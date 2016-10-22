İstanbul'un sembollerinden, Atatürk'ün de lokantası Pandeli kapandı!

Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin tadılabildiği İstanbul'un sembollerinden Atatürk'ün de lokantası 115 yıllık Pandeli Restoran kapandı.

Mısır Çarşısı’nın hemen girişinde yer alan Pandeli’nin 22 yıllık salon şefi Özay Çınar, “Son dönemde yaşanan olaylardan dolayı turist artık gelmiyor ve Mısır Çarşısı’ndaki restorasyon nedeniyle de işler kötü gidiyordu. 3 aydır kapalıyız. Kimse sahip çıkmazsa yakın zamanda da boşaltılacak” dedi.

Habertürk'ün haberine göre, güçlendirme yapılırken çinilerden birinin zarar gördüğünü söyleyen Çınar, “Eşyalar olduğu gibi duruyor ama sahipleri yaşlandı artık ilgilenemiyorlar. Yani aslında Pandeli sahipsiz kaldı” dedi. Pandeli 115 yıllık tarih yolculuğunda birçok ünlü ismi ağırlamıştı.

Mustafa Kemal Atatürk Kolağası olduğu zamanlarda en çok Pandeli’ye gelirmiş. En sevdiği lokantaymış. Celal Bayar, Kraliçe II.Elizabeth, İspanya Kralı Juan Carlos ve Kraliçe Sofia, Robert McNamara, Robert De Niro, Tony Curtis gibi isimler de Pandeli’ye gelenler arasında. Hatta Pandeli’ye gidenler bilir. Duvarlarında Audrey Hepburn’ün fotoğrafları da bulunuyor. Son olarak tarihçi-yazar Saffet Emre Tonguç da Madaleine Albright ve Robert Redford’u öğle yemeği için Pandeli’ye götürmüştü.

Saffet Emre Tonguç çarşıda şu an 300 dükkânın kapandığını söyleyerek ekliyor: “Pandeli’ye sahip çıkmamız gerek. Bu rakam yılbaşında 600’ü bulacak. Kapananlar arasında Cambaz, Abdullah gibi mekânlar da var. Nuruosmaniye üzerindeki dükkânlar hep kapandı. Tarihimiz için büyük kayıp. Sahip çıkmalıyız.” Son dönemde Kaymakçı Pando, Libreira Pera Kitapçısı, Kelebek Korse gibi tarihi mekânlar da kapananlar arasında yerini almıştı.