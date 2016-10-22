T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İstanbul'un sembollerinden, Atatürk'ün de lokantası Pandeli kapandı!

Pandeli 115 yıllık tarihinde, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere birçok ünlü ismi ağırlamıştı

22 Ekim 2016 22:29

Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin tadılabildiği İstanbul'un sembollerinden Atatürk'ün de lokantası 115 yıllık Pandeli Restoran kapandı.

Mısır Çarşısı’nın hemen girişinde yer alan Pandeli’nin 22 yıllık salon şefi Özay Çınar, “Son dönemde yaşanan olaylardan dolayı turist artık gelmiyor ve Mısır Çarşısı’ndaki restorasyon nedeniyle de işler kötü gidiyordu. 3 aydır kapalıyız. Kimse sahip çıkmazsa yakın zamanda da boşaltılacak” dedi.

Habertürk'ün haberine göre, güçlendirme yapılırken çinilerden birinin zarar gördüğünü söyleyen Çınar, “Eşyalar olduğu gibi duruyor ama sahipleri yaşlandı artık ilgilenemiyorlar. Yani aslında Pandeli sahipsiz kaldı” dedi. Pandeli 115 yıllık tarih yolculuğunda birçok ünlü ismi ağırlamıştı.

Mustafa Kemal Atatürk Kolağası olduğu zamanlarda en çok Pandeli’ye gelirmiş. En sevdiği lokantaymış. Celal Bayar, Kraliçe II.Elizabeth, İspanya Kralı Juan Carlos ve Kraliçe Sofia, Robert McNamara, Robert De Niro, Tony Curtis gibi isimler de Pandeli’ye gelenler arasında. Hatta Pandeli’ye gidenler bilir. Duvarlarında Audrey Hepburn’ün fotoğrafları da bulunuyor. Son olarak tarihçi-yazar Saffet Emre Tonguç da Madaleine Albright ve Robert Redford’u öğle yemeği için Pandeli’ye götürmüştü.

Saffet Emre Tonguç çarşıda şu an 300 dükkânın kapandığını söyleyerek ekliyor: “Pandeli’ye sahip çıkmamız gerek. Bu rakam yılbaşında 600’ü bulacak. Kapananlar arasında Cambaz, Abdullah gibi mekânlar da var. Nuruosmaniye üzerindeki dükkânlar hep kapandı. Tarihimiz için büyük kayıp. Sahip çıkmalıyız.” Son dönemde Kaymakçı Pando, Libreira Pera Kitapçısı, Kelebek Korse gibi tarihi mekânlar da kapananlar arasında yerini almıştı.

ETİKETLER

Pandelli restoranAtatürkİstanbul

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24