİRİN’i (532 4421245) Sevinç DOĞAN’ın (532 7744021) aradığı görüşmede özetle; (Kayıt Sıra No:2468)Sevinç’in “Tamam sen peki soracak kim kim yani resmi mi çıkarttıyorsun falan diye hiç duymamazlığa gel” dediği, Şenol’un “Ne diye” dediği, Sevinç’in “Şimdi sorar belki hangi bölüm mühürlemiş niye mühürlemiş niye çıkartıyorsunuz falan,…,Onu artık idare edersin böyle,…,YA SEN NE YAPACAKSIN İŞTE DE AÇIYORUZ MÜHÜRÜNÜ DE” dediği, Şenol’un “Tamam tamam” dediği,

20.11.2012 günü saat:15.04 sıralarında İlimiz Fatih İlçesi Aksaray Mahallesi Valide Cami Sokak No:29 sayılı yerde bulunan, üzerinde tabela bulunmayan ve tadilatta görünen dört katlı binanın çevresine geçilerek başlatılan fiziki takip ve tarassut çalışmalarında;

Binanın bahse konu sokak üzerinden camekânlı ve demirden olmak üzere iki adet kapısının bulunduğunun, camekânlı kapının üzerinin gazete kâğıtları ile kapatılmış olduğunun, bahse konu binanın demir kapısının üzerinde kırmızı renkli mühür bulunduğunun ve kapıların kapalı durumda olduğunun görüldüğü,

Saat:15.41 sıralarında Şenol ŞİRİN isimli şahsın üzerinde Fatih Zabıta yazan resmi üniforması ile Valide Cami Sokak üzerinden yürüyerek geldiğinin ve No:29 sayılı binanın önünde durduğunun, bu esnada Şenol ŞİRİN isimli şahsın yanına 1.75-1.80 mt boylarında siyah renkli uzun kaban ve siyah renkli pantolon giyinen, Faruk GÜRELER olduğu değerlendirilen şahsın geldiğinin, kendi aralarında konuşmaya başladıklarının görüldüğü,

Kısa bir müddet sonra Şenol ŞİRİN isimli şahsın, yanında getirmiş olduğu kesici alet ile No:29 sayılı binanın demir kapısı üzerinde bulunan mühür’ü kesmeye çalıştığının, ancak kesemediğinin, bu esnada Faruk GÜRELER olduğu değerlendirilen şahsın binanın camekânlı olan kapısını anahtar ile açarak Şenol ŞİRİN ile birlikte No:29 sayılı bina içerisine girdiklerinin ve mühürlü olan demir kapıyı bina içerisinden açmaya çalıştıklarının görüldüğü,

Saat:15.43 sıralarında Şenol ŞİRİN isimli şahsın mühürlü olan demir kapıyı açtığının ve Faruk GÜRELER olduğu değerlendirilen şahsın açılan kapıdan dışarıya çıktığının, Şenol ŞİRİN isimli şahsında demir kapıdan sökmüş olduğu mührü yanına alarak No:29 sayılı bina önünden yaya olarak Aksaray istikametine doğru ayrıldığının, Faruk GÜRELER olduğu değerlendirilen şahsın da bina önünde beklemeye başladığının ve yanına gelen şahıslar ile konuştuğunun görüldüğü,)

Yapılan teknik takip ve yapılan izlemelerle ilgili değerlendirmeler sonucunda;

Şüpheli Sevinç DOĞAN’ın, Faruk GÜRELER’e ait otelin mühürlenmesi sonrasında mührü bozmak için para aldığı, mührü Fatih Belediyesinde görevli zabıta memuru Şenol ŞİRİN’e bozdurduğu,

Şüpheli Şenol ŞİRİN’in, Faruk GÜRELER’e ait olan otelin mührünü Sevinç DOĞAN’ın talimatıyla bozduğu, bu eyleminin karşılığında Sevinç DOĞAN’ın aracılık ettiği rüşveti aldığı,

Şüpheli Faruk GÜRELER’in, sahibi olduğu otelin mührünün bozulması için Sevinç DOĞAN aracılığı ile Şenol Şirin’e rüşvet verdiği, ancak soruşturmaya başlanmadan önce öldüğü anlaşılmıştır.

Bu nedenlerle;

a)Şüpheli Sevinç DOĞAN’ın rüşvete aracılık etmekten eylemlerine uyan TCY. 252/5-1, 53,maddeleri gereğince,

b)Şüpheli Şenol ŞİRİN’in görevi gereği müdahale etmesi gereken yasaya aykırı inşaata göz yumma ve hatta diğer meslektaşlarının müdahalesini önleme karşılığında menfaat temin etmekten eylemine uyan TCY. 252/2, 53, maddeleri gereğince cezalandırılmalarına,

4- TARİHİ BİNADA USULSÜZ OLARAK ÇALIŞMA YAPILABİLMESİ İÇİN KTVK GÖREVLİLERİNE RÜŞVET VERİLMESİ, KTVK MUHALEFET EDİLMESİ

Muhammed AKARSU’ya ait İlimiz Beyoğlu İlçesi Merhamet Sokak No:17 ve No:24 bulunan dört adet tarihi bina üzerinde tadilat tamirat ve yıkım işlemleri yaptırılmak istendiği, tadilat, tamirat ve yıkım işlemlerinin Özcoşkunlar İnşaat tarafından yürütüldüğü, bu tarihi binalarda gerekli tadilat ve tamirat işlemlerinin yapılabilmesi için İstanbul 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurul Müdürlüğünden rapor alınması gerektiği,

Rapor alınması hususundaki işlemlerin takibini Beyoğlu Belediyesinde görevli mimar Murat AKAGÜNDÜZ’ün talebi doğrultusunda 175.000 TL karşılığında Tunç Mimarlığın sahibi Ali TUNÇ’un takip ettiği, bu paranın bir kısmının tadilat ve tamirat çalışmalarında kullanılacağı, geri kalan kısmının da raporun istedikleri şekilde tanzim edilebilmesi için Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda görevli memurlara rüşvet olarak verileceği,

Ali TUNÇ’un İstanbul Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurul Müdürlüğünden bir çok görevli ile samimi ilişkilerinin bulunduğu, keza iş takipçiliğini yaptığı tarihi binaları ilgilendirir İstanbul 2. Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurul Müdürlüğünde görevli Kurul Müdürü Yener ÇAVDAR ve Kurul raportörü Hasan SOYAL’ la da samimi ilişkiler içerisinde oldukları, Ali TUNÇ’un bu samimiyetini kullanarak bahse konu binalar hakkında rapor hazırlaması için Kurul Müdürü Yener ÇAVDAR’ın raportör olarak Hasan SOYAL’i görevlendirmesini sağladığı,

Raporun hazırlanması aşamasında Ali TUNÇ’un Anıtlar Kurulu Raportörü Hasan SOYAL ile sürekli irtibat halinde olduğu 20.09.2012 günü Ali TUNÇ’un, Murat AKAGÜNDÜZ’le yaptığı görüşmede “Hasan bey hazırlıyor nerede ne yapılacak ona göre yapacağız eski eser değildir diye raporunu yazıp verecek haberin olsun” dediği, Hasan SOYAL’dan aldığı bilgileri Özcoşkunlar İnşaat Yetkilisi Zeki KOÇHİSARLI ve Beyoğlu Belediyesinde görevli mimar Murat AKAGÜNDÜZ ile paylaştığı, 27.09.2012 günü Ali TUNÇ’un Murat AKAGÜNDÜZ ile yaptığı görüşmede “Bir de para al onlardan 10 milyar” dediği, 27.09.2012 günü saat:16.00 sıralarında, Ali Tunç ve çalışanı Kamuran SİNCAR’ın Beyoğlu Belediyesinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, KUDEB Büro Şefliği, Yapı Denetim Şefliğinde çalışan Murat AKAGÜNDÜZ ile odasında görüştüğü, yine 12.10.2012 günü Ali TUNÇ'un, Murat AKGÜNDÜZ’le görüşmesinde , Ali’nin “Şu işimizi bitirelim yarında ...artık,..,adam pamuk ellerini cebine soksun” diyerek iş sahiplerinden rüşvet parası istediği, bu beyanın kamu görevlisinin yapacağı iş karşılığında menfaat olarak para ödeneceğine dair anlaşmanın daha önce yapıldığını, bu anlaşma gereğince ödemenin yapılmasının istendiğini gösterdiği,

Gizli izleme esnasında Murat AKAGÜNDÜZ’ün bina sahibinden aldığı 50.000 TL olduğu değerlendirilen parayı 17.10.2012 günü Ali TUNÇ’a verdiği, Ali TUNÇ’un parayı aldıktan sonra uğradığı handa çalışan Ahmet isimli şahsa “Rüşvet alan adam hacca gidebilir mi Ahmet?” diyerek manidar bir soru sorduğu, aynı gün Ali TUNÇ'un, Hasan SOYAL’ı aradığı görüşmede, Ali’nin “Bende emanetin var onu şey yapacam, bekle beni bir yerde, handa, handa buluşalım halledelim” dediği,

*17.10.2012 günü saat:16.00’da Ali TUNÇ'un(533 7159926), Hasan SOYAL’ı(533 6354591) aradığı görüşmede özetle; (Kayıt Sıra No:0141) Ali’nin “Hasan müsait misin,..,Bende EMANETİN VAR onu şey yapacam” dediği, Hasan’ın “Tamam” dediği, devamında Ali’nin “Bekle beni bir yerde handa handa buluşalım halledelim” dediği, Hasan’ın “Şimdi ben toplantıya girip çıkıyorum ya sen beni ara çıkarım ben” dediği, devamında Ali’nin “Bir fırsatını bul çık” dediği, Hasan’ın “Tamam…” dediği,

*17.10.2012 günü saat:16.56’daAli TUNÇ’u (533 7159926), Hasan SOYAL’ın(533 6354591) aradığı görüşmede özetle; (Kayıt Sıra No:0015)Ali’nin “Hasan ben Handayım” dediği, Hasan’ın “Oldu hadi görüşürüz” dediği,

17.10.2012 günü Saat:15.45 sıralarında İlimiz Beyoğlu İlçesi Taksim İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Dilek Restaurant Cafe civarına geçilerek başlatılan fiziki takip ve tarassut çalışmalarında;

