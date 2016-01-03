change.org, Türkiye’nin neleri değiştirmek istediği açıkladı

Online imza kampanyası platformu change.org, 2015’in değişim raporunu yayımladı. Sitede açılan ve destek verilen kampanyalara bakarak Türkiye’de yaşayanların en çok neleri değiştirmek istediğini ve neleri umursamadığını anlamak mümkün. Buna göre change.org’un 3.5 yıllık tarihinde en çok imzayı Özgecan kampanyası aldı. Gözde Salur tarafından açılan kampanya 1 milyon 200 binden fazla imza aldı.

Hürriyet Pazar’dan Güliz Arslan derlemesi şöyle:

2015’te en çok değişim talebinde bulunulan alan insan hakları oldu. Doğu Türkistan’daki insanlık dışı olayların durması, Can Dündar ve Erdem Gül’e özgürlük isteyen kampanya, Yarbay Mehmet Alkan ve tiyatrocu Levent Üzümcü’nün ifade özgürlüğünü savunan kampanyalar öne çıktı.

Değişim için kampanya başlatanlara en çok destek hayvan haklarıyla ilgili kampanyalarda geldi. İnsan hakları için açılan 1.222 kampanyaya 1 milyon 272 bin 834 kişi destek verirken, hayvan hakları için açılan 567 kampanyaya 2 milyon 23 bin 719 kişi imza verdi. Sürdürülebilir gıda, LGBTİ hakları, seks işçiliğinin ve insan ticaretinin durdurulmasıyla ilgili kampanyalar geri planda kaldı.

Bireysel yardım talepleri, genel politika değişikliklerine yönelik taleplerden daha fazla destekçi topluyor. Acil ilaç talebinde bulunan bir kampanya, Ankara katliamının faillerinin bulunması için açılan kampanyalardan çok daha fazla imza alabiliyor.

‘Suruç’taki katliamın failleri bulunsun’ başlıklı kampanyaya 10 günde 67 binden fazla kişi imza attı. Şeyda Öğretmen’in GATA’da, Ömer Baran’ın da yurtdışında tedavi edilmesini talep eden kampanyayla, Kedici dergisinin Avustralya’nın kedi soykırımını durdurmasını isteyen kampanyası, Suruç katliamının faillerinin bulunmasına yönelik kampanyadan daha fazla imza aldı.

Can Dündar ve Erdem Gül’ün özgürlüklerini kazanması için başlatılan kampanya en çok desteklenen kampanyalardan biri. 20 Aralık itibariyle kampanyaya imza verenlerin sayısı 171 bini geçmişti.

Çin’de düzenlenen Yulin Köpek Yeme Festivali’nin durdurulması için destek veren imzacıların sayısı: 346.678

* Vegan ve Vejetaryenler Derneği’nin, hayvanların Türkiye’deki kozmetik deneylerinde kullanılmasının yasaklanması için başlattığı kampanya, 19 bin 878 imza desteğiyle hedefine ulaştı.

2002’de açılan ‘MS hastalarının ilaçları SGK kapsamına alınsın’ kampanyası 1399 imzacının desteğini aldı. Müjdeli haber üç yıl sonra geldi.

Change.org üyeleri, kasım ayında pek alışık olmadıkları bir kampanyayla karşılaştı. Sorun yoktu, mücadele alanı yoktu, ihtiyaç acil değildi... Amaç bir insanı mutlu etmek için binlerce insan bir araya geldi. Rukiye Demirkan günde 15 kilometre yürüyerek rayların güvenliğini sağlayan, 20 yıllık TCDD çalışanı İbrahim Çivici’ye motivasyon hediyesi verilmesi, mümkünse ailesiyle tatile gönderilmesi için destek istiyordu. Bir haftada 85 binden fazla imzayla kasım ayının en çok imza alan kampanyaları arasında yer aldı. Fatih Belediyesi ve Didim Belediyesi binlerce kişinin çağrısına duyarsız kalmadı.

İztuzu’nu Kurtarma Platformu’nun kampanyalarına destek verenlerin sayısı 160 bine ulaştı ve Dalyan Iztuzu Plajı’ndaki bütün ihaleler iptal oldu.

Ankara Mamak IKEA’da, çocuk odası mobilyalarının teşhir edildiği bölümde kız çocuklarının mutfakta, erkek çocuklarının ise atölyede oynadığını gösteren tabelalar yer alıyordu. Cinsiyetçi söylemlere karşı duran bir platform olan Erktolia’nın imza kampanyasına 800’e yakın kişi destek verdi. IKEA, tabelaları kaldırdı. Erktolia ayrıca 21 binden fazla imzayla Doğadan Çay’ın cinsiyetçi reklamının yayından kaldırılmasını sağlamıştı.

En çok desteklenen kampanyalar

-Özgecan Yasası çıksın, yasalar kadınları korusun.

-Doğu Türkistan’da yasanan insanlık dışı olaylar dursun.

-Ömer Baranım yurtdışında tedavi edilsin.

-Devlet ilacımızı versin, çocuklarımız yaşasın.

-Akit TV, Atatürk’e hakaretin hesabını yargı önünde vermeli.

-Diyafram pili, SGK ödeme listesine eklensin...

-Bebeğimin yaşaması için acil yardımınıza ihtiyacı var...

-İnternetin zincirini kır. AKK (Adil Kullanım Kotası) haksızlığına hayır de!

-Çin’in insanlık dışı muamaleleri sert bir dil ile kınansın...

-Şeyda Ögretmen, GATA’da tedaviye alınsın.