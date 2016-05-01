İstanbul'un 12 ilçesinde elektrik kesintisi

İstanbul'un 12 ilçesinde 2 Mayıs Pazartesi günü elektrik kesintisi yaşanacak.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş'den (AYEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, Üsküdar, Kadıköy, Ümraniye, Şile, Adalar, Kartal, Beykoz, Sancaktepe, Sultanbeyli, Tuzla, Pendik ve Ataşehir'in bazı mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

Elektrik kesintisinden etkilenecek bölgeler şöyle:

Üsküdar: 09.00-12.00'de Güzeltepe Mahallesi Şenay, Erdal, Yüce, Güngörmüş, Bosna, Çanakçı, Namazgah, Çamlıktepe, Beyaz Köşk, Saygılı, Tan, Fatih, Okulönü, Vural, Olgun, Güzel, Nur, Kaya, Erdemliler, Cengiz Topel, Çanakçı. Neşeli, Eğin, Güllü, Kanaryalı, Küçük Namazgah, Mertel sokakları, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Armağan, Orhun, Serhat, Muallim, Abide, Fevzi Çakmak, Vuslat, Aydan, Büyük Namazgah, Nergisler, İsmet İnönü, Çayır, Cemal Gürsel, Sivaslılar, Menderes, Adem Bey sokakları, 09.00-14.00'de Yavuztürk Mahallesi Yakamoz, Elmacık, Tosya, Karadeniz, Veli, Sütçüyolu ve Ulaşoğlu sokakları ile Ünalan Mahallesi Ünsal, Ünsalan, Ayazma, Ünalan, Üzmez, Libadiye sokakları.

Kadıköy: 09.00-12.00'de Eğitim Mahallesi Hakkı Manço, Açıkgöz, Murat Paşa, Abdi Bey, Veli Bey, Şevket Bey, Hilmi Bey, Pembe Köşk, Sönmez, Çayıriçi Camisi, Yeşilköşk, Babacan sokakları, Fikirtepe Mahallesi Hızırbey, Akçıra, Adil Bey, Dere Boyu, Yıldırım, Dispanser sokakları, 19 Mayıs Mahallesi Sinan Ercan, Yıldız, Bayar, Okur, Meral Çıkmazı, Bölen, Mehpare, Şelale sokakları.

Ümraniye: 09.00-12.00'de Yukarı Dudullu Mahallesi Kerem, Nebioğlu, Aslı, Çam sokakları, Esenşehir Mahallesi Muti, Cengiz Han, Pırlanta, Yakut, Necip Fazıl, Natoyolu sokakları, Esenkent Mahallesi Erzincan, Festival, Gökkuşağı, Deniz Feneri sokakları.

Şile: 09.00-12.00'de Çavuş Mahallesi Üsküdar, Eski Ağva Yolu, İstavrit Bayırı, Dr. Afitap İçier, Gençlik, Bilgi, Çayırlar, Güneybatı, Efkar, Ayazma Plajı.

Adalar: 10.00-13.00'te Büyükada Maden Mahallesi Firuz, Gazi Mihal, Gündüz Bey, Güzeller, Hamidiye Camisi, Konak, Malül Gazi, Mekik, Nevruz, Oltacı, Panjur, Pervane, Selvili Camisi, Yel Üfürdü, Zağnos Paşa, Dolunay, Çınar, Çınar Meydanı, Özdemir, Ücra, Şehbal, Şehit Recep Koç, Akdemir, Alpaslan, Bahçeli Evler, Büyük Şakir Paşa, Ceylan, Deniz Kulübü, Donanma, Altınordu, Başlala, Alaçam, Aslanağzı, Demirci Kız, Keseda sokakları.

Kartal: 09.00-12.00'de Kordonboyu Mahallesi Turgut Özal ve Ankara Sokağı ile Çavuşoğlu Mahallesi Özel, Avukatlar, Ayaz, Mihrabat, Org. Tekin Arıburun, Samanyolu, Meşeli, Merih, Görkemli, Çobanyıldızı, Yabangülü, Pırlanta, Nalan sokakları,

Beykoz: 09.00-12.00'de Acarlar Mahallesi Yelkovankuşu, Kuğu, Güvercin, Bıldırcın, Çalıkuşu, Arıkuşu, Keklik, Martı, Kumru ve Poyrazkuşu sokakları.

Sancaktepe: 09.00-15.00'te Atatürk Mahallesi Özdemir, Akçe, Kainat, Yüksel, Uysal, Can, Demokrasi sokakları,

Sultanbeyli: 09.00-12.30'da Yavuz Selim Mahallesi Saltuklu, Akçay, Şalgamlı, Meşe, Mihmandar, Pamuk, Parsel, Taşçı, Tayyip, Ersoy, Hacerül Esved, Antalya, Abdulkadir Udeh, Eyyubi, Toros, Tekirdağ, Cihat sokakları.

Tuzla: 09.00-12.00'de Aydınlı Mahallesi Aydınlık, Dere, Aydınlı Yolu, Özyurt, Talha, Has, Gönüllü, Yağız, Naz, Akgün, Güç Çıkmazı, Yıldıray, Defne, Pusula, Hüzzam, Rahmi, Buse, Eylül, Martı, Esra sokakları.

Pendik: 10.00-13.00'te Velibaba Mahallesi Başak, Itır, Huzur, Defne, Yağmur, Yakacık, Barbaros Hayrettin Paşa, Bereket, Mandıra, Mehmet Akif Ersoy sokakları, 09.00-15.00'te Kurtköy Mahallesi Oran, Ankara, Azade, Hisarcık, Kanarya, Orhanlı, İmza sokakları, 09.00-12.00'de Doğu Mahallesi Kiralık Konak, Serdivan, İnce, Şemistan, Güldibi, Üstad, Yosun, Nevbahar, Niyaz, Bilge, Çakır, İtibar, Dolayoba, Gonca, Gök ve Gürgen sokakları ile Bahçelievler Mahallesi Aydınlı Yolu, Polen, Hayal, Rahle, Özkan, Yeşilçay, Günalp sokakları.





Ataşehir: 09.00-12.00'de Yeni Çamlıca Mahallesi Çağrı Bey, Sarızeybek, Dursun Bey sokakları.