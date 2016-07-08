T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İstanbul'dan Hakkâri'ye bin 286 kilometrelik 'barış yürüyüşü' başladı

"Yürüyüşü dünya barışı için yapıyoruz"

08 Temmuz 2016 20:04

Çözüm sürecinin sona ermesi ve çatışmasızlık durumundan savaş sürecine dönülmesi için 3 arkadaş İstanbul’dan Hakkâri’ye bin 286 kilometrelik 'barış yürüyüşü'ne başladı. 

İstanbul Beykoz'da Mustafa Aksoy ve Resul Kalyoncu isimli iki arkadaş,1 yıl önce ve 52 günde tamamlanan Beykoz'dan Sarp'a barış yürüyüşü yaptı. Bu kez de Beykoz'dan Şemdinli'ye yürüyüş yapmak isteyen 3 kişilik gruba yürüyüşün izinsiz olduğu gerekçesiyle polis dün izin vermemiş ve 3 kişiyi gözaltına almıştı.

Cumhuriyet'in haberine göre, Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından dün akşam saatlerinde serbest bırakılan ve tekrar yürümeye başlayan 3 kişilik barış yürüyüşü ekibi, 34 kilometre katederek Bostancı Sahile kadar geldi.

 

"Yolumuza devam ediyoruz "

 

Geceyi Bostancı'da geçiren ve ekipte yer alan esnaf Resul Kalyoncu 4-5 saat sonra serbest kaldığını belirterek "Yolumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bostancı'ya kadar yürüyebildik. Gece çadırımızı kuracaktık, memur arkadaşlar geldi, bizim barış yürüyüşçüsü olduğumuzu biliyorlardı. Oturduk, sohbet ettik. Çadır kurmaya izin vermediler, ne yapmamız gerektiğini sorduk. 'Pedlerimizin üzerinde yatabilirsiniz' dedi. İki memur arkadaş yanımıza güvenlik kontrolü için herhalde bir mesafeden olmaya çalıştı. Sabah başka iki arkadaş geldi. Bizim bu konu ile ilgili herhangi bir talebimiz olmadı. Şu ana yolumuzdan çeviren kimse yok, yolumuza devam ediyoruz" dedi.

 

"Yürüyüşü dünya barışı için yapıyoruz"

 

Öğrenci Vedat Çamlı yürüyüşün bir kesim ya da bir topluluk için yapmadığını ifade ederek, "Biz bu yürüyüşü dünya barışı için yapıyoruz. Biz dünya için yürüyoruz. İnsanlar için, ağaçlar için, kuşlar için, sokak hayvanları için yürüyoruz. Onların yaşam alanlarını katlettiğimiz için müdahalemizde var. Dünyanın 4.7 milyar yaşında olduğunu unutmayalım. Dağdan gelip bağdakini kovmayalım. Polisin bizi hukuksuz şekilde alması aslında işimize yaradı, şu anda bütün medya bizden bahsediyor. Biz tek başımız sesimizi bu kadar gür çıkaramazdık, emniyet mensubu arkadaşlara teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

 

"Gitarımla birlikte yürüyorum"

 

Mustafa Aksoy da yürüyüşü gitarıyla birliye devam ettiğini söyleyerek, "Gitarım, tulumum arkadaşlarım çok mutluyum. Müzik yapıyoruz. Memur beyler geldiğinde müzik yaptık. Daha önce yürüyüşümüzde burada çadırla yatmıştık bu kez 'Olmaz' dediler, yağmur yağmıyor zaten geceyi burada geçirdik. Uyumadık da doğru düzgün gece zaten. Memur arkadaşlarla oturduk, sohbet ettik, eğlendik. Bize insan gibi davrananlara bizde insan gibi davranırız" diye konuştu. Grubun Şemdinli'ye doğru yürüyüşü devam ediyor.

ETİKETLER

dünya barışıbarış için yürüyüşistanbuldan hakkariye barış için yürüyüş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24