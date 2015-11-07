İstanbul'un 6 ilçesinde elektrik kesintisi

İstanbul Anadolu yakasındaki, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Kadıköy, Üsküdar ve Tuzla ilçelerindeki bazı mahallelere yarın elektrik verilmeyecek. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den, kesintiyle ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Pendik'te 09.00-13.00 saatlerinde Şeyhli Mahallesi Kumru, Mina, Vakit, Nizam, Akit,Atatürk, Kanarya, Akasya, Sanayi, Ankara, Murat, Kaynarca, Bülbül, Bakü, Can, Sultan, Uysal, Saadet, Burak, Serin ve Ada sokakları, Sancaktepe'de 11.00-16.00'da Merve Mahallesi Akabe, Necip Fazıl, Atatürk, Gazi ve Azamet sokakları, 06.00-16.00'da ise Paşaköy Mahallesi Genç Osman, Alparslan ve Atayolu sokakları elektrik alamayacak.

Sultanbeyli'de 09.00-15.00 saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi Paşaköy Sokağı, Kadıköy'de 09.00-15.00'te Eğitim Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Sokağı, Üsküdar'da 05.00-16.00'da Çengelköy Mahallesi Engin, Bağlar, Fidan, Ebru, Çaprazlı Alt ve Prof. Dr. Beynun Akyavaş sokakları, Tuzla'da 09.00-15.00'te Aydıntepe Mahallesi Güzin ve Rauf Orbay sokakları, 09.00-13.00'te Orhanlı Mahallesi Demokrasi ile Karadeniz sokaklarına enerji verilemeyecek."