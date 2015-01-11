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Kültür-Sanat

İstanbul'un her köşesi 'kısa film festivali' olacak

'Art By Chance Ultra Kısa Film Festivali' süresince, spor salonlarından deniz otobüslerine, İstanbul'un her köşesinde kısa filmler gösterilecek

11 Ocak 2015 21:17

15 Ocak'ta İstanbullular yeni bir etkinlikle buluşacak. Metro istasyonlarından, havalimanı ekranlarına kadar bir ay süreyle her yerde 'ultra kısa filmler' gösterilecek.

Al Jazeera Türk'teki habere göre, bu yıl beşinci kez düzenlenecek olan dünyanın en kapsamlı kamusal sanat etkinliklerinden biri olan 'Art By Chance Ultra Kısa Film Festivali' 15 Ocak'ta başlayacak. Aynı anda 20 ülkede ve 200 şehirde gerçekleştirilecek olan kısa film festivalinde, filmler sinema salonlarından şehrin dört bir yanındaki dijital ekranlara taşınacak ve şehrin her köşesi festival mekanı haline gelecek.

Uluslararası bir jüri tarafından seçilen ve süresi 30 saniye ile sınırlı tutulan 'ultra kısa filmler', spor salonları, metrolar, otobüsler, deniz otobüsleri, trenler, cafe ve restoranlar, müzeler, alışveriş merkezleri, sanat galerileri ve havaalanlarında bulunan dijital ekranlarda gösterilecek olan filmler, bir ay süresince izleyicilerle buluşacak.

Türkiye ile aynı anda İngiltere, Fransa, İtalya ve İspanya gibi 20 ülkede gösterilecek olan filmler, şehrin ekranlarında 15 Ocak-15 Şubat tarihleri arasında izlenebilir.

 

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