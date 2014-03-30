CHA: Verilerimizin arkasındayız; AA: Karalama kampanyası yapılıyor

30 Mart yerel seçimlerinin sonuçları iki haber ajansı üzerinde odaklanan tartışmaya da sahne oldu. Özellikle, büyük bir çekişmeye sahne olan Ankara'da ve İstanbul'da Anadolu Ajansı (AA) ile Cihan Haber Ajansı'nın (CHA) ilk sonuçlara ilişkin olarak verdiği farklı oranlar tartışma yarattı. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHA'ya ağır eleştiriler yönelttiler. Hükümet kontrolündeki AA ile Fethullah Gülen cemaati bünyesindeki yayınlardan CHA'nın verdiği farklı sonuçlar oy sayımları biterken birbirine yaklaştı.

Cihan Haber Ajansı, Twitter hesabından takipçileri ile paylaştığı mesajda Anadolu Ajansı'nın yayınlarına hitaben "manipülatif rakam" denildi. Yayınlanan mesajda, "Paylaştığımız tüm verilerin arkasındayız, manipülatif rakamlara itibar etmeyiniz" denildi.

Anadolu Ajansı'ndan yapılan resmi açıklamada isey, "AA haberlerinin güvenilirliği hiçbir zaman tartışma konusu olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır. Kurumumuza yönelik karalama kampanyası yürütenler, ülkenin resmi ulusal haber ajansını yıpratmaya çalıştıklarını unutmamalıdır" ifadelerine yer verildi.