İstanbul'dan Urfa'ya uzanan yardım köprüsü

İSTANBUL, (DHA)- Şanlıurfa’nın Bozova İlçesi Ürünlü Köyü\'nde yaşayan 7. sınıf öğrencisi Meryem, İSTEK Okullarının sosyal sorumluluk çalışmalarıyla ilgili çıkan haberler üzerine kendi okulu için yardım talebinde bulundu. Meryem’in çağrısına kulak veren İSTEK Kaşgarlı Mahmut Okulları öğrencileri, Şanlıurfa’daki okulu kardeş okul seçerek bir yardım kampanyası başlattı.

Öğrencilerin özellikle kaynak kitap konusunda eksiklik yaşadığı ve kütüphanelerinde çok az kitabın olması sebebiyle, tüm derslerin olduğu soru bankası, deneme setleri, haritalar, MEB onaylı 100 temel eser, 2 adet projeksiyon, kırtasiye malzemeleri, akıl oyunları setleri, spor malzemeleri, badminton, raket ve masa tenisi malzemeleri çok kısa bir zamanda toplandı. Yardımlar Şanlıurfa’ya ulaştığında oldukça şaşıran öğrenciler ve öğretmenler, “İhtiyaçlarımızın bu kadar detaylı düşünülmesi ve kısa sürede ulaştırılması bizi çok mutlu etti. Köy şartlarında ulaşamadığımız birçok kırtasiye malzemesine artık sahibiz” sözleriyle duygularını ifade etti.

İSTEK Kaşgarlı Mahmut Okulları Kampüs Müdürü Gülseren Bektaş, “Meryem’in mektubundan ve cesaretinden çok etkilendim ve öğrencilerimizle birlikte bu kampanyayı başlatmaya karar verdim. Projenin başından sonuna kadar malzemelerin toplanması, paketlenmesi ve gönderilmesi süreçleri de dahil aktif bir şekilde görev alan öğrencilerimizle gurur duyuyorum\" dedi.