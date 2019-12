-''ISTANBULIVE'' KONSERİ 17 HAZİRAN'DA NEW YORK (A.A) - 04.03.2011 - New York'ta ünlü Central Park'ta üçüncüsü düzenlenecek ''İstanbulive'' konseri bu yıl 17 Haziran'da yapılacak. ''Istanbulive 2011''den yapılan açıklamada, son iki yıldır Central Park'ta 12 binden fazla seyircinin katılımı ile muhteşem bir müzik şölenine dönüşen ve artık geleneksel bir festival haline gelen Istanbulive'ın bu yıl da yine New York'ta SummerStage festivali kapsamında düzenleneceği bildirildi. Central Park'ta 17 Haziran 2011 Cuma günkü açık hava konserinin özel konuklarının bu yıl 40. sanat yılını kutlayan sanatçı ''Zülfü Livaneli'' ve Türkiye'yi uluslararası arenada başarı ile temsil eden genç rock grubu ''maNga'' olduğu belirtilen açıklamada, New York'un yetenekli müzisyenleri New York Gypsy All-Stars'ın da konserde sahne alacağı duyuruldu. Serdar İlhan ve Mehmet Dede'nin yapımcılığında, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ana sponsorluğunda düzenlenecek Istanbulive'ın bu yıl ilk kez akşam saatlerinde düzenleneceği de bildirildi. Bu arada, Istanbulive yapımcıları, konserle ilgili olarak New York'ta 14 Mart'ta Zülfü Livaneli'nin de katılacağı bir basın toplantısı düzenleyecek. Geçen yıl Arif Mardin'e adanan ''Istanbulive II''de ''Kenan Doğulu, Duman, İlhan Erşahin, Şükriye Tutkun ve Ozan Doğulu'' sahne almış, 2009'da düzenlenen ilk Istanbulive'da ise ''Mazhar Fuat Özkan (MFÖ), Sertab Erener & Demir Demirkan, Hüsnü Şenlendirici, New York Gypsy All-Stars, Emre Yılmaz, Vassilis Saleas, Brooklyn Funk Essentials ve Christiane Karam'' sahneye çıkmışlardı.