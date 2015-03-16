İstanbul'dan İngiltere'ye gönderilen gençler kefaletle serbest

Türkiye üzerinden Suriye'ye gitmek isterken İstanbul'da durdurulan ve İngiltere'ye geri gönderilen, daha sonra da gözaltına alınan üç İngiliz gencin kefaletle serbest bırakıldığı, haklarındaki soruşturmanın ise sürdürüleceği açıklandı.

Londra Emniyet Müdürlüğü, kuzeybatı Londra'da yaşayan 17 yaşındaki iki genç ile 19 yaşındaki bir diğer şahsın Cumartesi gecesi 23.10'da geri döndüklerini ve terörle mücadele görevlilerince gözaltına alındıklarını belirtti.

İngiltere İçişleri Bakanlığı, Suriye'de bulunan 600 dolayında İngiliz vatandaşının "mercek altında olduğunu" belirtiyor.

Cuma namazından dönmemişlerdi

BBC Türkçe'nin haberine göre, bugünkü İngiltere gazeteleri de üç genç erkeğin IŞİD örgütüne katılmak için Suriye'ye geçmeye çalışırken İstanbul'da yakalanmalarına geniş yer ayırdı.

Times'ın birinci sayfasında yer alan habere göre, ailelerinin yetkililere haber vermesi üzerine gençler Suriye'ye geçmeden yakalandı.

Times'a göre gençlerden 17 yaşında olan ikisi Cuma namazından dönmeyince aileler yetkililere kayıp bildiriminde bulundu.

Haberde gençlerin yakalanmamak için önce Londra'dan Barcelona'ya gittikleri, sonra da İstanbul'a geçtikleri belirtiliyor.

Times, Türkiye'ye kadar gidebilmelerinin havayolu şirketleri ve sınır güvenlik görevlilerinin yanlarında yetişkin olmayan gençleri kontrol etmek için yeterince çaba harcayıp harcamadıkları konusunda soru işaretleri yaratacağını yazıyor.

Geçen ay da yaşları 15 ve 16 yaşında olan Londralı üç genç kızın Türkiye üzerinden Suriye'ye geçmesi İngiltere'de tartışma yaratmıştı.

Times bu genç kızların, bir arkadaşlarının Suriye'ye gitmesi konusunda geçen Aralık ayında sorgulandıklarının ortaya çıkması sonrasında Londra polisinin de eleştirildiğini kaydediyor.

'İşbirliği gerekiyor'

Daily Telegraph da birinci sayfasındaki haberinde, adı açıklanmayan üst düzey bir Türk yetkilinin "Türkiye, Suriye'ye geçişleri önlemek için elinden geleni yapıyor ama işbirliği yapılması gerekiyor. Bu operasyon işbirliği yapıldığında neler başarılabileceğini gösteriyor." dediğini aktarıyor.

İngiltere Parlamentosu'nun İçişleri Komisyonu Başkanı Keith Vaz da "Türk makamlarının attığı bu adımı memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak Suriye'ye geçişleri burada durdurmalıyız. Bu nedenle ailelerin uyanık olması gerekiyor. Ancak daha da ileri gitmelerini önlemek için Türk makamlarının işbirliğine ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

Guardian'ın da birinci sayfasında yer verdiği haberde ise üç genç kızın IŞİD'e katılmak için Suriye'ye geçmesinden sonra Türk makamlarının IŞİD'e katılmak için Suriye'ye gitmeye çalışan İngiliz vatandaşlarının durdurulması için artan bir baskı altında olduğu belirtiliyor.