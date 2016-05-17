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Akbil sahipleri internet üzerinden bakiye görüntüleyebilecek

Geçen günlerde, Akbillere online yükleme olanağı sağlanması için bir imza kampanyası başlatılmıştı

17 Mayıs 2016 14:57

Change.org’da, İstanbul Kartların online yükleme ve bakiye görüntüle işlemlerinin yapılabilmesi için başlatılan imza kampanyasının ardından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olan elektronik ödeme hizmetleri şirketi BELBİM, toplu taşıma kartları için üyelik sistemini açtığını duyurdu.

“İstanbul'da Online Akbil Bakiye Görüntüleme ve Ödeme Kolaylığı Sağlanmasını İstiyoruz” adıyla başlatılan ve sosyal medya kanalları üzerinden istanbulkart kullanıcılarına ulaşan kampanya son güncellemelere göre; 32.825 destekçiye ulaştı.

 

İşlem tutarı ve kart bakiyesi görüntülenebilecek

 

İstanbul Kart kullanıcılarının, kartlarını kayıt altına alabilmesine olanak sağlayan sisteme kayıt olmak için kısa mesaj ve e-posta doğrulaması yapmak gerekiyor.

Sisteme bir veya birden fazla kart kayıt edilebilirken; kullanıcıların, istanbulkartları sisteme ekledikten sonra, biletmatikler üzerinden de yeni bir aktivasyon yapması gerekiyor. Kayıt ve aktivasyon işlemleri yapıldıktan sonra ise internet üzerinden kart işlemlerine ait kullanım yeri, toplu ulaşım operatörü, toplu ulaşım hat bilgisi, işlem tutarı ve kart bakiyesi gibi bilgileri görüntülenebiliyor.

BELBİM’den yapılan açıklamaya göre; alternatif dolum kanalları ile entegrasyonlar sağlanarak kullanıcıların online işlem sınırları genişletilecek.

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