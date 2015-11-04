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İstanbul'da 8 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak

Bahçelievler, Eyüp, Çatalca, Büyükçekmece, Avcılar, Gaziosmanpaşa, Sultangazi ve Bakırköy'de elektrik kesintisi yaşanacak

04 Kasım 2015 22:19

Bahçelievler, Eyüp, Çatalca, Büyükçekmece, Avcılar, Gaziosmanpaşa, Sultangazi ve Bakırköy'de bazı bölgelere 7 Kasım'da elektrik verilemeyecek.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, 7 Kasım Cumartesi günü Bahçelievler'de 08.00-16.00 saatleri arasında, Fevzi Çakmak ve Zafer mahallelerinin Yıldırım Beyazıt, Necip Fazıl Kısakürek, Ahmet Yesevi caddeleri, Tevfik Fikret, Gürani, Erenler, Hendek, Göknar, Nenehatun, Ziya Gökalp, Doğru, Cevher, Çeşme sokakları ve civarında enerji kesintisi uygulanacak. 

Eyüp'te 08.00-18.00 saatleri arasında, Topçular Mahallesi Rami Kışla Caddesi, Topçular Sanayi Sitesi ve civarı ile Topçular Caddesi, Alınteri, Alınteri Alt, İşgören, Tornacı, İşbilir, Setüstü sokakları, Eyüp Bulvarı ve civarı, Çatalca'da 09.00-12.00 saatleri arasında, Elbasan, İnceğiz, Kabakça, Akören, İhsaniye, Gümüşpınar, Danamandıra, Yaylacık, Aydınlar, Binkılıç, Fatih, Atatürk mahalleleri ve civarı, Büyükçekmece'de 09.00-19.00 saatleri arasında Murat Çeşme Mahallesi Eski Silivri Yolu, Sultan Murat Caddesi ve civarı elektrik alamayacak. 

Elektrik kesintisi yapılacak diğer bölgeler ve saatleri şu şekilde: 

"Avcılar'da 09.00-14.00 arasında, Cihangir Mahallesi Petrol Ofisi Caddesi ve civarı, 

Gaziosmanpaşa'da 14.00-18.00 arasında, Esentepe Mahallesi 2960, 2854, 2860, 2959, 2962 sokaklar, Sanko Sanayi Sitesi ve civarı, 07.00-11.00 arasında Merkez Mahallesi Serhat Çıkmazı, Ferah Sokak, Gaziosmanpaşa Hükümet Konağı, Şafak Hastanesi ve civarı, 

Sultangazi'de 10.00-15.00 arasında, Esentepe Mahallesi, 2414, 2394, 2867, 2416, 2396, 2870, 2858 sokaklar, Seçkinler Sitesi ve civarı, 

Bakırköy'de 08.00-16.00 arasında, Şenlikköy Mahallesi Florya ve Hürriyet caddeleri, Cevizli, Ekşi Nar, Akasya, Buket, Çevre sokaklar ve civarı."

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