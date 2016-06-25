İstanbullular metrobüs sapığı için alarmda

Metrobüste vatandaşları taciz eden ve tacizi videoya çekerek sosyal medya üzerinden yayan kişiye tepkiler çığ gibi büyüyor.

Habertürk gazetesinden Nagihan Alan'ın haberine göre, Twitter üzerinden toplu taşımalarda tacizde bulunan ve çektiği görüntüleri yayınlayıp müstehcen paylaşımlar yapan şahsın bulunması için sosyal medya üzerinden şikâyetler yükselmeye başladı.

Sosyal medyada 2 bini aşkın takipçisi bulunan bu kişi, oturan veya ayakta yolculuk eden kadınların yanına gidip cinsel tacizde bulunuyor ve bu anları da videoya çekiyor. İşte bu videolar sosyal medyada çığ gibi yayılınca vatandaşlar da harekete geçti.

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı İnternet Bilgi İhbar Merkezi’ne şikâyet için kampanya başlatan vatandaşların şikâyetinin ardından hesap askıya alındı ama bu şahıs hâlâ elini kolunu sallayarak geziyor.

"Emniyet acilen harekete geçmeli"

Avukat Aydeniz Asilbah Tüskan olayla ilgili emniyetin acilen harekete geçmesi ve suçluyu yakalaması gerektiğini söyleyerek, “Ceza Kanunu’na göre hem bilişim hemtaciz hem tecavüze yeltenme gibi farklı suçlardan yargılanması gerek. Tacizi alenileştiriyor. Bir an önce takibe alınıp yakalanmalı. Hemen tutuklanmalı. Şikâyetçitaraf olmasa da bu bir kamu davasıdır artık. Emniyet vakit kaybetmeden gerekeni yapmalı” dedi.

İETT konu hakkında, “565 metrobüs aracı var günde 1 milyona yakın yolcu taşınıyor. Saat, gün, durak bilgisi olmadan kameralardan şahsı tespit etmek zor ki bu talep emniyetten gelmeden herhangi bir şey yapamıyoruz” açıklamasında bulundu. Emniyet ise harekete geçmeleri için şikâyetin gelmesi gerektiğini, bu konuda bir şikâyetin de henüz kendilerine gelmediğini söylüyor.