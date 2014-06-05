İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, ''Bu yaz çok sıcak geçecek. Yağışlar bir hafta sonra yerini sıcak havaya bırakacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak'' dedi. Şen, İstanbul'un 60 günlük suyu kaldığını iddia etti.

AA’da yer alan habere göre, Türkiye'de yıllık yağış miktarlarında eşit bir dağılım olmadığını söyleyen Şen, en fazla yağış alan illerin Antalya, Bodrum, Zonguldak çevreleri olduğunu belirtti. Şen’in açıklamaları şöyle:

"Sağanak şeklindeki yağışlar kuraklığın habercisi. Hızlı yağan yağmur, yer altına geçmeden akıp gidiyor. Son yağışlar da böyle oldu. Bu yaz çok sıcak geçecek. Yağışlar bir hafta sonra yerini sıcak havaya bırakacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak. küresel ısınma nedeniyle hava sıcaklılarının iki derece artması ve Doğu Pasifik'teki deniz yüzey suyunun ısınması bu yıl El Nino'nun oluşmasına neden olmuştur. El Nino'lu yıllarda dünyada genellikle sıcak hava dalgalanmaları olur. Bu nedenle bu yaz özellikle temmuz ve ağustos aylarının oldukça sıcak geçmesi bekleniyor.''

Şen, Marmara, Akdeniz ve Ege bölgelerinin sıcak hava dalgasından en fazla etkilenen bölgeler olacağını ifade ederek, özellikle nemin fazla olduğu İstanbul'a dikkat çekti.



Şen, Ramazan ayında da sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağını kaydetti.

‘İstanbul'un 60 günlük suyu kaldı’



Şen, İstanbul'da barajların doluluk oranının yüzde 27 civarında olduğunu, yetkililerin bu durumu fark edip su kesintileri yaparak bazı önlemler almaya başladıklarını söyledi.



Son günlerdeki yağışların yüzeysel yağışlar olduğunu, İstanbul'da şehirleşme fazla olduğu için çoğu yerde suların toprağa ulaşmadan akıp gittiğini belirten Şen, şöyle devam etti:



''İstanbul'da barajlardan kış aylarında 2.5 milyon metreküp, yaz aylarında ise 3 milyon metreküp içme suyu kullanılıyor. Şu anda barajların doluluk oranı yüzde 27 civarında. Bu da 250 milyon metreküp civarında su kaldığını gösteriyor. Bu miktarın da ancak 150 milyon metreküpü kullanılabilir. Melen'den de su takviyesi yapılıyor. Eğer hiç yağış olmazsa İstanbul'un 50 günlük suyu kaldı. Melen'den yapılan takviye en fazla 10 gün daha uzatır. Bu da İstanbul'un en fazla 60 günlük içme suyu kaldığını gösteriyor. Yetkililer de arıza kaynaklı su kesintileri yaparak önlem almaya çalışıyor."

Yağmurlara rağmen barajlar boşalıyor

İstanbul'da bir haftadır süren sağanak yağışlara rağmen barajlar boşalmaya devam ediyor. İSKİ verilerine göre, İstanbul barajlarının son 15 içindeki doluluk oranları şöyle: