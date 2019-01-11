İstanbul'u arkadaşlarınızla paylaşarak tasarlayın; 'Hayal Edilebilir Tasarım Kılavuzu' basıldı

Kent kavramına farklı bir gözle bakılmasını sağlayacak olan ‘Hayal Edilebilir Tasarım Kılavuzu’ serisinin ilk durağı İstanbul oldu. ŞANALarc ekibinin "ilham verici bir ‘kart destesi" olarak tasarladığı ‘Hayal Edilebilir Tasarım Kılavuzu İstanbul’, Türkçe ve İngilizce dil seçenekleriyle YEM Yayın tarafından basıldı.

"Hayal Edilebilir Tasarım Kılavuzu" nedir?

Günlük hayatta yaşanan deneyimler ve karşılaşılan bazı sorunlar, kamusal alanların değişimine katkıda bulunmayı sağlayabilir. Hayal Edilebilir Tasarım Kılavuzu bu amaçla bir kart destesi formunda basıldı. Oyun, katılımcılarına, yaşanabilir ve sevilen kentler tasarlayarak ortak bir gelecek hayal etme, keşfetme, tartışma ve paylaşma imkânı sunuyor. Kartların içeriği, İstanbul’daki uzmanlar, tasarım aktivistleri, STK’lar ve sanat profesyonellerinden gelen bilgilerden derlendi.

Beş adımda Hayal Edilebilir Tasarım Kılavuzu

Hayal Et: Kentler birer tasarım ürünüdür. Şimdi daha iyi tasarlandıklarını hayal edin!

Keşfet: Kentsel tasarımla ilgili terimleri öğrenin, karar mekanizmalarının parçası olun.

Tartış: Komşularınızı bir araya getirin ve sorunlarınızı tanımlayın

Paylaş: Birlikte yaşadığınız yerin daha iyi olması için çalışın.

Harekete Geç: Mahallenizin meselelerini tartışmaya açın.

Hayal Edilebilir Tasarım Kılavuzu nasıl oynanır?

Hayal Edilebilir Tasarım Kılavuzu, heyecan uyandıran bir kentsel tasarım sürecinin parçası olurken, sizin adınıza verilen kararlar hakkında düşünmenizi ve hayal gücünüzü kullanarak harekete geçmenizi sağlıyor. Toplam altı kategori altında toplanan 101 konu başlığı, kamusal alanın temel bileşenlerini kapsıyor. Oyun, her oyuncu grubunun, kentte yaşayan herkesin ihtiyaçlarını karşılayacak bir tasarım kılavuzu yaratarak bir eylem planı ortaya koymasını amaçlıyor.

Hayal Edilebilir Tasarım Kılavuzu, tasarımcılar, vatandaşlar ve belediyelerin elini güçlendiren, 150’den fazla katılımcının sanat işleri ve tasarım fikirleriyle oluşturulmuş bütüncül bir tartışma platformu oluşturuyor. Hararetli konuşmalar, öncelikler üzerine yapılan tartışmalar, paydaşların hesap verebilirliği, fiziki, toplumsal ve ekonomik konularla ilgili açık uçlu öneriler de nihai olarak bu oyunun bir parçası niteliğini taşıyor.

Katkıda bulunun

Bir kart destesi olarak şekillenen oyun, atölyelerde kullanılabilecek sosyal öğrenme boyutunu da temsil ediyor. STK’lar, yerel yönetimlerin politika yapıcıları ve tasarım profesyonellerinden ilham alan oyuncular, paralel keşfe ve stratejik düşünmeye yaslanan, hayal gücüne dayalı bir rol üstlenme simülasyonu kurabilecekler. Bütün kartlar yeniden düzenlenebilir ve spesifik, kompleks durumlar için yazılmış yeni konular üretilebilir. Proje, farklı yöntemler, kullanıcı katılımı ve daha geniş işbirliklerinin oluşturulabilmesi için ortak bir kentsel tasarım dili ve bununla birlikte bir bilgi tabanı oluşturmayı hedefliyor. ŞANALarc araştırma grubunun atölyeler, editoryal çalışmalar, buluşmalar ve etkinliklerle dört yıl boyunca olgunlaştırdığı proje, 21. yüzyıl şehirlerinin aradığı yenilikçi ve tasarım odaklı düşünmeyi bünyesinde barındıran çarpıcı bir tasarım aracı olarak ortaya çıktı.

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