İstanbul'un esnaf kültürüne veda; Kaymakçı Pando son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye'deki esnaf kültürünün son temsilcilerinden 'Kaymakçı Pando Amca' adıyla da bilinen Pandelli Şestakof (92), Feriköy Bulgar Ortodoks Mezarlığı'nda düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde konuşan 54 yıllık eşi Yuanna Şestakof, "Çok uzun süre esnaflık yaptı. İstanbul'un en eski esnaflarından biriydi. Herkesten, müşterilerimizden çok saygı ve sevgi gördü" dedi.

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Kaymakçı Pando'nun işletmecisi 92 yaşındaki Pandelli Şestakof, geçen pazartesi günü tedavi gördüğü Balıklı Rum Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Şestakof için bugün Feriköy'deki Bulgar Ortodoks Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törende taziyeleri Kaymakçı Pando'nun eşi Yuanna Şestakof, oğulları Sotir ile Hıristo Şestakof ve diğer aile üyeleri kabul etti. Şestakof ailesinin yanı sıra törene Kaymakçı Pando'nun yakınları, sevenleri, Bulgar cemaatinin üyeleri ve Beşiktaş Çarşısı'nın esnafı katıldı.

"Dolmabahçe Sarayı'na süt ve yoğurt götürmeye gidiyorlardı, çok küçükken Atatürk'ü gördü"

Törende basın mensuplarına açıklama yapan eşi Yuanna Şestakof, "54 sene birlikte bir hayatımız oldu. Tek kötü günümüz olmadı. Zaman zaman maddi sorunlarımız da oldu ama birbirimizi hiç kırmadık. Bu da büyük bir başarıdır. Çok iyi bir insandı, çok efendiydi ve çok iyi kalbi vardı. Çok uzun süre esnaflık yaptı. İstanbul'un en eski esnaflarından biriydi. Herkesten, müşterilerimizden çok saygı ve sevgi gördü" dedi.

Eşinin küçüklüğünde Atatürk ile olan bir anısını gazetecilerle paylaşan Yuanna Şestakof, "Atatürk'ü Dolmabahçe Sarayı'nda çok küçükken gördü. Dolmabahçe Sarayı'na süt ve yoğurt götürmeye gidiyorlardı. Orada tesadüfen görmüş ama Atatürk olduğunu bilmiyormuş. Atatürk yanına çağırmış; 'kimsin sen' demiş. O da yanına gitmeden korkmuş ve oradan kaçmış. Tabii Atatürk'ü çok seviyordu. Aile olarak da biz Atatürkçüyüz, onu çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kaymakçı Pando Beşiktaş'ın sembol isimleriydi"

Eski Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal "Kendisini çok yakından tanırım. Bizim, üniversite yıllarında cebimizde 3 kuruş olduğunda Kaymakçı Pando'ya gidip kahvaltı yaptığımız, yemeğimizi yediğimiz yerdi. Beşiktaş köftecisi, Beşiktaş turşucusu, Kaymakçı Pando Beşiktaş'ın sembol isimleriydi. Sevgili Pando'da hepimiz için önemliydi. Kendisi Beşiktaş için kimliktir. Çok özel bir adamdı" diye konuştu.

Cenazeye katılanlardan Fevzi Çakmak ise 20 yıl Kaymakçı Pando'da çalıştığını belirterek, 'ustam' dediği Şestakof için "Biz Erzincanlıyız. Bizim oranın insanları ustanın yanında çok çalıştı. Yanında kaymak yapıyorduk, tereyağ çıkarıyorduk. Kahvaltı işi yapıyorduk. Kahvaltının öncüsü ustamızdı. Ustamız bir tarihti, mekanı cennet olsun" şeklinde konuştu. Kaymakçı Pando'nun müdavimlerinden Nejat Zorlu da "Kaymakçı Pando abimizin ölümünü üzüntüyle öğrendik. Çocukluğumuz ve gençlimizde onun kaymaklarıyla büyüdük" dedi.

1895 yılında dedesinin açtığı kaymak dükkanını işleten Şestakof, Beşiktaş'ın en eski esnafından biri olarak tanınıyordu. Yaşlılığa bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle Pandelli Şestakof'un pazartesi akşam saatlerinde yaşamını yitirmişti.