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Yaşam

İstanbullu ıhlamur kokusu istiyor

36 bin kişinin katıldığı ankette ikinci sırayı hanımeli aldı

22 Ocak 2020 20:17

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı çalışan, İstanbul’daki yeşil alan düzenlemeleri ve ağaçlandırma faaliyetlerini yapan şirket Ağaç ve Peyzaj A.Ş., kurumsal Twitter hesabından “İstanbul sokaklarında en çok kokusunu duymak istediğiniz bitki hangisidir” sorusu ile anket yaptı. Defne, mimoza, hanımeli ve ıhlamur seçenekleri arasından İstanbullular ıhlamuru seçti.

Şirketin internet sitesinde ankete dair yapılan açıklamaya göre, hanımeli bitkisinin yüzde 31, mimozanın yüzde 13, defnenin ise yüzde 11 oranında oy aldığı ankete 36 bin 680 kişi katıldı. Ihlamur seçeneği yüzde 45 oyla birinci olurken kullanıcılar ayrıca erguvan, akasya, manolya, leylak, iğde ve yasemin ağaçları da görmek istediklerini belirttiler.

Ağaç ve Peyzaj A.Ş., İstanbulluların yeşil alanlarla ilgili eğilimlerini öğrenmek için yaptığı anket çalışmalarına ilerleyen günlerde de devam edeceğini ve bu anketlerinin sonuçlarını 5-6 Şubat tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde yapılacak “İstanbul Yeşil Alanlar Çalıştayı”nda değerlendirileceğini açıkladı.

Ankete 36 bin 680 kişi katıldı.

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