Saat:15.58 sıralarında Dilek Restaurant Cafe isimli yere girildiğinde Ali TUNÇ isimli şahsın kafeterya içerisinde girişe göre sağ tarafta bulunan masada tek başına oturduğunun görüldüğü, Saat:16.10 sıralarında Ali TUNÇ isimli şahsın yanına Murat AKAGÜNDÜZ isimli şahsın geldiğinin ve şahsın Ali TUNÇ’un oturduğu masaya oturduğunun görüldüğü, Saat:16.15 sıralarında Murat AKAGÜNDÜZ isimli şahsın beraberinde getirdiği siyah renkli çantadan kalınca üç adet beyaz kâğıda sarılı para balyası çıkartarakAli TUNÇ isimli şahsa verdiğinin, Ali TUNÇ isimli şahsın da almış olduğu kâğıt para balyalarını düzelttikten sonra ceketinin iç cebine koyduğunun ve şahısların yemek yiyerek oturmaya devam ettiklerinin görüldüğü, Saat:16.30 sıralarında şahısların oturdukları masadan kalkarak Dilek Restaurant Cafeden çıktıklarının ve cadde üzerinde tokalaşarak ayrıldıklarının , Ali TUNÇ isimli şahsın İstiklal Caddesi üzerinde çeşitli mağazalara girdiğinin ve alışveriş yaptığının, daha sonra şahsın İstiklal Caddesi Tünel Mevkiinden tramvaya binerek Karaköy’e geldiğinin, buradan da Karaköy Tramvay durağından tramvaya binerek Eminönü durağında indiğinin ve yaya olarak İlimiz Fatih İlçesi Hamidiye Türbesi Sokağa geldiğinin ve sokak içerisinde No:5 sayılı adreste tadilat halinde bulunan hana girdiğinin görüldüğü, Saat:17.00 sıralarında Ali TUNÇ isimli şahsın bahse konu hana girmesinin ardından elinde bulunan karton kutu ve ceketini han girişine göre sağda bulunan masaya bırakarak cebinden çıkarmış olduğu kâğıt paraları saydığının ve han içerisinde bulunan çay ocağında çalışan Recep…?isimli şahsa saymış olduğu kâğıt paradan 100(yüz) TL verdiğinin görüldüğü, daha sonra Ali TUNÇ isimli şahsın saymış olduğu kağıt paraların bir kısmını gömleğinin ön sol cebine koyduğunun, bir kısmını da elinde katlayarak hanın üst katına “Tuğçe hanım, Tuğçe hanım, bi baksana” şeklinde seslendiğinin ve bayan şahsı aşağıya çağırdığının, ardından Ali TUNÇ isimli şahsın han girişine göre sağdaki ilk masaya oturduğunun ve akabinde hanın üst katından Tuğçe Fatma YILMAZ isimli bayanın Ali TUNÇ’un yanına geldiğinin, Ali TUNÇ isimli şahsın elinde tuttuğu bir miktar kağıt parayıTuğçe Fatma YILMAZ isimli şahsa uzattığının, Tuğçe Fatma YILMAZ isimli bayanın da kâğıt paraları alarak tekrar hanın 2. katına çıktığının, Ali TUNÇ isimli şahsın ise aynı masada oturmaya devam ettiğinin görüldüğü,Saat:17.02 sıralarında Ali TUNÇ isimli şahsın han içerisinde çalışan Ahmet …?isimli şahsa hitaben “Rüşvet alan adam hacca gidebilir mi Ahmet?” dediğinin, Ahmet …?isimli şahsın da Ali TUNÇ isimli şahsa hitaben “valla zor gider” dediği duyulduğu ve kayıt altına alındığı, devam eden çalışmalarda, Kamuran SİNCAR isimli şahsın elinde bulunan beyaz renkli poşetle hana geldiğini ve Ali TUNÇ isimli şahısla tokalaştıktan sonra beyaz renkli poşet içerisinden evrak çıkardığının ve çıkarmış olduğu evrakları Ali TUNÇ isimli şahsın incelediğinin ve tekrardan beyaz renkli poşete koyduklarının görüldüğü, Saat:17.05 sıralarında Ali TUNÇ isimli şahsın gömleğinin sol üst cebinden çıkarmış olduğu bir miktar kağıt paradan Ahmet …?isimli şahsa verdiğinin, akabinde çay ocağında çalışan Recep…?isimli şahsa da yine bir miktar kâğıt para verdikten sonra Ali TUNÇ isimli şahsın handan dışarı çıkarak han önünde bulunan masaya oturduğunun, bir müddet sonraTuğçe Fatma YILMAZ isimli bayan şahsın hanın 2. Katından aşağıya inerek Kamuran SİNCAR isimli şahısla han içerisindeki masaya oturduklarının, daha sonra oturdukları masadan kalkarak han önünde oturmakta olan Ali TUNÇ isimli şahsın yanına geldiklerinin görüldüğü,Saat:17.21 sıralarında Kamuran SİNCAR isimli şahsın Ali TUNÇ isimli şahsa ait han içerisindeki masa üzerinde bulunan ceket ve karton kutuları alarak han önünde oturan Ali TUNÇ isimli şahsa götürdüğünün ve şahısların birlikte oturmaya devam ettiklerinin görüldüğü, Saat:17.45 sıralarında Hasan SOYAL isimi şahsın siyah renkli bir çanta ile Büyükpostane Caddesi üzerinden yaya olarak han önünde oturan Ali TUNÇ isimli şahsın yanına geldiğinin, Ali TUNÇ isimli şahsın oturduğu masadan kalkarak Hasan SOYAL isimli şahısla tokalaştıktan sonra birlikte hana girdiklerinin ve hanın inşaatı devam etmekte olan orta sol kapalı bölmesine girdiklerinin, bu esnada Ali TUNÇ isimli şahsında pantolonunun sol arka cebinden bir miktar kâğıt para çıkardığının ve kapalı alana girdiklerinin, akabinde Ali TUNÇ isimli şahsın kapalı alandan çıkarak Hasan SOYAL isimli şahsın çıkmasını beklediğinin, şahısların han önünde tokalaşarak ayrıldıklarının, Ali TUNÇ isimli şahsın da han önünde oturmakta olan Tuğçe Fatma YILMAZ ve Kamuran SİNCAR isimli şahıslarla bahse konu adresten ayrıldıklarının görüldüğü,

*18.10.2012 günü saat:11.31’deAli TUNÇ’u (533 7159926) Yener ÇAVDAR’ın (533 4749202) aradığı görüşmede özetle; (Kayıt Sıra No:0224)Ali’nin “Kurulda mısın sen” dediği, Yener’in “Hıhı kuruldayım” dediği, Ali’nin “YENER AKŞAMA DOĞRU GÖRÜŞELİM DE BAYRAM GELİYOR ELİNİ ÖPMEK İSTİYORUM,…, ANLADIN” dediği, Yener’in “Tamam tamam” dediği, )

*25.12.2012 günü saat:10.59’da Raşit ŞENTÜRK’ü(533 6543148), Ali TUNÇ’un(533 7159926) aradığı görüşmede özetle; (Kayıt Sıra No:2352) Ali’nin “… kuruldayım” dediği, Raşit’in “Ben de borsanın ordayım geliyorum kurula doğru” dediği, Raşit’in “… toplantı mı var bugün” dediği, Raşit’in “Evet başladı” dediği, Ali’nin “Kim yönetiyor” dediği, Raşit’in “Barış beye söyledim başlattım” dediği, Ali’nin “… Abdurrahman bey burada mıdır” dediği, Raşit’in “Oradadır” dediği, Ali’nin “Yok bu İbrahim bey lazım bana ya İbrahim bey gelmedi,…,Cafer hocayla konuştum şimdi yarım saat dedi ki İbrahim bey ne derse dedi o hukukçu ona göre dedi ben okey diyecem dedi ,…, Onu bekliyorum yani anladın” dediği, Raşit’in “Tamam” dediği,

*25.12.2012 günü saat:14.22’de Raşit ŞENTÜRK’ü(533 6543148), Gökhan …?’ın(532 6357757) aradığı görüşmede özetle; (Kayıt Sıra No:2353)Gökhan’ın “…bugün de kurulum var diye” dediği, Raşit’in “Yok” dediği ve arka planda bulunan Ali TUNÇ isimli şahsa “Ali abi şu Yener beye birşey söyleyecektik ne oldu ...ne oldu, ” dediği, Ali TUNÇ’un “Söyledim” dediği, Raşit’in “Önümüzdeki hafta gündeme .. ama yılbaşı var yılbaşı tamam yılbaşından sonra” dediği ve görüşmeye devam ederek “Gökhan bey ,…,Yılbaşından sonra gündeme aldırıyorlar” dediği, Gökhan’ın “raporu falan tamamlanmış de mi” dediği, Raşit’in “Valla artık onu da onu da hallettiririz yani tamamlanmamışsa da müdür bey söyledi yazacak herhalde raportörü ,…, Bir arkadaşım vardı da ortak müdür beyle” dediği, Gökhan’ın “Tamamteşekkür ediyorum” dediği,

*12.01.2013 günü saat:12.38’de Raşit ŞENTÜRK’ü(533 6543148), X Şahsın(533 5460797) aradığı görüşmede özetle; (Kayıt Sıra No:2356) X Şahsın “… Siemens ten arıyorum bir çamaşır makinanız var getiriyoruz,…, nerde oluyor bu Altunizade'de sizin yeriniz” dediği, Raşit’in “Akademik Hospital var bilir misiniz adliye yanyana,…, Onun arka sokağıyız” dediği,

*14.01.2013 günü saat:11.37’de Raşit ŞENTÜRK’ü(533 6543148), Ali TUNÇ’un(533 7159926) aradığı görüşmede özetle; (Kayıt Sıra No:2357)Ali’inin “GELDİ Mİ ŞEYİN EMANETİN” dediği, Raşit’in “Geldi” dediği, Ali’nin “güle güle kullan” dediği,

*21.01.2013 günü saat:12.56’da Raşit ŞENTÜRK’ün(533 6543148), Ali TUNÇ’u(533 7159926) aradığı görüşmede özetle; (Kayıt Sıra No:2358)Ali’nin “neydi ya bizim arkadaşın adı o günkü ya ismini unuttum ya Mustafa Mustafa,…,Mustafa'nın 5 le arası nasıl” dediği, Raşit’in “5 le arası yok” dediği, Ali’nin “Metin beylerle” dediği, Raşit’in “kavgalı” dediği, Ali’nin “Metin beyi istemiyorum ben ya ,…, kurul başkanın neydi adamı ,…, mimar olan” dediği, Raşit’in “Cemalettin” dediği, Ali’nin “Cemalettin'le nasıl senin durumun” dediği, Raşit’in “Fena değil” dediği, Ali’nin “Konu yani komşuluktan bi proje ... uğrayacağım da o ,…,YOLLAYALIM DEĞİL Mİ” dediği, Raşit’in “Yolla” dediği, Ali’nin “Peki tamam” dediği,

*30.01.2013 günü saat:14.38’te Raşit ŞENTÜRK’ü(533 6543148), Ali TUNÇ’un(533 7159926) aradığı görüşmede özetle; (Kayıt Sıra No:2363) Ali’inin “Büroma davet edeceğim seni 1-2 konu var onları görüşeceğim bir de sen Kumkapı'ya başla” dediği, Raşit’in “tamam ben dün konuştum biraz onu zaten tamam dediler” dediği, Ali’nin “ama gelmen gelirsen burada bi program yapacağız senle tamam ,…,Bir kaç konu daha var” dediği, Raşit’in “Tamam biraz sonra telefonlaşalım mı bu konuyla ilgili ,…, Şu Gülden e söyle de şu raporu yazdır ya” dediği, Ali’nin “Abi söylerim yazdırırım gitti mi yerine” dediği, Raşit’in “… bana bi kaç gün müsaade edin diyormuş öyle diyormuş öteleyip duruyormuş” dediği,)

