İstanbul'un kuzey ormanlarına yeni yangın gözetleme kulesi geliyor

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) İstanbul’un kuzey ucunda orman yangınlarını gözetlemek maksadıyla yeni bir kulenin inşasına başladı. Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre, temeli atılan ve inşaat çalışmaları devam eden Sarıyer yangın gözetleme kulesi tamamlandığında aynı zamanda tarihi Beyazıt Kulesi’nde olduğu gibi renkli ışıklarla hava durumu bilgisi de verecek.

Bölgede daha önce kullanılan Karagöltepe yangın gözetleme kulesi 3. havalimanı sınırları içerisinde kaldığından yıkılmıştı. Yıkılan kulenin yerine ise Sarıyer yangın gözetleme kulesi inşa ediliyor. Yapımı devam eden ve bittiğinde yüksekliği zemin kotundan itibaren 32 metre olacak yeni yangın gözetleme kulesi 7/24 ve 360 derece açısıyla gözetleme yapabilecek. Son teknolojinin kullanılacağı, termal ve normal kameralarla internet bağlantısı aracılığıyla Yangın Koordinasyon Merkezinden 7/24 ve 360 derece gözetleme yapılacak yeni kulede, klasik gözetlemeye yani insanlı gözetlemeye de devam edilecek.

Daha önceki Karagöltepe yangın gözetleme kulesinden 25 metreden gözetleme yapılırken, yeni kulede 32 metreden gözetleme yapılacak ve böylece ormanlık alan görünürlüğü yüzde 9 daha artacak. En etkin görüşün sağlanacağı kulenin dışında tabii kaplama malzemeleri kullanılarak tarihi bir görünüm verilecek.

Renkli ışıklar ile hava durumu bilgisi verecek

Sarıyer yangın gözetleme kulesinin renkli ışıklar vasıtasıyla hava durumu bilgisi vereceğini de vurgulayan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu “Osmanlı döneminde orman yangınlarını gözetlemek maksadıyla ahşap olarak inşa edilen Tarihi Beyazıt Kulesi de bugünkü haliyle renkli ışıklar ile ertesi gün havanın nasıl olacağı bilgisini veriyor. Yeni kule de böyle çalışacak” diye konuştu.

İlk asansörlü yangın gözetleme kulesi

Sarıyer Yangın Gözetleme Kulesi’nin OGM bünyesindeki ilk asansörlü yangın gözetleme kulesi olacağını da belirten Eroğlu “Sosyal etkinliklerin ve doğa eğitimlerinin yapılacağı kuleyi engelli vatandaşlarımız da böylece kullanabilecek. Ayrıca bu kulede basın toplantıları yapılacak, orman teşkilatımızın çalışmaları hakkında kuşbakışı örnekler verilerek bilgilendirme sağlanacak” değerlendirmesinde bulundu.

32 metre yükseklikte ve oturum alanı 67 metrekare olarak inşa edilen Sarıyer yangın gözetleme kulesinin 2017 yılının Ocak ayında tamamlanarak hizmete alınması hedefleniyor.