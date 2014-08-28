İstanbul’un 50 günlük suyu kaldı!

Havadan yapılan çekimlerde İstanbul’un kuzeyinde bulunan Papuçdere Barajı'nın tamamen kuruduğu görülürken, yakınındaki Kazandere Barajı su havzasında ise inekler ve koyunlar otluyor. Su seviyesinin yaklaşık bir kilometre çekildiği Büyükçekmece Gölü'nde ise eskiden balık tutulan alanlar geniş düzlükler haline geldi. Barajlarda kalan su seviyesi son 10 yılın en düşük seviyesi olan 16.31 olarak hesaplandı. Bu su oranı ise İstanbul’un en fazla 50 günlük su ihtiyacını karşılayabilir.

2013 yılı Ağustos ayı doluluk oranı 64.32'iydi, şimdi 16.31

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, İstanbul’da kurak geçen kışın ardından yazın yağan yağmurların barajlara etkisi olmadı. Yapılan ölçümler barajlardaki su seviyesinin hızla düştüğünü gösteriyor. 13 Ağustos tarihinde yapılan ölçümlerde baraj doluluk oranları yüzde 18.41 iken 28 Ağustos tarihinde yapılan ölçümlerde bu oran son 10 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 16.31 olarak ölçüldü. Yıllık ölçümlere bakıldığında ise durumun vahameti daha iyi görülüyor. 2013 yılının Ağustos ayında yapılan ölçümlerde baraj doluluk oranları yüzde 64.32 iken 2014 yılının Ağustos ayı henüz bitmemesine rağmen bu oran yüzde 16.31.

3 barajda küçük artış var

İSKİ tarafından yapılan ölçümlerde İstanbul’da yağan yağmurlardan sadece üç baraj küçük ölçeklerde fayda sağlayabildi. Ömerli Barajı Temmuz ayında ortalama yüzde 11.05 oranında doluluğa sahipken şu anki doluluk oranı 15.71 olarak kayıtlara geçti. Elmalı Barajı'nda Temmuz ayında doluluk oranı yüzde 32.09 olarak ölçülürken şu an doluluk oranı yüzde 38.11. Temmuz ayında doluluk oranı yüzde 18.09 olan Istırancalar'da ise şu anki doluluk oranı yüzde 20.37 olarak ölçüldü.

En fazla 50 günlük su var

İstanbul’da günlük su tüketiminin geçen Temmuz ayında günlük 2 milyon 738 metre küp olduğu bildirilirken barajlardaki kalan su miktarıyla yapılan hesapla yaklaşık 50 günlük suyu kaldığı ortaya çıktı. Barajların “dip suyu” olarak adlandırılan kullanılamayan kısmının hesaplamalarda toplamdan düşülmediği için aslında susuzluğa kalan sürenin çok daha kısa olabileceği belirtildi.

Papuçdere Barajı kullanım dışı

Havadan çekim yaptığımız İstanbul’un kuzeyinde bulunan Papuçdere Barajı'nın tamamen kuruduğu görüldü. Korku filmlerindeki görüntüleri andıran adeta terk edilmiş barajda sadece dip suyu denilen kullanılamayan bir miktar su kaldı. Su havzasında balık popülasyonun çok büyük ölçüde yok olduğu belirtildi. İSKİ verilerine göre şu anda barajdaki su miktarı neredeyse ölçülemeyecek bir değer olan 0.55 olarak açıklandı.

Kazandere havzasında hayvanlar otluyor su kanallarında gölgeleniyor

İstanbul’un yine kuzeyinde bulunan Kazandere Barajı'nda ise benzer görüntüler yaşanıyor. Bir ay önce yaklaşık yüzde 35.4 doluluk oranına sahip barajda şu andaki doluluk oranı sadece yüzde 9.17 olarak ölçüldü. Hızlı boşalmanın ardından su havzası ise küçük ve büyük baş hayvanların otlatıldığı bir alan haline geldi. Su akması için yol altlarına yapılan kanallar ise küçük baş hayvanların gölgelik olarak kullandığı alanlar haline geldi.

Büyükçekmece de balık tutulan alanlar kurudu

İstanbul’da yaşanan kuraklıktan en fazla etkilenen su havzalarından biri de Büyükçekmece Gölü oldu. Göl içindeki iki ay öncesine kadar kıyısından balık tutulan yerler tamamen kurudu. Suyun kıyılardan yaklaşık 1 kilometre çekildiği görüldü. Bölgede yer alan ve daha önce göle uzanan bir yarım ada şeklinde coğrafik görüntüye sahip Hezarfen havalimanın havadan çekilen görüntülerinde ise durumun şu an çok farklı olduğu görüldü.



İstanbul Barajlarındaki doluluk oranları:



Ömerli Barajı: 15.71



Papuçdere Barajı: 0.55



Sazlıdere Barajı: 5.44



Büyükçekmece: 7.08



Alibeyköy Barajı 12.14



Terkos: 39.58



Kazandere Barajı: 9.17



Elmalı Barajı: 38.11



Darlık Barajı: 11.93



Istırıncalar: 20.37