18.10.2012 günü Ali TUNÇ’un, Yener ÇAVDAR’la yaptığı görüşmede, Ali’nin “Yener akşama doğru görüşelim de bayram geliyor elini öpmek istiyorum,… anladın” diyerek rüşvet parasını kurul raportörü Hasan Soyal ve Kurul Müdürü Yener ÇAVDAR’a ilettiği,

Anıtlar Kurulu raportörü Hasan SOYAL ile para karşılığında anlaşarak proje ile ilgili eksiğin bulunmadığı yönünde olumlu rapor tanzim ettirdiği, Kurul Müdürü olan Yener ÇAVDAR’la da sağladığı maddi menfaat karşılığında anlaşan Ali TUNÇ'un, olumlu yazılan raporu Yener ÇAVDAR aracılığı ile en kısa sürede gündeme aldırarak İstanbul 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun onayına sunulmasını sağladığı, Hasan SOYAL’ın eksiksiz ve olumlu hazırladığı raporun Yener ÇAVDAR’ın etkisi ile Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandığı, böylece Ali TUNÇ'un rüşvet karşılığında istenildiği gibi proje çıkardığı, sonrasında bu projenin Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yenileme Kurulundan da geçmesi amacıyla Ali TUNÇ’un, Kurul Müdürü Raşit ŞENTÜRK’e menfaat temin etmeyi vaat ettiği, yapılan anlaşma gereğince proje kuruldan geçince Raşit Şentürk'eSiemens marka çamaşır makinesi alarak rüşvet anlaşmasının gereğini yerine getirdiği, vaat edilen menfaati temin ettiği, yapılan çalışmalardan anlaşılmıştır.

Yapılan teknik takip ve izlemeler sonunda elde edilen delillerin değerlendirilmesinden;

Şüpheli Zeki KOÇHİSARLI’nın Beyoğlu İlçesi Merhamet Sokak No:17 ve No:24 bulunan dört adet tarihi bina üzerinde tadilat tamirat ve yıkım işlemlerini usulsüz olarak yaptırmak amacıyla, ilgili kamu görevlilerine verilmek üzere Beyoğlu Belediyesi çalışanı Murat AKAGÜNDÜZ’e rüşvetverdiği,

Şüpheli Murat AKAGÜNDÜZ’ün Beyoğlu İlçesi Merhamet Sokak No:17 ve No:24 bulunan dört adet tarihi bina üzerinde tadilat tamirat ve yıkım işlemlerini usulsüz olarak yaptırmak amacıyla, ALİ TUNÇ’tan yardım istediği veşüpheli Zeki KOÇHİSARLI’dan aldığı rüşvet parasının Ali TUNÇ’a verilmesine aracılık ettiği,

Şüpheli ALİ TUNÇ’un Beyoğlu İlçesi Merhamet Sokak No:17 ve No:24 bulunan dört adet tarihi bina üzerinde tadilat tamirat ve yıkım işlemlerini usulsüz olarak yaptırmak amacıyla, Murat AKAGÜNDÜZ aracılığı ile Zeki'denaldığı rüşvet parasını İstanbul Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurul Müdürlüğünde görevli raportör Hasan SOYAL ve Kurul Müdürü Yener ÇAVDAR’a verdiği, sonrasında yine aynı usulsüz yapılaşma ile ilgili izin alabilmek için Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yenileme Kurulu Müdürü Raşit ŞENTÜRK’e Siemens marka çamaşır makinesi aldığı,

Şüpheli Hasan SOYAL’ın Beyoğlu İlçesi Merhamet Sokak No:17 ve No:24 bulunan dört adet tarihi bina üzerinde tadilat tamirat ve yıkım işlemlerinin usulsüz olarak yapılabilmesi amacıyla, Ali TUNÇ’tan aldığı rüşvet parası karşılığı kurula verilmek üzere usulsüz olarak olumlu rapor hazırladığı,

Şüpheli Yener ÇAVDAR’ın İstanbul Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurul Müdürü sıfatıyla, Beyoğlu İlçesi Merhamet Sokak No:17 ve No:24 bulunan dört adet tarihi bina üzerinde tadilat tamirat ve yıkım işlemlerinin usulsüz olarak yapılabilmesine rüşvet karşılığı onay verdiği,

Şüpheli Raşit ŞENTÜRK’ün İstanbul Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yenileme Kurulu Müdürü sıfatıyla, Beyoğlu İlçesi Merhamet Sokak No:17 ve No:24 bulunan dört adet tarihi bina üzerinde tadilat tamirat ve yıkım işlemlerinin usulsüz olarak yapılabilmesine, Ali TUNÇ’tan rüşvet olarak aldığı çamaşır makinesi karşılığı onay verdiği,

Böylelikle şahısların rüşvet almak, rüşvete aracılık etmek, rüşvet vermek, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet Etmek suçlarını işledikleri belirlenmiştir.

Bu nedenle;

a)Şüpheli Zeki KOÇHİSARLI’nın kültür varlığı niteliğinde olması nedeniyle tamir ve tadilat izni alması zor olan binada tamir ve tadilat izni alabilmek amacıyla Ali TUNÇ aracılığı ile kamu görevlileri Murat AKAGÜNDÜZ, Hasan SOYAL, Yener ÇAVDAR ve Raşit ŞENTÜRK’e, tek bir fille birden fazla kişiye menfaat temin etmekten eylemine uyan TCY. 252/1, 37, 43/2, 53 maddeleri, 2863 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan eylemine uyan 2863 Sayılı Yasanın 65/a, TCY.37, 53 maddeleri gereğince,

b)Şüpheliler Murat AKAGÜNDÜZ, Hasan SOYAL, Yener ÇAVDAR ve Raşit ŞENTÜRK’ün 2863 Sayılı Yasa hükümlerine göre korunması gereken kültür varlığı niteliğindeki bina üzerinde tamirat, tadilat ve yıkım işlemlerinin yapılabilmesi için usulsüz karar vermek üzere menfaat sağlamaktan eylemlerine uyan TCY. 252/2, 37,53, 2863 Sayılı Yasaya Muhalefetten eylemlerine uyan 2863 Sayılı Yasanın 65/c, TCY.37, 53 maddeleri gereğince ayrı ayrı,

c) Ali TUNÇ’un Murat AKAGÜNDÜZ, Hasan SOYAL, Yener ÇAVDAR ve Raşit ŞENTÜRK’e, tek bir fiille birden fazla kişiye rüşvet verilmesine aracılık etmek suçundan eylemine uyan TCY. 252/5-1, 37, 43/2, 53, 2863 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan eylemine uyan 2863 Sayılı Yasının 65/a, TCY.37, 53 maddeleri gereğince cezalandırılmalarına,

5-TARİHİ MUHSİNOĞLU HAN’IN OTEL OLARAK İŞLETİME AÇILABİLMESİ İÇİN ALİ TUNÇ ARACILIĞIYLA RÜŞVET VERİLMESİ

Fatih İlçesi Hobyar Mahallesi Hamidiye Türbesi Sokak üzerinde bulunun Muhsinoğlu isimli Handa röleve, restitüsyon ve restorasyon gibi tamir ve tadilat yaptırılarak Atilla BİLİCİ, Özcan Toplar, Ercan TOPLAR, Ali GÜL ve Osman GÜL’ün sahibi olduğu TGB İnşaat Taahhüt Tic. AŞ.’nin bu hanı otele çevirmek için harekete geçtiği, ancak Fatih İlçesinin tamamının sit alanı olması nedeniyle koruma altında olmasının yanı sıra Muhsinoğlu Hanın tarihi yapısı ve tarihi eserlere komşu olması nedeniyle Fatih İlçesinden sorumlu olan İstanbul 4. Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan hana yapılacak işlemleri belirten projenin uygun olduğuna dair izin alınması gerektiği,

TGB İnşaat Taahhütleri Tic. A.Ş’nin ortaklarından Özcan TOPLAR’ın bölge kurulundan gerekli izinleri alabilmek ve projeyi geçirebilmek için Tunç Mimarlığın sahibi olan ve aynı zamanda İstanbul Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurul Müdürlüğünde görevli bir çok kişi ile samimi ilişkileri olan Ali TUNÇ ile irtibata geçtiği, Ali TUNÇ’un Muhsinoğlu Han’ın tarihi bir eser olduğu ve bu tarihi hanın hem tadilat görebilmesi için hem de otel olarak işletmeye açılabilmesi için uzman sanat tarihçisi kişiler tarafından rapor hazırlatılması gerektiğini Özcan TOPLAR’a anlattığı, 04.10.2012 tarihinde Özcan TOPLAR’ın ise bunun için para mı gerektiğini sorduğu, Ali’nin ise “Para lazım tabi Özcan abiciğim” diyerek Özcan’ı doğruladığı, bu şekilde kamu görevlisinin yapacağı iş karşılığında talep ettiği menfaati bildirdiği, rüşvet anlaşmasının pazarlığının şüpheli Özcan Toplar ile yapıldığı, şüphelinin anlaşmayı kabul etmesi üzerine iş ve işlemlere devam ettiği, daha sonra ise adı geçen tarihi hanla ilgili raporu hazırlaması için uygun bir raportör arayışına girdiği, Anıtlar 2. Koruma Kurulu Müdürü Raşit ŞENTÜRK ile irtibata geçtiği, şüpheli Raşit ile yapılacak iş karşılığında menfaat temini konusunda anlaştıkları, 08.10.2012 tarihinde Raşit ŞENTÜRK’ün rüşvet anlaşması gereğini yerine getirmek üzere uygun raportör hazırladığını belirtmek için Özcan TOPLAR’ı arayıp ona “Çiçek ile konuşup bitirelim o işi Çiçek ile” diyerek Anıtlar 2. Yenileme Kurulu Raportörü Nesrin Çiçek AKÇİL’i raportör olarak ayarlayacağını söylediği, 15.10.2012 tarihinde Ali’nin Özcan’la yaptığı görüşmesinde “7 buçuk milyara anlaştım” diyerekistedikleri raporu hazırlaması için Nesrin’le 7500 TL’ye anlaştıklarını, rüşvet anlaşmasının yapıldığını bildirdiği,

*15.10.2012 günü saat:09.27’de Ali TUNÇ’un(533 7159926), Özcan TOPLAR'ı(532 2133295) aradığı görüşmede özetle; (Kayıt Sıra No:0123) Karşılıklı hal hatır sorduktan sonra devamında Ali'nin "şimdi en ucuz yapan kıza şeyi verdik işi verdik o gün senden konuştuktan sonra" dediği, Özcan'ın "Hayırlı uğurlu olsun" dediği, Ali'nin "7 buçuk milyara anlaştım en son oraya kadar indirebildim,…, Haberin olsun şimdi de haritacılar ve mimar kardeşlerimiz 11 de şeye başlıyorlar sen söyle hanının ölçümüne başlıyorlar onu bir haber vereyim sana" dediği, Özcan'ın "Tamam canım sağol" dediği, Ali'nin "Tamam abiciğim" dediği,)

