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İstanbul'da seçimin galibi AKP bir ilçeyi CHP'ye kaptırdı

İstanbul'un 34 ilçesinde seçim yarışı AKP ve CHP arasında geçti. 11 ilçede kazanan CHP oldu. Geri kalan tüm ilçelerde kazanan AKP oldu

31 Mart 2014 02:34

Türkiye’deki oyların yüzde 20’sinin kullanıldığı İstanbul’da seçimin galibi AKP’nin adayı ve mevcut Belediye Başkanı Kadir Topbaş oldu. Topbaş, saat sabah 05:00 itibarıyla oyların yüzde 47,85’ini aldı. Topbaş’ın en büyük rakibi, eski Şişli Belediye Başkanı ve CHP’nin adayı Mustafa Sarıgül’ün oy oranı yüzde 40,18’de kaldı. İstanbul ilçelerinde AKP'nin elinde bulundurduğu belediyelerden kaybettiği tek yer Beylikdüzü oldu. Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'nı CHP kazandı.

İstanbul’da bulunan 38 ilçe arasında AKP ve CHP kale olarak bilinen ilçeleri korumayı başardı. AKP,  Fatih, Kâğıthane, Bayrampaşa ve Eyüp’ü korumayı başarırken, CHP’nin Beşiktaş, Kadıköy, Adalar, Bakırköy ve Şişli’deki adayları birinci sırada yer aldı.

Üsküdar’da uzun süre başa baş süren oy sayımı AKP’nin üstünlüğü ile sonlandı. Beyoğlu’nda da sayımın başladığı ilk anlarda kıran kırana bir mücadele görünümü veren sonuçlar AKP’nin adayı Ahmet Misbah Demircan’ın üstünlüğü ile sonuçlandı.   

Seçimler öncesinde HDP adayının seçimden çekilmeyerek CHP adayının oylarının azalmasına neden olduğu iddia edilmişti. Ancak HDP adayınıin oy oranının AKP adayı ile CHP adayı arasındaki oy oranı farkından az oldu. Böylece seçim öncesinde HDP'nin CHP'nin oylarını azaltacağı iddiaları karşılık bulmamış oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçları:

AKP – Kadir Topbaş: Yüzde 47,8

CHP - Mustafa Sarıgül: Yüzde 40,2

HDP – Sırrı Süreyya Önder: Yüzde 4,6

MHP – Rasim Acar: Yüzde 4,1

 

2009 seçimlerinde İstanbul’daki oyların partilere göre dağılımı şu şekildeydi:

 

AKP: Yüzde 44,2

CHP: Yüzde 37

MHP: Yüzde 5,1

SP: Yüzde 4,9

 

Cihan Haber Ajansı’na göre, 07:10 itibariyle İstanbul’un ilçelerinde oy durumu şöyle:

 

 

 

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