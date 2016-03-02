İstanbul'un enflasyonu yükselişte

İstanbul'da 2016 Şubat ayında perakende fiyatlar yüzde 1,29, gıda harcamaları grubunda ise yüzde 2.87 arttı.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi 2016 Şubat ayı itibariyle yıllık ortalama yüzde 9,15, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yıllık ortalama yüzde 8,23 artış gösterdi. Perakende fiyatlar 2016 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,30, toptan fiyatlar ise yüzde 6,66 arttı.

Sektörler bazında değişim oranları

Şubat 2016’da perakende fiyatlar bir önceki aya göre; sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 4,92, diğer harcamalarda grubunda yüzde 4,31, gıda harcamalarında yüzde 2,87, ulaştırma harcamalarında 2,07, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 0,59, ev eşyası harcamalarında yüzde 0,09, konut harcamalarında yüzde 0,01 arttı. Giyim harcamalarında yüzde 6,65 azalış gerçekleşti.

2016 Şubat ayı itibariyle toptan fiyatlar ise aylık bazda; madenler grubunda yüzde 2,78, kimyevi maddelerde yüzde 2,71, işlenmemiş maddelerde yüzde 0,29 ve gıda maddeleri grubunda yüzde 0,21 artış gerçekleşti. İnşaat malzemeleri grubunda yüzde 0,63 ve yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 0,61 azalış meydana geldi. Mensucat grubunda ise herhangi bir fiyat hareketi izlenmedi.