17 Aralık kapsamında Fatih Belediyesi iddianamesi kabul edildi

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında Fatih Belediyesi çalışanlarına yönelik hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Yeniden yazılan iddianamede şüpheli sayısının 21'e düştüğü görüldü. Kabul edilen iddianamenin sanıkları 11 Kasım'da hâkim karşısına çıkacak.

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamından Fatih Belediyesi'ne yönelik olarak 31 şüpheli hakkında "rüşvet almak ve vermek ve 2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet" suçlamalarıyla hazırlanan iddianame, İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "usul eksiklikleri" gerekçesiyle iade edilmişti. Mahkeme iade kararında, bazı eylemlere ilişkin delillerin gösterilmediği ve suçlamaların tam olarak açıklanmadığını belirtmişti. Savcı Ekrem Aydıner ise iddianamenin iadesi kararında belirtildiğinin aksine iddianamede her bir şüpheliye yüklenen eylemin dayanılan tüm esaslı deliller ile açıkça anlatıldığını ve şüphelilerin üzerine yükletilen somut olay ve delilleri açıklandığını ifade ederek ret gerekçesinin yerinde olmadığı yönünde itirazda bulunmuştu. Ancak üst mahkeme savcının itirazını reddetmişti.

Şüpheli 21'e düştü

Bunun üzerine dosyayı yeniden ele alan Savcı Ekrem Aydıner, bu kez 21 şüpheli hakkında iddianame düzenledi. İkinci kez yazılan iddianamedeki en önemli fark, şüpheli sayısının 21'e düşmesi oldu. Savcı, ilk yazılan iddianamedeki şüpheli olan 10 kişi hakkında bu kez takipsizlik kararı verdi. Ayrıca ilk iddianamede, 14 olaya yer verilirken, yeniden yazılan iddianamede 9 olay yer aldı. İddianameyi, İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. 21 sanık önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.