Ali TUNÇ’un Kurul Müdürü Raşit ŞENTÜRK’ün yaptığı işlerin karşılığında arabasını tamire götürdüğünün 01.10.2013 tarihinde Raşit ŞENTÜRK ile Ali TUNÇ’un yaptığı görüşmesinden anlaşıldığı ve 15.10.2012 tarihinde ise Ali TUNÇ’unRaşit ŞENTÜRK’e maddi menfaat temin etmek için İlimiz Üsküdar İlçesi’nde bulunan Capitol isimli alışveriş merkezinden Raşit’e alışveriş yaptığı,daha sonra ise Ali TUNÇ’un kasa önünde bulunan iki adet Boyner ibareli poşeti kasanın önünden aldığı ve bu ürünleri Raşit ŞENTÜRK’e verdiğinin Capitol Alışveriş Merkezinin Boyner isimli mağazasının güvenlik kamera kayıtlarından tespit edildiği, bu şekilde Ali Tunç'un yapılan rüşvet anlaşması gereği Raşit Şentürk'e menfaat temini edimini yerine getirdiği,

*15.10.2012 günü saat:16.57’de Ali TUNÇ’u(533 7159926), Raşit ŞENTÜRK'ün(533 6543148) aradığı görüşmede özetle; (Kayıt Sıra No:0129) Raşit'in "....şeye gidecek miyiz Carrefour" dediği, Ali'nin "Götüreceğim tabi aklımdasın unutmadım merak etme,…,Yarın akşam gidiyorsun bu akşam telefonlaşırız ben şimdi itfaiyeden yeni çıktım,…,Seni alıp götürürüm carrefoura hemen olur mu,…, yarın akşam alır..unutturma yarın geliyorum sana yarın akşam" dediği, Raşit'in "Bu gün halledelim işin yoksa,…,O zaman şeye gel capitol e" dediği, Ali'nin "Capitol e geleyim capitoldan al... " dediği, Raşit'in "Tamam öyle yap geçerken uğra,…,Capitolda buluşalım o zaman" dediği, Ali'nin "Tamam anlaştık" dediği,

*15.10.2012 günü saat:18.42’de Ali TUNÇ’un(533 7159926), Raşit ŞENTÜRK'ü(533 6543148) aradığı görüşmede özetle; (Kayıt Sıra No:0130) Raşit'in "Neredesin kardeş" dediği, Ali'nin "Üsküdardayım abi" dediği, Raşit'in "Biz capitole geldik Fatihten,…,Senden haber bekliyorum geliyorum o zaman" dediği, Ali'nin "Sana dedik ki capitolda buluşacağız dedik demi" dediği, Raşit'in "Tamam abi tamam" dediği,

*15.10.2012 günü saat:19.04’de Ali TUNÇ’un(533 7159926), Raşit ŞENTÜRK'ü(533 6543148) aradığı görüşmede özetle; (Kayıt Sıra No:0131) Raşit'in "Abi geldim arabayı park ediyorum" dediği, Ali'nin "Tamam şeydeyim ben boynerde alt katta mont mont bölümündeyim" dediği, Raşit'in "Tamam abi " dediği,

15.10.2012 gününe ait Capitol alışveriş merkezi içerisinde bulunan Boyner isimli mağazanın güvenlik kamera görüntülerine göre saat:18.45 sıralarında, Ali TUNÇ ve Kamuran SİNCAR isimli şahısların Boyner isimli mağazaya üst kapısından giriş yaptıklarının, Saat:19.03 sıralarında Ali TUNÇ isimli şahsın Boyner isimli mağaza içerisinde reyonlar arasında gezindiği ve burada bekleyen Raşit ŞENTÜRK isimli şahsın yanına geldiği, Raşit ŞENTÜRK isimli şahsın reyonda bakmış olduğu mont türü elbiseyi Ali TUNÇ isimli şahsa gösterdiğinin, Saat:19.18 sıralarında Ali TUNÇ, Kamuran SİNCAR ve Raşit ŞENTÜRK isimli şahısların Boyner isimli mağazanın içerisinde bulunan ödeme noktasına (kasa) gelerek burada bekledikleri, Ali TUNÇ ve Kamuran SİNCAR isimli şahısların kısa bir süre sonra kasa önünden ayrıldıkları ve Raşit ŞENTÜRK isimli şahsın tek başına kaldığı, saat:19.28 sıralarında Raşit ŞENTÜRK isimli şahsın kasadan kabarık bir vaziyette olan, üzerinde Boyner ibaresi bulunan iki adet poşet aldığı ve kasa önünden ayrıldığının, Saat:19.31 sıralarında Ali TUNÇ, Kamuran SİNCAR ve Raşit ŞENTÜRK isimli şahısların Boyner isimli mağazanın alt katından birlikte çıktıkları ve Raşit ŞENTÜRK isimli şahsın elinde iki adet Boyner ibareli poşet olduğunun görüntülendiği,)

Muhsinoğlu Han’la ilgili olarak raporun yazılmaya başladığı, 18.10.2012 tarihinde Ali ile görüşmesinde Özcan’ın “Ne yapacaklarmış bu kadar detaylı yani şey” diyerek Özcan’ın yapılan ölçümlerden rahatsız olduğunu dile getirdiği, Ali’nin ise “Allahtan suç duyurusunda bulunmadılar, suç duyurusunda bulunsaydılar çok zorlanırdık Çünkü asma katlar var pencerelerin hepsi..” diyerek yaptıkları ölçümlerden ve yazacakları raporlardan dolayı herhangi bir şikayet yapılmasından çekindiklerini belirttiği, aynı görüşme içeriğinde Ali’nin Özcan’dan para istediği, Özcan’ın ise bahse konu görüşmeleri yapmak için 18.10.2012 günü saat:15.30’da Gezi Cafe isimli mekanda Ali TUNÇ ile buluştuğu ve Özcan’ın beyaz bir kağıda bazı notlar aldığı, bu notları yazdıktan sonra tekrar cebine koyduğu ve muhtemelen yapılacak işlerin maliyet hesaplarını tuttuğu, Ali TUNÇ ile Özcan TOPLAR isimli şahıs arasında kafeterya içerisinde geçen konuşmalarda ise Ali TUNÇ isimli şahsın “Ahmet TANYOLAÇ ile Günseli hanımı görüştüreceğim, Günseli hanım dedi ki edimini ….ayarlayın ben Ahmet Beye kabul ettireceğim” dediğinin duyulduğu ve kayıt altına alındığının yapılan fiziki takip tutanaklarından tespit edildiği,

(18.10.2012 günü saat:15.30 sıralarında İlimiz Beyoğlu İlçesi Taksim Semti İnönü Caddesi No:5 sayılı adreste faaliyet gösteren Gezi Cafe isimli adrese geçilerek başlatılan fiziki takip ve tarassut çalışmalarında; Ali TUNÇ ile Özcan TOPLAR isimli şahıs arasında kafeterya içerisinde geçen konuşmalarda: Ali TUNÇ isimli şahsın“Ahmet TANYOLAÇ ile Günseli hanımı görüştüreceğim, günseli hanım dedi ki edimini ….ayarlayın ben Ahmet Beye kabul ettireceğim” dediğinin duyulduğu ve kayıt altına alındığı, şahısların bir han hakkında hanın çalışanlarına verilecek para hakkında konuştukları duyulduğu,Özcan TOPLAR isimli şahsın “… dahil mi” şeklinde sorduğu soruya Ali TUNÇ isimli şahsın “HAYIR ONA İKİ BUÇUK MİLYAR PEŞİN VERECEĞİZ, BEŞ MİLYARI DA KURULA RAPORU SUNDUĞU ZAMAN VERECEĞİZ” dediğinin duyulduğu ve kayıt altına alındığı,)

20.11.2012 günü tarihinde Ali TUNÇ’un Nesrin Çiçek ile görüştüğü ve “Çiçek gel ben kendim tamamlayayım da ben adamdan” diyerek daha önceden anlaştıkları 7500 TL parayı tedarik ettiğini belirttiğini söylediği, bahse konu parayı temin etmek için Ali TUNÇ’un 20.11.2012 günü saat:15.00’te Ahmet FINDIKOĞLU isimli şahıstan beyaz zarf içerisinde bulunan parayı aldığı, daha sonra ise Saat:16.20 sıralarında Ali TUNÇ isimli şahsın Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün bulunduğu 2. Katta Nesrin Çiçek AKÇIL ile buluştuğu, Ali TUNÇ’un sarı renkli poşeti Nesrin ÇİÇEK’ten aldığı, daha sonrakurul içerisinde bir odaya girdikleri, şahıslar kuruldan ayrılırken Nesrin Çiçek isimli şahsa görevli resmi polis memurları ile yapılan uygulama sonrasında şahsın görevli polis memurlarına hitaben elinde bulunan paranın 7500 TL olduğunu beyan ettiği ve elinde bulunan zarftan paraları çıkarttığı yapılan fiziki takip ve diğer tutanaklardan ve ayrıca paralarının görüntüleri yapılan polis uygulamalarında alenen yapılan çekimlerden tespit edildiği,

TGB İnşaat Taahhütleri Tic. A.Ş’nin diğer ortağı olan Atilla BİLİCİ’nin Özcan TOPLAR’dan işleri devraldığı, meydana gelen olaylar da göz önünde bulundurulduğunda bu işlemlerin uzun bir süre devam ettiği ve artık gerekli işlemlerin tamamlanmak üzere olduğu,

Ali ile Atilla’nın 31.07.2013 tarihindeki görüşmesinde “Yarın bir Günseli’nin orada buluşalım işlem tamamdır haberin olsun röleve kabul edildi.…. Restitüsyonuda yani bitirdik” diyerek Muhsinoğlu Han’ın devam eden Röleve ve Restitüsyon işlemlerinin tamamlandığı ve geriye kalan diğer işlemler için de Ali TUNÇ’un Fatih İlçesi sorumluluğunda olan İstanbul 4. Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurul Müdürü Günseli AYBAY’ın da projenin kurul gündemine alınması ve kurulda onaylanması için girişimlerde bulunduğu ve yetkilerini de kullanarak Muhsinoğlu Han’ın otel olabilmesi için tüm işleri tamamlattığı, bunun karşılığında ise 01.08.2013 tarihinde Ali TUNÇ’un Atilla BİLİCİ’ye “Yarın buna bir hediye yolla, bayram üzeri zaten söz vermiştik” diyerek Günseli AYBAY’a vereceği rüşvetten bahsettiği ve önceden rüşvet konusunda anlaştıkları, 02.08.2013 tarihinde ise Atilla BİLİCİ’nin vereceği rüşveti “Necati burada gönderecem Necati’yle” diyerek Necati isimli şahısla göndereceğini söylediği, aynı gün Ali TUNÇ’un Günseli’ye “Necati diye bizim yanımızda çalışan bir kardeşimiz var o geliyor” diyerek Necati’den bahsettiği, 02.08.2013 günü saat: 13.20 sıralarında ise Necati TOPUZ’un Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü’ne gittiği ve burada Günseli AYBAY ile görüştüğü ve elinde bulunan kahverengi zarfı Günseli AYBAY’a verdiğinin fiziki takip tutanaklarıyla belirlendiği, bu şekilde Günseli Aybay'ın “Edimini ayarlayın ben Ahmet beye kabul ettireceğim” sözleriyle kabul ettiği belirlenen rüşvet anlaşmasının gereğinin yerine getirildiği, ancak rüşvet miktarının net olarak belirlenemediği anlaşılmıştır.

