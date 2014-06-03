İstanbul'da su kesintisi alarmı

İSKİ'den yapılan açıklamada, bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle, 4-5 Haziran tarihlerinde bazı ilçelerde su kesintisi uygulanacağı bildirildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, Ayamama Deresi ıslahı kapsamındaki çalışmalar nedeniyle 4 Haziran Çarşamba günü saat 10.00'dan 5 Haziran Perşembe günü 22.00'ye kadar toplam 36 saat süreyle, Küçükçekmece Tevfikbey, Kartaltepe ve İnönü mahalleleri, Bahçelievler Kocasinan, Şirinevler, Zafer, Hürriyet, Soğanlı, Siyavuşpaşa, Çobançeşme ve Yenibosna merkeze su verilemeyecek.

Ayrıca, bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 4 Haziran'da 08.00 ile 24.00 saatleri arasında Fatih Cankurtaran, Kumkapı, Namık Kemal, Samatya, Yedikule, Fındıkzade, Eminönü, Sultanahmet, Aksaray, Saraçhane, Topkapı ve Edirnekapı civarları, Zeytinburnu'nun tamamı, Bakırköy İncirli, Ataköy, Zuhurat Baba, Osmaniye, Kartaltepe, Cevizlik, Yeşillik mahalleleri ve civarları, Güngören Merter, Tozkoparan, A. Nafiz Gürmen, M. Nesih Özmen mahalleleri ve civarlarında su kesintisi uygulanacak.

Pendik, Kartal, Maltepe ve Adalar ilçelerinde de 5 Haziran'da 08.00 ve 24.00 saatleri arasında kesinti yapılacak.