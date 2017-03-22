İstanbul'un önemli su kaynağının çevresi moloz ve endüstriyel atık içinde!

İstanbul’un en önemli su kaynaklarından Sazlıdere Baraj Gölü’nün çevresi, kaçak hafriyatçıların döktüğü tonlarca moloz ve endüstriyel atıkla dolmuş vaziyette. Gündüz mesailerinde bölgede nöbet tutan Başakşehir Belediyesi zabıtaları, Avcılar Belediyesi’nin olaya sahip çıkmadığını, gözlerinin önünde, kendi görev sınırlarında olmayan yola hafriyat boşaltıldığını söylüyor.

İstanbul’un en önemli tatlı su kaynaklarından biri olan bölge, inşaat ve endüstriyel atıkların yığıldığı bir çöplüğü andırıyor. Hürriyet gazetesinden Sebati Karakurt'un haberine göre, resmi hafriyat sahalarında sıra beklemek, yakıt tüketmek ve ton başına 4 lira ödemek istemeyen kamyon şoförleri, boş buldukları alana kaçak olarak atıkları döküyor. Gölün hemen yanında bulunan ve Avcılar Belediyesi’yle Başakşehir Belediyesi’nin sınırları arasında kalan stabilize yolda kaçak döküm yapanlar bürokratik engellerden faydalanıyor.

Zabıta ekiplerine saldırı

Gündüz mesailerinde bölgede nöbet tutan Başakşehir Belediyesi zabıtaları, Avcılar Belediyesi’nin olaya sahip çıkmadığını, gözlerinin önünde, kendi görev sınırlarında olmayan yola hafriyat boşaltıldığını söylüyor.

Bu iddiaları sorduğumuz her iki belediyeden ise, düne kadar bir yanıt gelmedi. Ancak bölgede kaçak döküm yapanların çeteleştiği, zaman zaman zabıta ekiplerine saldırdıkları da iddia ediliyor.

Toplama alanı var ama...

Konutların restorasyonu ve onarımında ortaya çıkan molozlar için Kağıthane ve Zeytinburnu’nda iki adet toplama alanı bulunuyor. Kaçak döküm yapanların da büyük firmalar değil, denetimden kaçabilen kamyon sürücüleri olduğu düşünülüyor. İnşaatçı Ahmet Koçak, firma ve kamyon sahiplerinin kaçak döküm için uygulanan 70 ile 135 bin lira arasındaki ağır para cezaları yüzünden böyle bir riske girmeyeceklerini, olayın sürücülerden kaynaklandığı iddia ediyor.

GPS denetimi zorunlu

Kamyon sahipleri ‘Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi’ alabilmek için Atık Yönetimi Otomasyon Projesi uyumlu Araç Takip Kitini araçlarına taktırmak zorunda. İstanbul’da 4 binin üzerinde hafriyat taşıyan araç GPS cihazları ile izleniyor. Ancak cihaz takılmayan araçlar denetime tabi tutulmuyor. İstanbul’da ayda yaklaşık 5 milyon ton hafriyat atığı oluştuğunu söyleyen hafriyat firması sahibi Kadir Ateş, moloz taşıyıcılarının hafriyat alanlarındaki kuyruğa girmek istemedikleri için kaçak döküme başvurduğunu anlatıyor. Ateş, bu kişilerin ton başına 4 liralık ödeme yapmak yerine boş gördükleri alanları çöplüğe çevirdiğini söylüyor.

22 yıllık kaynak

1996’da, bugünkü Hadımköy-Arnavutköy-Başakşehir üçgeninin arasında kalacak şekilde kurulan Sazlıdere Barajı, İstanbul’un yakın köyleri Sazlıbosna, Dursunköy, Hacımaşlı ve Şamlar’ın ortasında bulunuyor. Doluyken 23 milyon 36 bin metreküp su tutuyor.