İstanbulkartlar otobüs içinde doldurulacak

İstanbulkartların otobüs içinde doldurulmasını sağlamak amacıyla Özulaş AŞ tarafından geliştirilen "Otobüs İçi Ulaşım Kartı Dolum Cihazı" (DOLİ) projesi, İETT Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na sunuldu.

Özulaş AŞ'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı'ya tanıtılan projeyle İstanbulkartların otobüs içinde doldurulamaması nedeniyle yaşanan sorunlara kalıcı çözüm bulunması hedefleniyor. Ulaşım kartlarına kağıt para, kredi kartı ve mobil ödemeyle kontör yüklenebilecek cihazların üretiminde, çevre dostu parçalar kullanılarak, enerji verimliliği ve kullanıcı deneyimi göz önünde bulunduruldu.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Özulaş AŞ Başkanı Göksel Ovacık, şirketlerine bağlı 453 otobüsle günlük 350-400 bin, aylık 13 milyon civarında yolcuya hizmet ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:



"İETT denetiminde çalışan araçlarımızda İstanbulkartı bulunmayan yolcularımızla şoförlerimiz arasında sık sık tartışma yaşanmaktadır. İETT Genel Müdürlüğü tarafından inceleme aşamasında olan projenin, hem yolcularımıza hem de esnafımıza fayda getireceği kanaatindeyiz. Yolcularımız projeyle araç içerisine yerleştirilen dolum cihazlarından kredi kartı kullanılarak da yükleme yapabilecek. Ayrıca cihaz, engelli bireylerin rahat erişimi için Uluslararası Erişilebilirlik standartlarını da içeriyor. İETT Genel Müdürlüğü izni ve oluruyla daha geliştirilecek ve Türkiye'de bir ilk olan bu projenin İstanbul halkı için hayırlı olmasını diliyoruz." (AA)