Yapılan teknik takip ve fiziki izlemeler sonunda elde edilen delillerin değerlendirilmesinden;

Şüpheli Ali TUNÇ’un, Muhsinoğlu Han’ın otel olarak işletime açılabilmesi için 2. Koruma Kurulu Müdürü Raşit ŞENTÜRK’e Nesrin Çiçek AKÇİL’i raportör olarak ayarlaması için Capitol alışveriş merkezinde alışveriş yaptığı ve Raşit ŞENTÜRK’ün arabasını tamir ettirdiği, usule uygun olarak rapor yazması için 2. Yenileme Kurulu Raportörü Nesrin Çiçek AKÇİL’e 7.500 TL maddi menfaat sağladığı, hazırlanan raporun Anıtlar Kurulundan geçmesi için 4. Koruma Kurulu Müdürü Günseli AYBAY’a maddi menfaat sağlanmasına aracılık ettiği,

Şüpheli Günseli AYBAY’ın, 4. Koruma Kurulu Müdürü olan şahsın Muhsinoğlu isimli hanın otel olarak işletime açılabilmesi için 4. Koruma Kurulu’ndan geçirmek için Ali TUNÇ’tan maddi menfaat temin ettiği,

Şüpheli Raşit ŞENTÜRK’ün,2. Koruma Kurulu Müdürü olan şahsın Muhsinoğlu isimli hanın otel olarak işletime açılabilmesi için Nesrin Çiçek AKÇİL’i raportör olarak ayarladığı, bunun karşılığında Ali TUNÇ’a kendisi ve eşi için alışveriş yaptırdığı, aracını tamir ettirdiği ve bu şekilde Ali TUNÇ’tan maddi menfaat temin ettiği,

Şüpheli Nesrin Çiçek AKÇİL’in, 2. Koruma Kurulu Raportörü olan şahsın Muhsinoğlu isimli hanın otel olarak işletime açılabilmesi için rapor hazırladığı ve bunun karşılığında Ali TUNÇ’tan 7.500 TL maddi menfaat sağladığı,

Şüpheli Özcan TOPLAR’ın, Muhsinoğlu isimli hanın otel olarak işletime açılabilmesi için Mimar Ali Tunç aracılığı ile 2. Koruma Kurulu Müdürü Raşit ŞENTÜRK’e, 4. Koruma Kurulu Müdürü Günseli AYBAY'a ve 2. Yenileme Kurulu Raportörü Nesrin Çiçek AKÇİL’emaddi menfaat sağladığı, böylelikle şahısların eylemlerini gerçekleştirdikleri anlaşılmaktadır.

Bu nedenle;

A)Şüpheli Ali TUNÇ’un Muhsinoğlu Hanın otel olarak işletime açılabilmesi için kolaylık sağlamaları amacıyla kamu görevlileri Günseli AYBAY, Raşit ŞENTÜRK ve Nesrin Çiçek AKÇİL'e, tek bir fiille birden fazla kişiye rüşvet verilmesinde aracılık etmekten eylemine uyan TCY. 252/5-1, 43/2, 53maddeleri gereğince,

b)Şüpheliler Günseli AYBAY, Nesrin Çiçek AKÇİL ve Raşit ŞENTÜRK’ün rüşvet almaktan eylemlerine uyan TCY. 252/2, 37, 53 maddeleri gereğince ayrı ayrı,

c)Şüpheli Özcan TOPLAR’ın tek bir fiille birden fazla kişiye rüşvet vermekten eylemine uyan TCY. 252/1, 37, 43/2, 53 maddeleri gereğinceayrı ayrı cezalandırılmalarına,

6-KVTK KURULUNDAKİ DOSYANIN İSTENİLEN ŞEKİLDE ONAYLANMASI İÇİN RÜŞVET VERİLMESİ

Remezan ÖZYILDIZ isimli şahsın sahibi olduğu Alay Köşk isimli işyerine imar kanununa aykırılığı nedeniyle olumsuz rapor yazıldığı, hatta bu konuda yapılan telefon konuşmalarında bu işyerine yapılan denetimlerdeki usulsüzlükler nedeniyle savcılık takibatı yapıldığı, bazı kişilerin hakkında adli işlem yapıldığı,

Ancak iş yeri sahibi Remezan ÖZYILDIZ'ın tüm bunlara rağmen iş yerine ruhsat çıkarabilmek için Veysel TOSUN ve Sevinç DOĞAN ile irtibat kurarak iş yerine ruhsat çıkarmaya çabaladığı, ayrıca bu konuda Belediye Başkan Yardımcısı Ednan GÜLER ile direk irtibat kurduğu ve iş yerine ruhsat çıkarttırma sözü aldığı,

Ednan GÜLER ile Refik arasında yapılan telefon görüşmesinde Refik'in "Durum aynı sizin dediğiniz gibi miydi bu Alay köşkü ile alakalı” dediği, Ednan’ın “Onu ben görüşeceğim onunla çağırttım ,…, tamam onlara ruhsat verilecek hale getireceğiz" diyerek işyerine çıkartılacak ruhsatla bizzat ilgilendiğinin anlaşıldığı,

İlerleyen süreçte Sevinç DOĞAN'ın Günseli AYBAY ile beraber hareket ederek Anıtlar kuruluna gönderilen dosyaya uygun raportör atamaya çabaladıkları ve Gülçin isimli şahsa dosyayı havale etmeyi planladıkları, Sevinç'in Remezan'ı arayarak “Şimdi Gülçin hanıma verdirdim en iyi raportör o en çabuk yapan” dediği ve dosyayı halletmeye çalıştığını belirttiği, ardından Günseli AYBAY ile Remezan'ı görüştürmek için görüşme ayarladığı, Remezan'ı tekrar arayarak "Bir 15 bin lira şeyde Taksimde Hilton oteli var,…, Onun karşısında Polo Pastanesi var oraya hemen getirebilir misiniz” dediği, bu şekilde Remezan'ın yapılmasını istediği işin yapılması karşılığı kamu görevlisine vereceği rüşvet konusunda bilgilendirdiği, Remezan'ın rüşvet miktarını kabul edip bizzat vermeyi, Günsel'i ile bizzat görüşmek istediğini belirterek “Tamam o zaman ben kendim gelirim” dediği,

Aynı gün Remezan ÖZYILDIZ'ın Polo Pastanesi isimli kafeye geldiği ve Günseli ve Sevinç ile görüştüğü, burada cebinden çıkardığı beyaz zarfı şahıslara teslim ettiği ve yanlarından ayrıldığı, bu şekilde Remezan Özyıldız'ın Alay Köşk isimli işyerine ait projenin hukuka aykırı olmasına rağmen onaylanması karşılığında 4 Nolu Kurul Müdürü Günseli AYBAY'a 15 bin TL rüşvet verdiği, Günseli'nin de rüşvet parasını alarak kabul ettiği,

*19.09.2013 günü saat:13.04’de Sevinç DOĞAN’ı (533 3848200), Günseli AYBAY’ın (532 4574391) aradığı görüşmede özetle; (Kayıt Sıra No: 0978) Günseli’nin “Şey 3.5 gibi falan Taksim civarında buluşabilir miyiz” dediği, Sevinç’in “Olur olur tabi” dediği, Günseli’nin “Şeyde bu şeyde Elmadağda Hiltonun karşısında Polo Pastanesi var kafe pastane gibi,…, Orada 3.5 gibi yine oralara gelince beni ara tamam mı” dediği, Sevinç’in “Tamam tamam Günseli hanım” dediği,

*19.09.2013 günü saat:14.45’de Sevinç DOĞAN’ı (533 3848200), Günseli AYBAY’ın (532 4574391) aradığı görüşmede özetle; (Kayıt Sıra No: 0979) Günseli’nin “Çıktın mı yola” dediği, Sevinç’in “Yok şimdi çıkacam 3.5 ...” dediği, Günseli’nin “He iyi sen tamam tamam şey önemli değil sen gelince beni çaldır bizim bitişik zaten ben aşağı inecem oldu mu” dediği, Sevinç’in “Tamam tamam Hilton'un karşısında şey neydi” dediği, Günseli’nin “Polo Pastanesi var” dediği,

*19.09.2013 günü saat:14.47’de Sevinç DOĞAN’ın (533 3848200), Remezan….?’ı (532 5429233-Remezan ÖZYILDIZ adına kayıtlı) aradığı görüşmede özetle; (Kayıt Sıra No: 0980) Sevinç’in Günseli AYBAY’ı kastederek “Şeyde Taksimde Polo Pastanesi varmış Hilton'un karşısında orada buluşacaz” dediği, Remezan’ın “Nerede bu” dediği, Sevinç’in “Orada şeyde Taksimde Hilton'un karşısındaymış,…, He ama isterseniz siz bilirsiniz yani gelmek isterseniz gelin istemezseniz ben yarına randevu alırım yine” dediği, Remezan’ın “Yok hani gelsem de sanki sen şöyle hani ben böyle böyle geldim gibi olur hani öyle tesadüf olmaz orada biliyorsun hani” dediği, Sevinç’in “Tamam tamam” dediği, Remezan’ın “Sen söyle benim dostumdur hı” dediği, Remezan’ın “Tuhaf olur ya orda hani” dediği, Sevinç’in “Tamam tamam ben konuşayım o zaman yarına diyeyim ben bir işim var Günseli hanım müşteriyle beraber gelecez diyip beraber gideriz yarın tamam” dediği, Remezan’ın “Hı hı tamam tamam” dediği,

*19.09.2013 günü saat:15.14’de Sevinç DOĞAN’ın (533 3848200), Remezan….?’ı (532 5429233-Remezan ÖZYILDIZ adına kayıtlı) aradığı görüşmede özetle; (Kayıt Sıra No: 0981) Sevinç’in “Bir 15 BİN LİRA ŞEYDE Taksimde Hilton Oteli var,…, Onun karşısında Polo Pastanesi var ORAYA HEMEN GETİREBİLİR MİSİNİZ” dediği, Remezan’ın “Tamam o zaman BEN KENDİM GELİRİM” dediği,

19.09.2013 günü saat:15.08 sıralarında İlimiz Şişli İlçesi İnönü Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:111A sayılı adreste bulunan Polo Patisserie Cafe isimli kafeye geçilerek başlatılan fiziki takip ve tarassut çalışmalarında;

