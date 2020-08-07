İstanbul Büyükşehir Belediye ile Bolu Belediyesi arasında imzalanan protokolle İstanbulkart ve Bolukart her iki şehirde de kullanılabilecek.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bolu Belediyesi ile Belbim AŞ arasında 'Bolu Toplu Ulaşım Elektronik Ücret Toplama Sistemi'nin kurulması ve işletilmesi niyet protokolü imza törenine katıldı. Törende konuşan İmamoğlu, "Kapımızı kim çalarsa başımızın üstünde yeri var. Yani bu sadece, 'ikimiz aynı partideyiz buluşması' değil aslında kapımızın herkese açık olduğu mesajı" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bolu Belediyesi ile İBB iştiraklerinden Belbim AŞ. arasında imzalanan niyet protokolü imza törenine katıldı. Protokol, Belbim A.Ş tarafından Bolu Toplu Ulaşım Elektronik Ücret Toplama Sisteminin kurulması ve işletilmesi kapsamında birlikte çalışmayı içeriyor. Bolu’daki elektronik ücret toplama faaliyetlerini de Belbim üstlenecek. Emirgan Beyaz Köşk’te düzenlenen törendeki protokole, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Belbim A.Ş Genel Müdürü Yücel Karadeniz katıldı.

"Kapımız her belediyeye açık"

Törende konuşan İmamoğlu, iletişimi kurmanın başlangıçların en önemli aşaması olduğunu belirterek, "Biz İstanbuluz. Türkiye’nin en önemli en dinamik belediyecilik yapısıyız. Birikimleri var, deneyimleri var, tecrübeleri var, potansiyeli yüksek. Bu birikimleri, Türkiye’nin her köşesine paylaşmak konusunda karalıyız. Kapımızı kim çalarsa başımızın üstünde yeri var. Yani bu sadece, ‘ikimiz aynı partideyiz buluşması’ değil aslında kapımızın her belediyeye açık olduğuna mesajı" ifadelerini kullandı.

"İstanbullular ve Bolulular İstanbulkart ile Bolukart’ı iki şehirde de kullanabilecek"

Törende konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise, İstanbul’dan Bolu’ya giden veya Bolu’dan İstanbul’a gelen bir kişinin İstanbulKart ile BoluKart’ı iki şehirde sorunsuz kullanabileceğini söyledi.

Belbim AŞ’nin Bolu’yu pilot il olarak değerlendirdiğini kaydeden Özcan, şöyle devam etti:

"İstanbulKart, artık sadece ulaşım kartı değil, günlük hayatta da yaygın bir şekilde kullanılabilecek. Önemli market zincirleriyle, mağazalarla, akaryakıt istasyonlarıyla görüşmeler yaptıklarını, bu görüşmelerin sonuçlandığını biliyoruz. Sizin de talimatınızla Belbim bizi bir anlamda pilot il olarak değerlendirdi. Biz bu çalışmanın sonrasında İstanbulkart’ın altyapısını kullanarak, aynısı Bolukart olacak."