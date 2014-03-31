AKP İstanbul'u kazandığını ilan etti

AKP İstanbul Başkanı Aziz Babuşçu, AKP'nin İstanbul seçimini kazanacağını öne sürerek, "İstanbul için, ekranda da izliyorsunuz. 47-50 bandında sonucu tayin etmiş olacağız, daha büyük coşkuyu paylaşacağız" dedi.

Aziz Babuşçu şunları söyledi:

"Biz bundan önce de 2009’da çok farklı manipülasyonlarla karşı karşıya kalmıştık. Bu seçimi bir yerel seçimin çok ötesine taşımak isteyenler, yerel sonuç, seçimin sonuçlarının ötesinde sonuç elde etmek isteyenler, İstanbul’da bir kere daha kaybettiler.

Biz, Recep Tayyip Erdoğan’ın, genel başkanımızın, başbakanımızın teşkilat mensupları olarak İstanbul’da seçim kurullarının çalıştığı bütün okullarda sayımın ve tasnifin devam ettiği her noktada, okulda, katta, sandıkta, sorumlu olan arkadaşlarımız, üstlendikleri sorumluluğun farkında olarak bize sürekli sonuçları aktarıyorlar ve o sonuçlardan elde ettiğimiz şu andaki verilere göre İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı Kadir Topbaş’la ve AK Parti’yle devam ediyor.

Biz, coşkumuzu, heyecanımızı, teşkilat bilinci içinde ama aynı zamanda son gülenin iyi güleceği anlayışı içinde sükunetle sonuçları takip ederiz. Coşkumuzu teşkilatlarımızdan bize kesin sonuçlar neticeyi kesin tayin ettiğinde yine sükunetle bayram coşkusunu yaşarız. Bu seçimin İstanbul açısından iki kaybedeni vardır. Bir, AK Parti karşısında oluşturulan cephe içerisindekilerin tamamı. İki, Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayı olarak ortaya çıkan bize göre o cephenin adayı olan Mustafa Sarıgül. Ama bir şey söyleyeyim, 2009’da da manipülasyonlar karşısında, AK Parti karşısında yenilgiyi tadan ve onu kendisi açısından başarı olarak gören Kılıçdaroğlu genel merkeze yürümüştü. Şimdi AK Parti İstanbul Teşkilatı, Sarıgül’e de yenilgiyi tattırarak onu CHP Genel Merkezi’ne gönderiyor. Sizlerden istirhamım şudur, biz kampanya dönemi boyunca çok fazla tahriklere, çok fazla provokatif hadiselerle karşı karşıya kalmamıza rağmen sükûneti, aklı selimi, milletimizle gönül yürüyüşümüzü hiç zedelemedik. Bu akşam da sizlerden isteğim, coşkumuzu milletimize hediye olarak sükûnetimizi, aklı selimi muhafaza ederek coşkuyu yaşayacağız. Bu sonuçlar üzerine, farklı tahrik ve provokasyon peşijnde olanlara asla fırsat vermeyeceğiz . Şu anda bile bu cephenin manipülasyonu içerisinde birkaç uyduruk kanal sonuçları manipüle etmeye çalışıyor. Sükûnetle sonuçların tamamı elimize geçtiğinde coşkumuzu bir kere daha paylaşacağız.

İstanbul için, ekranda da izliyorsunuz. 47-50 bandında sonucu tayin etmiş olacağız, daha büyük coşkuyu bu salonda paylaşacağız diyorum."