Polo Patisserie Cafe isimli kafenin bahçe teras kısmında, köşe masada Sevinç DOĞAN ve Günseli AYBAY isimli bayanların oturduklarının ve konuştukları, devam etmekte olan iletişimin dinlenmesi, tespiti ve kayıt altına alınması çalışmalarında Sevinç DOĞAN’ın Remazan ÖZYILDIZ’ı arayarak Polo Cafeye gelmesini ve gelirken de yanında 15.000 TL (Onbeşbin Türk Lira) getirmesini istediği bilgisi alınmış;

Saat:16.01’de söz konusu kafeye Remazan ÖZYILDIZ isimli şahsın gelerek Sevinç DOĞAN ve Günseli AYBAY ile tokalaştığının ve aynı masaya oturduğunun, Saat:16.05’de Remazan ÖZYILDIZ’ın ceketin sağ iç cebinden 10x20cm ebatlarında beyaz renkli zarf çıkarttığının ve hemen yanında oturan Sevinç DOĞAN’a verdiğinin, Sevinç DOĞAN’ın da aldığı bu zarfı masanın üzerine koyarak Günseli AYBAY’a doğru uzattığının, Günseli AYBAY’ın masa üzerine bulunan 10x20cm ebatlarındaki Beyaz renkli Zarfı parmaklarıyla açarak içerisini incelediğinin, daha sonra yanında bulunan beyaz renkli turuncu tutacağı olan bayan çantasının fermuarını açtığının ve beyaz renkli zarfı alarak çanta içerisine koyduğunun, Saat:16.07’de Remazan ÖZYILDIZ’ın Sevinç DOĞAN ve Günseli AYBAY’la vedalaşarak kafeden çıktığının, hemen arkasından da Günseli AYBAY’ın Sevinç DOĞAN ile vedalaştığının ve kafeden çıkarak yan tarafta bulunan No:109 sayılı binaya girdiğinin, Sevinç DOĞAN’ın ise kısa bir süre daha masada oturduktan sonra kafeden ayrıldığının görülüp görüntülendiği anlaşılmıştır.)

İlerleyen süreçte Remezan ile Sevinç'in görüşme yaptığı Remezan’ın “Şeye geçti yani bizim kızımızın ismi neydi” diyerek dosyayı sordurduğu, Sevinç’in “Gülçin’e geçti ben yarın gidecem ” dediği, böylelikle rüşvet karşılığında dosyanın istenilen seviyeye ulaştırıldığı açıklanan delillerle anlaşılmıştır.

Şüpheli Sevinç DOĞAN'ın, imar planına aykırı olmasına rağmen Remazan ÖZYILDIZ'ın sahibi olduğu Alay KÖŞK isimli yere ruhsat çıkartılması için aracılık ettiği,

Şüpheli 4. Koruma Kurulu Müdürü Günseli AYBAY'ın, imar planına aykırı olmasına rağmen Remazan ÖZYILDIZ'ın sahibi olduğu Alay KÖŞK isimli yere ruhsat çıkartılması karşılığında 15.000 TL rüşvet aldığı,

Şüpheli Remezan ÖZYILDIZ'ın, imar planına aykırı olmasına rağmen işyerine ruhsat çıkartabilmek için 15.000 TL rüşvet verdiği,

Böylelikle şahısların rüşvet almak, rüşvet vermek suçunu işledikleri belirlenmiştir.

Bu nedenle;

a)Şüpheli Sevinç DOĞAN’ın rüşvete aracılık etmek suçundan eylemine uyanTCY. 252/5-1,53 maddeleri gereğince,

b)Şüpheli Remezan ÖZYILDIZ’ın rüşvet vermek suçundan eylemine uyan TCY.252/1,53 maddeleri gereğince,

c)Şüpheli Günseli AYBAY’ın rüşvet almaktan eylemine uyan TCY. 252/2,53 maddeleri gereğince cezalandırılmalarına,

7- FATİH KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNDEN MUSTAFA BAYHAN’IN RÜŞVET ALMASI

Akmercanlar Şirketler Grubu’nun sit alanı içerisinde bulunan ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından korunan İlimiz Fatih İlçesi Hoca Paşa Mahallesi 4. ada 1. Parsel sayılı yeri otel olarak işletime açmak istedikleri, bunun için Sevinç DOĞAN ile irtibata geçildiği,

Sevinç DOĞAN’ın 29 parseli 28 parsele bitişik göstermek istediği, bunun için yola terk kalan kısmını dahil etmek suretiyle kendi parsellerini büyütmeye çalıştığı,gerekli işlemleri yapmak için Hikmet KamilERSAN isimli şahıs ile irtibata geçtiği, 28.12.2012 tarihinde Sevinç DOĞAN ve Kamil isimli şahsın görüşmesinde Kamil’in “Senin aldığın yazıyla beraber şeyden kesinlikle geri gönderecekler,…, Anıtlar Kurulundan” diyerek gerekli raporu yazdıktan sonra Anıtlar Kurulu’na bu raporla başvurdukları, ancak raporun bu kuruldan geri döneceğini belirttiği, “Ondan sonra bu sefer biz kadastro tapuya bir yazı yazacağız ona göre düzelecek iş” diyerek Fatih İlçesi Tapu Kadastro Müdürlüğündediyerek Fatih İlçesi Kadastro Müdürlüğü’nde işlerini halledeceklerini söyledikleri,

02.01.2013 tarihinde Sevinç ile Kamil’in görüşmesinde Sevinç’in “28 in üzerinde 29 un hakkı olduğuna dair yazı yazılmaması bütün dava orada”diyerek evrakta ne tür bir ibarenin olması gerektiğini söylediği, Kamil’in ise “Kadastro yazacak tapuya tapuda ona göre yapacak düzeltecek” diyerek bundan sonra yapılacak işlemin Kadastro Müdürlüğü tarafından yapılması gerektiğini, 08.01.2013 tarihinde Kamil’in “o gerekli evrakları ben yine şey yaparım… kaç para tutuyor onu şey yapayım ona göre” diyerek Kadastro’dan işlerin hallolması için gerekli olan rüşveti hesaplamaya çalıştığı, diğer yandan da Sevinç’in aynı görüşme içerisinde “Anladım yani Belediye kısmını ben hallederim önemli olan” diyerek Belediye ile ilgili olan bölümünü kendisinin halledeceğini söylediği, 10.01.2013 tarihinde Sevinç Kamil’e “Tamam ben size o zaman bugün 3 göndereyim” diyerek Kamil’in Kadastro ve diğer yerlerde işlerini halletmesi karşılığında 3 bin TL gönderdiği anlaşılmıştır.

16.01.2013 günü Sevinç’in Gazi AKMERCAN’ı aradığı ve “Yola terk şeyi bitmiş encümenden kadastroyu göndermişler” diyerek birleştirme konusu ile ilgili Belediye’den işlerinin bittiği ve evrakın Kadastro’ya geçtiğini Gazi’ye aktardığı, daha sonra ise Kamil’i aradığı ve “Yarın şey evrağın hazır bende,…,” diyerek Encümen’den çıkan belgenin alınmasını istediği, Kamil’in ise “Şey İmren yapacak galiba o işleri,…” diyerek İmren isimli şahsın Kadastro’ya gideceğini söylediği, 16.01.2013 günü “Onun harcı 500 lira civarında bir harcı var tamam mı” diyerek Kadastro’dan evrakın geçirilmesi karşılığında görevli memura verilecek rüşvetin miktarını söylediği, daha sonra ise Sevinç’in İmren ÖZBEY isimli kişiyi aradığı ve “Herhalde 500 ü harçmış 500 ü de kendineymiş onu kendisine söyleme,…,” diyerek tapudaki görevli memura görevli memura 500 TL rüşveti görevli memura vereceği iletişim tespit tutanaklarından anlaşılmış, İmren Özbey isimli şüphelinin 17.01.2013 günü kararlaştırılan parayı Tapu Müdürlüğüne giderek Mustafa Bayhan’a teslim ettiği fiziki takip tutanaklarıyla belirlenmiştir.

Bu nedenle;

a)İmren ÖZBEY’in rüşvet vermeye aracılık suçundan eylemine uyan TCY. 252/5-1,37, 53 maddeleri gereğince ayrı ayrı,

b)Mustafa BAYHAN’ın rüşvet almaktan eylemine uyan TCY. 252/2, 53 maddeleri gereğince,

c)Sevinç DOĞAN’ın rüşvet vermekten eylemine uyan TCY. 252/1,53 maddesi gereğince cezalandırılmalarına,

8-KTVK KURULU YÜKSEK MİMARI KADER DEMİR’İN ALİ TUNÇ’TAN RÜŞVET ALMASI

Mimar Ali TUNÇ’un çalışanları ile birlikte hareket ederek proje sahipleri ile bölge kurulları ve ilgili belediye başkanlığı çalışanları arasında iş takibi yaparak istediği şekilde rapor düzenlenmesi ve takibini yaptığı konunun istediği gibi sonuçlanması için rüşvet eylemine aracılık ettiği ve kendisine maddi menfaat temin ettiği,

Ali TUNÇ'un Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu (KTVK) ve Koruma Bölge Kurulu görevlileriyle çıkar ilişkisi içerisinde bulunduğu, soruşturma evrakı arasındaki delillerden de anlaşılacağı üzere (KTVK) 2. Koruma Kurulunda görevli raportör olan Kader DEMİR ile menfaat ilişkisi içerisinde bulunarakKader DEMİR'e rüşvet verdiği,

*01.04.2013 günü saat:09.01’de Ali TUNÇ’un (533 7159926), Kader DEMİR’i(553 3971092) aradığı görüşmede özetle; (Kayıt Sıra No:0285)Ali’nin “..bugün görüşelim mi” dediği, Kader’in “Olur ben şimdi iş yerine geçiyorum biraz geç kaldım vapurdayım gidiyorum” dediği, Ali’nin “O Sana Dediğim Şeyi Halledeyim bugün” dediği, Kader’in “Tamam oldu” dediği,

*04.04.2013 günü saat:10.52’de Ali TUNÇ’u (533 7159926), Kader DEMİR’in(553 3971092) aradığı görüşmede özetle; (Kayıt Sıra No:0287)Kader’in “..müsaitim uygunsanız ...bekliyorum” dediği, Ali’nin “Bir 15 dakika sonra şey yapalım bir konum var konum görüşülüyor 2. kurulda” dediği, Kader’in “Tamam oldu ben buradayım bekliyorum” dediği,

*04.04.2013 günü saat:11.13’de Ali TUNÇ’un (533 7159926), Kader DEMİR’i(553 3971092) aradığı görüşmede özetle; (Kayıt Sıra No:0288)Ali’nin “ben aşağıdayım gel kimi arıyorsun öyle” dediği, Kader’in “Neredesiniz yukarı çıkın isterseniz” dediği,

