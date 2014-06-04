Kars'ta '2050 yılına kadar yetecek' denilen barajda 1 yıllık su kaldı

Kars’ın Selim İlçesi’nde 2050 yılına kadar su ihtiyacını karşılamak amacıyla inşa edilen Bayburt Barajı’nda 1 yıllık su kaldığı belirtildi. Son 15 gündür her gün yağmur yağmasına rağmen 78 bin nüfuslu Kars’ı zor günlerin beklediğini ifade eden Kars Belediye Başkan Yardımcısı Ferit Yenice, halkın içme suyunu tasarruflu kullanması çağrısında bulundu.

Bedir Altunok’un DHA’da yer alan haberine göre, kentin içme suyunun karşılanması için 1995 yılında Selim İlçesi’ne bağlı Bayburt Köyü’nde Bozkuş Deresi üzerine yaptırılan Bayburt Barajı, 2011 yılında hizmete girdi. Kars’ın acil içme, kullanma ve endüstri su ihtiyacının karşılaması için yaptırılan Bayburt Barajı’ndan kent merkezine 28 kilometrelik isale hattı çekilerek saniyede 300 litre su getirildi. Belediye barajdan gelen suyu arıtarak kent halkına vermeye başladı. Barajda depolanan su ile Selim ovasında 52 bin 370 dekar arazinin sulanması ve Kars’ın 2050 yılına kadar içme ve kullanma suyunun karşılanacağı bildirildi.

‘Suyu tasarruflu kullanın’

Ancak son yıllarda karın az yağması, yağmurun istenilen seviyede olmaması nedeniyle Bayburt barajında depolanan su miktarı hızla düştü. Bu yıl su miktarının yüzde 70 oranında suyun çekilmesi, Belediye yetkililerini endişelendirdi. Belediye Başkan Yardımcısı Ferit Yenice, İçme Suyu Arıtma Tesisi sorumlusu Kader Simay Erdağ ile birlikte baraja giderek incelemelerde bulundu. Son 15 gündür her gün yağmur yağmasına rağmen 78 bin nüfuslu Kars’ı zor günlerin beklediğini ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı Ferit Yenice, halkın içme suyunu tasarruflu kullanmasını istedi. Barajdan çelik borularla her gün 22 bin metreküp su çekildiğine işaret eden Başkan Yardımcısı Ferit Yenice, şunları söyledi:

‘Suyumuz giderek azalıyor’

"Türkiye genelinde olan kuraklık maalesef Kars’ı da etkiledi. Bayburt Barajı’ndaki su miktarı gittikçe azalıyor. DSİ Genel Müdürlüğü’nün verdiği bilgiye göre şu an su seviyesi 1926 metrede. DSİ Genel Müdürlüğü’nden son aldığımız verilere göre barajda 9 milyon metreküp su kalmış. Bu da bizim 1 yıllık içme suyumuzu karşılayacak. Belediye olarak diğer su kaynaklarını hızla devreye sokmak için çalışmalar başlattık. Ancak halkımızın da suyu daha tasarruflu kullanması gerekir. Suyumuz giderek azalıyor, herkesin su tasarrufu konusunda titiz olmasını istiyoruz."