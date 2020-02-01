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Sağlık

İstanbullular, Koronavirüs'e karşı toplu taşımaya maskeyle biniyor

01 Şubat 2020 17:06

 

Çin'de başlayan ve birçok ülkeye yayılan ölümcül Koronavirüs nedeniyle İstanbul'da toplu ulaşımda maske takanların sayısı arttı. Virüsten korunmak için maske taktığını belirten Fatmagül Sever, "Maskemi grip ve virüsler için önlem amaçlı takıyorum. Sağlığımız için güvenliğimiz için takıyorum. Maske takmayı da herkese tavsiye ederim. Dünya Sağlık Örgütü alarm verirken ben tabii ki korkuyorum. Hepimizin önlem alması, ülkemizin daha çok dikkat etmesi lazım" dedi.

Sever, "Özellikle küçük çocuklar için, okullara, hastanelerde, toplu taşıma araçlarında önlem alınmasını istiyorum. Dışarı çıktığımda, toplu taşımaya bindiğimde evimde olmadığım her an maskeyi kullanıyorum. Aileme, komşularıma ve küçük çocuklara kullanmalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Toplu taşıma aracından inen Gülten Kara da , "Maske kullanıyoruz, toplu taşımalarda virüslere karşı kendimizi korumak zorundayız. Haberlerden sonra ne kadar ciddi bir hastalıkla karşı karşıya olduğumuzu gördük" dedi. 

(DHA) 

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