*10.06.2013 günü saat:09.17’de Ali TUNÇ’u (533 7159926), Kader DEMİR’in(553 3971092) aradığı görüşmede özetle; (Kayıt Sıra No:0291)Kader’in “Ben projeyi düzelttim gönderdim onu haber vereyim dedim” dediği, Ali’nin “Tamam benim canım tamam,.., Bu yarın bugün yarın doluyum Çarşamba da bir araya geliriz toplantım var ama olsun,…, BİR ÖDEME YAPAYIM SANA” dediği, Kader’in “Tamam olur” dediği,

*13.06.2013 günü saat:10.10’de Ali TUNÇ’un (533 7159926), Kader DEMİR’i(553 3971092) aradığı görüşmede özetle; (Kayıt Sıra No:0298) Ali’nin “… birazdan gelecem sen kurulda mısın” dediği, Kader’in “Ben kuruldayım evet” dediği, Ali’nin “Tamam sana uğrayacam haberin olsun” dediği,

13.06.2013 günü saat: 13.00 sıralarında İlimiz Fatih İlçesi Hobyar Mahallesi Büyük Postane Caddesi No:34 sayılı yerde bulunan Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü civarına geçilerek başlatılan fiziki takip ve tarassut çalışmalarında;

Saat: 13.52 sıralarında Ali TUNÇ isimli şahsın yaya olarak Büyük Postane Caddesine geldiğinin ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğüne girdiğinin, Saat:13.55 sıralarında Ali TUNÇ isimli şahsın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğünün içerisinde 4. Kata çıktığının, burada kapısında Evrak yazılı odaya girdiğinin, burada 10 dakika kadar durduğunun, ardından yine aynı katta kapısında “405 Kader DEMİR Y.Mimar Pınar KADAKAL Kültür ve Turizm uzman yrd. Y.Şehir Planlamacısı” yazılı odaya girdiğinin, yaklaşık 5 dakika sonra odadan çıktığının görülüp görüntülendiği,

*11.07.2013 günü saat:12.15’de Ali TUNÇ’un (533 7159926), Kader DEMİR’i(553 3971092) aradığı görüşmede özetle; (Kayıt Sıra No:0304) Ali 2. Katta olduğunu ve Kader’e uğrayacağını söylüyor. Kader’in “Tamam aslında yani yanınızda birileri oluyor ya da Pınar oluyor rahat konuşamıyorum da ben bir şey merak ediyorum müsaitseniz ...kısaca,…, Bir şey soracaktım ama geldiğinizde hani birileri oluyor çok rahat konuşamıyoruz müsaitseniz şimdi sorayım mı” dediği, Ali’nin “Sor tabi niye sormuyorsun” dediği, Kader’in “Tamam şeyi şu Mutlu beyin projesi ile ilgili 5 bin lira gönderecem demiştiniz ya onu daha sonra” dediği,Ali’nin “Onu yollayacam haftaya ...,…, Salı günü filan yollarım ben sana,…, ” dediği, Kader’in “Peki o hamamla ilgili ne düşünüyor tam o onda,…, Öbür hamamla ilgili Beyoğlu'ndaki hamam var ya onunla ilgilide bir,…, Onunla ilgilide bir takviye yapacak mısınız şu an (Gülüyor) ona çünkü daha çok emek harcamıştım,…, 3 bin civarında 3 bin 150 miydi öyle bir şeydi” dediği, Ali’nin “E tamam sana 4 milyar yolluyorum” dediği,

*23.07.2013 günü saat:09.54’de Ali TUNÇ’u (533 7159926), Kader DEMİR’in(553 3971092) aradığı görüşmede özetle; (Kayıt Sıra No:0306)Kader’in “Şimdi şöyle bir şey var o raporu yazmak için Seda hanım bana röleveyi vermesi gerekiyor ama Sedaya ulaşamıyorum onu,…,...artık iş yapmayacam çünkü herkesin yanında söylüyorsunuz dün ikinci kurulun odacısının yanında para verecem diyorsunuz” dediği, Ali’nin “Valla ben onu unuttum kusura bakma ya öyle ...” dediği, Kader’in “Herkesin yanında söylüyorsunuz yani zaten ikimizin arasında kalmıyor ki herkes biliyor başıma bir şey gelecek,…, Neyse ya sadece ikimizin arasında kalsaydı sorun yokta” dediği,

*28.08.2013 günü saat:09.08’de Ali TUNÇ’un (533 7159926), Kader DEMİR’i(553 3971092) aradığı görüşmede özetle; (Kayıt Sıra No:0323)Ali’nin “Kaderim bugün görüşecez seninle haberim var” dediği, Kader’in “Şey yap... bankayla mı gönderecektiniz” dediği, Ali’nin “Nasıl istersen öyle yapayım ben kurula gelecem zaten ama BANKAYLA YOLLAYIM” dediği, Kader’in “Bankayla gönderin isterseniz daha iyi olur” dediği, Ali’nin “He öğleden sonra 3 gibi 2-3 gibi elinde olur haberin olsun” dediği, Kader’in “” dediği,

*19.09.2013 günü saat:13.00’da Ali TUNÇ’u (533 7159926), Kader DEMİR’in(553 3971092) aradığı görüşmede özetle; (Kayıt Sıra No:0331)Ali’nin “..Kader kurula giriyorum bende” dediği, Kader’in “Hım öyle mi tamam oldu” dediği, Ali’nin “İyi uğrayacam sana ben” dediği, Kader’in “EFT ulaşmış bilgi vereyim dedim teşekkürler” dediği,

*30.09.2013 günü saat:13.48’da Ali TUNÇ’un (533 7159926), Kader DEMİR’i(553 3971092) aradığı görüşmede özetle; (Kayıt Sıra No:0341)Ali’nin “..bu hafta ödeyeceğim haberin olsun” dediği sohbet ettikleri ve Ali’nin “Projelerim çıkmış o kız aradı ona gidiyorum,…,Şu 3 numaralı parsel varya” dediği, Kader’in “Hıı şeyi diyorsunuz 956 ya 3 ü” dediği, Ali’nin “He o tamam hazırmış” dediği,

*03.10.2013 günü saat:12.17’de Ali TUNÇ’u (533 7159926), Kader DEMİR’in(553 3971092) aradığı görüşmede özetle; (Kayıt Sıra No:0346)Kader’in “..sanırım ben bu 90 parselin konusunu anlamaya başladım, biz bu konuyu sizinle ta bir sene evvelinde ta Ayşegül burdayken bir konuşmuştuk değil mi o onarımları falan filan şimdi onları hatırladım da ya bence bu yapı hamam yani anlaşılan o ama bu izinsiz bir onarım yapılmış ya orda yani uçurmuşlar herşeyi öyle anlaşılıyor” dediği, Ali’nin “Hamam olarak düşünüyorsun” dediği, Kader’in “Evet hamam olduğunu düşünüyorum eski kayıtlarında tescillerinde rölevesinde falan onaylı rölevesi var bir de o dönem kurul kararı hani biz dün baktık” dediği, Ali’nin “İşte bende onu demek istiyorum kalıntı demesi hata” dediği, devamında Kader’in “O kurulda acaba tepki alabilir mi onu belediye ile bir konuşsanız olur mu” dediği, Ali’nin “O tepkiyi artık Şadan bey görüşecek” dediği,

*18.07.2013 günü saat:10.55’de Kader DEMİR’i (553 3971092), Ali TUNÇ'un(533 7159926) aradığı görüşmede özetle; (Kayıt Sıra No:2175) Ali'nin "bugün öğleden sonra şey yapalım da bu senin işini bir halledeceğim bir,…,Bir de ne diyecektim bu Tahsin BAKIR diye bir projeyi çizdirdi mi sana şey Seda" dediği, Kader'in "Tahsin BAKIR ismini hatırlamıyorum ada parseli neydi" dediği, Ali'nin "Ada parselini de söyleyeyim sana 143 e 6 Kadıköy" dediği, Kader'in "Oydu galiba evet" dediği, Ali'nin "Ablacığım bunun bana bir mailini atar mısın sana zahmet olmazsa çünkü kurul demiş ki 1/101/5 1/2 ölçekli kapı ve nokta.. ,…,..eserlerin bulunmadığı olduğu görüşmüştür demiş bunu da o kız bir kız var orada o inceliyor da,…,Tamam biz şimdi elimizde resisyon projesi var ona göre bir takım çalışmalar yapılacak sendeki çalışmalarda varsa tamam" dediği, Kader'in "En son biz detayları eklemiştik son halini gönderelim onun üstünden şey yapalım düzeltme yapalım" dediği, Ali'nin "Tamam işte en son halini ben şimdi bir bizdeki projeye göre bir çalışma yapacağız da,…,Onu en son sen çizdin biliyorum,…,Bana mail atarsan" dediği, Kader'in "Tamam" dediği, Ali'nin "He 3 sefer yazı yazmış 3 ünü de eklemiş peşine" dediği, Kader'in "Şimdi en son Seda ile bir kaç gün önce konuştukta o da restitüsyon raporu istenmiş dedi benden projeyi istemişti 1 hafta falan oldu herhalde" dediği, Ali'nin onayladığı,

*02.08.2013günü saat:12.19’da Kader DEMİR’i(5533971092), Ali TUNÇ’un (5337159926) aradığı görüşmede özetle; (Kayıt Sıra No: 2176) Kader’in “… şu projeyi toparlamaya çalışıyorum” dediği, Ali’nin “Hangi proje be abla” dediği, Kader’in “Kadıköy var ya bu Betül'deki konu ,…,146” dediği, Ali’nin “Şu şeyi diyorsun Tahsin BAKIR ı” dediği, Kader’in “Hıhı Tahsin BAKIR ” dediği ve devamında “Peki birşey soracağım o hesap numarası sizde kayıtlı mı tekrar göndereyim mi” dediği,Ali’nin “Kayıtlı olması lazım herhalde yoksa akşam Şileye geliyorum zaten telefonlaşırız getirip SİZE DE TESLİM EDERİM” dediği,Kader’in “O da olur daha iyi olur aslında ” dediği,

*26.08.2013günü saat:16.21’de Kader DEMİR’i (553 3971092), Ali TUNÇ’un (533 7159926) aradığı görüşmede özetle; (Kayıt Sıra No: 2177) Ali’nin “Bana bir hesap numarası versene büroya talimat vereceğiz yarın para çıkartacaklar sana” dediği, Kader’in “Olur ben şeye atarım mesaj” dediği,

*26.08.2013 günü saat:16.28’de Kader DEMİR’in(553 3971092), Ali TUNÇ’a(533 7159926) gönderdiği mesajda; (Kayıt Sıra No: 2178) “Serap Yıldırım T.C. Ziraat Bankası Edirne Şubesi hesap no: 32102564-5002” yazdığı,

