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CHP: İstanbul'da Mustafa Sarıgül önde, AA manipülasyon yapıyor!

CHP, AA'daki verilerin aksine, Mustafa Sarıgül'ün seçimi Kadir Topbaş'ın önde götürdüğünü bildirdi

30 Mart 2014 23:52

CHP İstanbul İl Başkanı Oğuz Kağan Salıcı, partisinin adayı Mustafa Sarıgül’ün yarışı AKP adayı Kadir Topbaş’ın önünde götürdüğünü söyledi.

CHP İstanbul İl Başkanı Oğuz Kağan Salıcı, yerel seçimlerle ilgili çeşitli yayın organlarında yer alan farklı akamlarla ilgili bir basın toplantısı düzenledi.

Salıcı şunları söyledi:

“Bakırköy’ün 3 mahallesinde yarım saatten uzun bir süre elektrik kesintisiyle karşılaştı. Sandıklarda küçüklü büyüklü tartışmalar çıktı. Bütün CHP’lilerden ve seçmenlerimizden sandıklarda sonuçları kesinleşinceye kadar beklemelerini istiyoruz.

Bize gelen sonuçlara göre 12.539 sandık açıldı. Bu oyların yüzde 39’unun sayıldığı anlamına geliyor. Buna göre, CHP  1,513,147 oy, AKP 1,462,795 oy aldı. MHP’nin aldığı oy sayısı 129,118, diğer partilere verilen ve geçersiz oyların toplam oranı 773, 994. Buna göre Sarıgül yüzde 39,90, Topbaş yüzde 37,72, MHP adayı 3,29 oranında oy aldı.

Elimizdeki son veriler bunlar. Verilerde anlamlı bir değişiklik olursa, paylaşmaya devam edeceğiz.”

 

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