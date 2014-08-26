Barajlardaki doluluk oranı yüzde 16’ya düştü!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre İstanbul’da geçtiğimiz yıl bu aylarda yüzde 64.32 olan barajlardaki doluluk oranı, bu yıl yüzde 16.41’e düştü. Geçen yıl 528 milyon metrekübe tekabül eden bu rakam, bu yıl 142.567 metreküp düzeyinde seyrediyor. Bu seviye, en düşük olarak 2008 yılında 183 milyon metrekübe kadar düşmüştü.

İstanbul geçtiğimiz haftalarda mevsim normallerinin üzerinde seyreden sağanak yağışlara teslim olmuştu. Yağışlar son 50 yıllık yağış ortalaması olan 362 mm’ye yakın (329 mm) bir seyir izlemesine rağmen, kentteki barajların son 15 gün içindeki doluluk oranı yüzde 18,05’den yüzde 16.41’e geriledi. Aynı oran 2009, 2010 ve 2011 yıllarında yüzde 70’lerin üzerindeydi.

Pabuçdere Barajı kurudu

Öte yandan İstanbul’a su sağlayan 10 barajın doluluk oranı geçen yılın Ağustos ayında yüzde 64,32 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 18,25’e kadar düştü.

İstanbul’un içme suyu kaynakları olan Ömerli, Pabuçdere, Sazlıdere, Büyükçekmece, Alibey, Terkos, Kazandere, Elmalı, Darlık, Istırancalar barajlarındaki su rezervi de tehlike sinyalleri veriyor.

İstanbul’un barajlarından en yüksek doluluk yüzde 40,21 ile Terkos ve 38.11 ile Elmalı da görülürken, Pabuçdere yüzde 0,38 ile en düşük düzeyde görülüyor. Bu barajları sırasıyla yüzde 19.5 ile Istırancalar, yüzde 15.51 ile Ömerli, yüzde 12.64 ile Alibey, yüzde 12.33 ile Darlık, yüzde 10.71 ile Kazandere, yüzde 7.4 ile Büyükçekmece, yüzde 5.93 ile Sazlıdere izliyor.

İstanbul’un temel su kaynakları olan Avrupa yakasındaki Terkos 65 milyon metreküp, Anadolu yakasındaki Ömerli ise 36 milyon metreküp su barındırıyor.

Melen ve Yeşilçay’dan 194 bin metreküp su

İstanbul’un su havzaları olan barajların yanı sıra, Boğaz geçişi ile Asya’dan Avrupa’ya verilen su miktarı 223 bin metreküp. Öte yandan İstanbul’a Melen ve Yeşilçay’dan yaklaşık 194 bin metreküp su pompalanıyor.

Afişlerle su tasarrufu uyarısı

İstanbul’da su kaynakları alarm verirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de halkı su tasarrufu konusunda uyarmak için üst geçit, yol kenarı gibi görünür yerlere afişler astı. Vatandaşlar arabalarını, balkonlarını, halılarını suyla yıkamamaları, sifonu gereksiz yere çekmemeleri, yüzlerini yıkarken dişlerini fırçalarken suyu kapatmaları, kısa duş almaları, damlayan çeşmelerin contalarını değiştirmeleri gibi konularda uyarıldı.

İstanbul’da susuz yaz

* İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 16.41’e düştü.

* Yağışlar son 50 yıllık yağış ortalaması olan 362 mm’ye yakın seyretmesine rağmen, barajlardaki doluluk miktarı 142.567 metreküpe düştü. Bu rakam geçen yıl rakamlarının yaklaşık 4’te biri.

* İstanbul Büyükşehir Belediyesi, su tasarrufuna ilişkin vatandaşları uyarmak üzere üst geçit ve billboardlara afişler astı. Yol kenarlarında yer alan afişlerde vatandaşlara arabalarını, balkonlarını, halılarını suyla yıkamamaları, sifonu gereksiz yere çekmemeleri, yüzlerini yıkarken dişlerini fırçalarken suyu kapatmaları, kısa duş almaları, damlayan çeşmelerin contalarını değiştirmeleri gibi öneriler veriliyor.