*28.08.2013günü saat:13.52’de Kader DEMİR’in(5533971092), Ali TUNÇ’u (5337159926) aradığı görüşmede özetle; (Kayıt Sıra No: 2179) Ali’nin “… şeyi hallediyorlar yatırıyorlar şimdi haberin olsun” dediği, Kader’in “Gönderince şey haber verebilir misiniz” dediği,Ali’nin “Veriririz veririz” dediği, Kader’in “Ben ablama söyleyeceğim de çünkü onu uğrştırmak istemiyorum hasta çünkü kadıncağız” dediği, Ali’nin “Tamam” dediği,

*28.08.2013günü saat:16.01’de Kader DEMİR’i(5533971092), X Bayanın (5057502685) aradığı görüşmede özetle; (Kayıt Sıra No: 2180) X Bayan’ın “… 2 bin lira gelmişti gönderdim iş bankasına” dediği, Kader’in “Tamam” dediği,

*29.08.2013günü saat:13.49’da Kader DEMİR’in(5533971092), Ali TUNÇ’u(5337159926) aradığı görüşmede özetle; (Kayıt Sıra No: 2181) Kader’in “…2 BİN LİRA ULAŞTI TEŞEKKÜR EDERİM haber vereyim dedim” dediği, Ali’nin “Tamam onu da hafta arası ulaştıracağım sana tamam ,…, Bende evrakları bugün yolluyorum şu hamamın evraklarını” dediği, Kader’in “Tamam” dediği,

*09.09.2013 günü saat:12.23’de Kader DEMİR’in(553 3971092), Ali TUNÇ’u(533 7159926) aradığı görüşmede özetle; (Kayıt Sıra No: 2182) Ali’nin “bu hafta öbür kalanı da hallediyorum,…,imar durumun geliyor” dediği, Kader’in “Tamam gelsin çünkü o gelmeden yazamıyorum” dediği,

*18.09.2013 günü saat:15.26’da Kader DEMİR’i(553 3971092), Ali TUNÇ’un(533 7159926) aradığı görüşmede özetle; (Kayıt Sıra No: 2184) Kader’in “projeniz onaylandı 956” dediği, Ali’nin “Teşekkür ederim şey Serap abla senin ablan oluyor demi” dediği, Kader’in “Evet” dediği, Ali’nin “Hah Bİ SAAT SONRA O HESABA BAKTA ŞEY YAP” dediği, Kader’in “Tamam oldu” dediği,

*18.09.2013 günü saat:17.14’de Kader DEMİR’i(553 3971092), Ali TUNÇ’un(533 7159926) aradığı görüşmede özetle; (Kayıt Sıra No: 2185) Ali’nin “…eft yaptık haberin olsun,…,Altan efet yaptı 5 buçukta geçsin diye şimdi yaptı zaten” dediği, Kader’in “Tamam yarın düşer o tamam” dediği,

*09.07.2013 günü saat:16.30’da Kader DEMİR’i (553 3971092), Ali TUNÇ’un (533 7159926) aradığı görüşmede özetle; (Kayıt Sıra No:2173)Ali’nin “benim senden bir ricam var bu bir işimiz bu, iş olarak kabul ediyorsun,…, 217 ada , 7 parsel Üsküdar at..de,…, Bu dosyasını A dan Z ye incele, mevcut binayı yani içinde bir tescilli bina var, tescilden düşürüp imar durumuna göre iş yapmak istiyoruz” dediği, Kader’in “Ada parselini bir daha söyler misiniz”dediği, Ali’nin “217 ada, 7 parsel,…, Bitişiğinde de 6 var,…, mal sahibi oraya bir not al Mustafa SAĞLAM, Musa SAĞLAM tamam mı canım” dediği, Kader’in “Tamam bir inceleyeyim bakayım” dediği, Ali’nin “sen bunu dört dörtlük incele ona göre proje hazırlayacağız oraya”dediği,

*09.07.2013 günü saat:16.48’de Kader DEMİR’in (553 3971092), İzzet TARA’yı (536 7893687) aradığı görüşmede özetle; (Kayıt Sıra No:2174)Kader’in “Ali bey aradı bir tane iş var diyor yapayım mı ” dediği, İzzet’in “Paralar ne olacak yavrucuğum … demedin mi 5 bin dedin 3 bin lira gönderdin”dediği, Kader’in“onu demedim de diyeceğim olur dedikten sonra karar vereyim yani çünkü şey var hani 5 bin deyip 3 bin 3 bin yada parasını baştan konuşayım” dediği,İzzet’in “sana 5 bin tl göndereceğini söyledi 3 bin tl gönderdi değil mi ne olacak bu iş ” dediği, Kader’in “onu da soracağım da işte fırsat bulabilirsem ,…, bu işte zaten olup olmayacağı da dosyasının inceledim de tescilden düşürüp yapmak istiyorlar yani çok da kesin değil şuan da ama bende ...bir daha sana sorayım dedim”dediği, İzzet’in “nasıl olacak o sana ne canım tescilli yapıdan düşürmesinden seni ne ilgilendirir” dediği, Kader’in “tescilden düşürse tasarım yapılacak tescilden düşürmezse röle...restorasyon,…, Dosyasına incele dedi bende baktım söyledim” dediği, İzzet’in “Bak de geçen sefer de 2 sefer ben size iş yaptım ama hep sıkıntı yaşıyorum de hem ödeme de sıkıntı yaşatıyorsunuz hem söylediğiniz rakam da sıkıntı yaşatıyorsunuz konuş yani bunu yapma mecbur değilsin ki sen ona iş yapmaya”dediği,)

Tespit edilen görüşmelerden ve teknik takip sonuçlarından anlaşıldığı gibi şüphelinin 956 ada 3 parsel ve 217 ada 7 parsel sayılı taşınmazlara uygun rapor düzenlemek karşılığında Ali Tunç'tan menfaat temin ettiği, rüşvet anlaşmalarının ve kararlaştırılan menfaatin temin edildiğinin iletişimin denetlenmesi ve teknik takip sırasında elde edilen delillerle kesin olarak belirlendiği,

Kader DEMİR’in rüşvet paralarını ya elden ya da bankadan havale ve EFT yoluyla aldığı anlaşılmıştır.

Yapılan teknik takip ve izlemeler sonunda elde edilen delillerden;

Şüpheli Ali TUNÇ’un, maddi menfaat karşılığında takip ettiği konuları Kültür ve Tabiat Varlıklarını 2. Koruma Kurulunda raportör olarak görev yapan Kader DEMİR'e yazdığı raporlar karşılığında rüşvet verdiği,

Şüpheli Kader DEMİR'in, Kültür ve Tabiat Varlıklarını 2. Koruma Kurulundaraportör olarak görev yaptığı, usulsüz rapor tanzim ederekkarşılığındaAli TUNÇ’tan rüşvet aldığı anlaşılmıştır.

Bu nedenle;

a)Şüpheli Kader DEMİR’in rüşvet almaktan eylemine uyan TCY.252/2, 53,maddeleri gereğince,

b)Şüpheli Ali TUNÇ’un rüşvet vermekten eylemine uyan TCY.252/1, 53 maddeleri gereğince cezalandırılmalarına

9-SEBAHATTİN DEMİR’İN EVİNDE YASAK SİLAH BULUNMASI

Şüphelilerin ev ve işyerlerinde mahkeme kararıyla yapılan aramalar sırasında şüpheli Sebahattin Demir’in evinde gaz tabancasından dönüştürülmüş, ancak 6136 Sayılı Yasa kapsamında kalan tabanca ele geçirilmiş, yapılan ekspertiz incelemesinde silahın sağlam ve çalışır vaziyette olduğu, bu haliyle 6136 Sayılı Yasa kapsamında bulundurulması ve taşınması izne tabi yasak silahlardan olduğu anlaşılmıştır.

Bu nedenle;

a)Sebahattin DEMİR’in 6136Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan eylemine uyan 6136 Sayılı Yasanın 13/1 maddesi gereğince cezalandırılmasına karar verilmesi ;

Şüphelilerin gözaltında ve tutuklulukta geçirdikleri sürelerin TCK nun 63. maddesi gereğincecezalarından mahsubuna,

Emanetin 2013/23656 sırasında kayıtlı bir adet 7.65 mm çapa dönüştürülmüş yiv set takılmış 88133 nolu Browning tipi gaz tabancasından dönüştürülmüş tabanca ile, bu tabancaya ait bir adet şarjör ve üç ayrı poşette yer alan 32 adet fişeğin TCK nun 54/1 maddesi gereğincezor alımına,emanetin 2013/22873, 2013/23686, 2014/862, 2014/4123 ve 2014/4448 sıralarında kayıtlı dinlemelere ilişkin seslerin kaydedildiği DVD ve CD'lerin yargılama bitiminde evrak arasında delil olarak saklanmasına,emanetin 2014/307 sırasında kayıtlı mühürlü 45 ayrı delil poşeti, 2 ayrı bez torba ve 4 ayrı delilzarfı içerisindebulunan delillerdenEk-Takipsizlik Kararı ilesahiplerine iade edilen ceptelefonları ve sim kartların dışında kalan 20 adethafıza kartı, 2 adet tablet, 1 adet ses kayıt cihazı, 2 adet batarya, 4 adet harddisk, 18 adetflashbellek ve 31 adet cd-dvd'nin imajları alınarak geri kalan kısmının soruşturma bitimindemahkemenizce sahiplerine iadesine karar verilmesi kamu adınatalep olunur.07/04/2014

EKREM AYDINER 25994

Cumhuriyet Savcısı

e-imza ile imzalandı

NOT : ABDURRAHMAN ÖZDİL, ALİ TUNÇ, MUSTAFA METİN ÇETİN, SELİM VELİOĞLU, AKTAN ARI, HASAN YILMAZ, GÜNSELİ AYBAY, SEVİNÇ DOĞAN, MAHMUT NECMETTİN YÜKSEL, YEŞİM ÖZÇELİK YAŞARLAR, HASAN SOYAL, YENER ÇAVDAR, MEHMET YILDIZ, ŞENOL ŞİRİN, SİMON ALEKSANDIR ZAZADZE, SELİM SÜMER hakkında 2863 Sayılı Yasaya Muhalefet, Yetkili Olmadığı Bir İş İçin Yarar Sağlama, Rüşvet Almak ve Vermek suçundan kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verilmiştir.

EKLER : 1- Tuzla Belediye Başkanlığı tarafından gönderilen ;

İşlem Dosyası 716 sayfa

Plan Proje müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü

Yazıları ve ekleri

Projeler ( 11 adet )

2- Beyoğlu Belediye Başkanlığından gelen dosyalar

3- Beşiktaş Belediye Başkanlığından gelen dosyalar

4- Şişli Belediye Başkanlığından gelen dosyalar

5-49 Adet Klasör

6- 5-F nolu klasörde üzerinde Bora Selim Cep Telefonu Ses Kayıtları yazılı cd

7- 8-B nolu klasörde üzerindeSevinç Doğanyazısı cd, Ednan Güler yazılı cd

ve ekler yazılı dvd olmak üzere 3 (üç) adet cd ve dvd

8- 8-D nolu klasörde üzerinde Mustafa Demir yazılı bir adet cd