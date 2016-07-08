İstanbul'dan Hakkâri'ye bin 286 kilometrelik 'barış yürüyüşü' başladı

Çözüm sürecinin sona ermesi ve çatışmasızlık durumundan savaş sürecine dönülmesi için 3 arkadaş İstanbul’dan Hakkâri’ye bin 286 kilometrelik 'barış yürüyüşü'ne başladı.

İstanbul Beykoz'da Mustafa Aksoy ve Resul Kalyoncu isimli iki arkadaş,1 yıl önce ve 52 günde tamamlanan Beykoz'dan Sarp'a barış yürüyüşü yaptı. Bu kez de Beykoz'dan Şemdinli'ye yürüyüş yapmak isteyen 3 kişilik gruba yürüyüşün izinsiz olduğu gerekçesiyle polis dün izin vermemiş ve 3 kişiyi gözaltına almıştı.

Cumhuriyet'in haberine göre, Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından dün akşam saatlerinde serbest bırakılan ve tekrar yürümeye başlayan 3 kişilik barış yürüyüşü ekibi, 34 kilometre katederek Bostancı Sahile kadar geldi.

"Yolumuza devam ediyoruz "

Geceyi Bostancı'da geçiren ve ekipte yer alan esnaf Resul Kalyoncu 4-5 saat sonra serbest kaldığını belirterek "Yolumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bostancı'ya kadar yürüyebildik. Gece çadırımızı kuracaktık, memur arkadaşlar geldi, bizim barış yürüyüşçüsü olduğumuzu biliyorlardı. Oturduk, sohbet ettik. Çadır kurmaya izin vermediler, ne yapmamız gerektiğini sorduk. 'Pedlerimizin üzerinde yatabilirsiniz' dedi. İki memur arkadaş yanımıza güvenlik kontrolü için herhalde bir mesafeden olmaya çalıştı. Sabah başka iki arkadaş geldi. Bizim bu konu ile ilgili herhangi bir talebimiz olmadı. Şu ana yolumuzdan çeviren kimse yok, yolumuza devam ediyoruz" dedi.

"Yürüyüşü dünya barışı için yapıyoruz"

Öğrenci Vedat Çamlı yürüyüşün bir kesim ya da bir topluluk için yapmadığını ifade ederek, "Biz bu yürüyüşü dünya barışı için yapıyoruz. Biz dünya için yürüyoruz. İnsanlar için, ağaçlar için, kuşlar için, sokak hayvanları için yürüyoruz. Onların yaşam alanlarını katlettiğimiz için müdahalemizde var. Dünyanın 4.7 milyar yaşında olduğunu unutmayalım. Dağdan gelip bağdakini kovmayalım. Polisin bizi hukuksuz şekilde alması aslında işimize yaradı, şu anda bütün medya bizden bahsediyor. Biz tek başımız sesimizi bu kadar gür çıkaramazdık, emniyet mensubu arkadaşlara teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Gitarımla birlikte yürüyorum"

Mustafa Aksoy da yürüyüşü gitarıyla birliye devam ettiğini söyleyerek, "Gitarım, tulumum arkadaşlarım çok mutluyum. Müzik yapıyoruz. Memur beyler geldiğinde müzik yaptık. Daha önce yürüyüşümüzde burada çadırla yatmıştık bu kez 'Olmaz' dediler, yağmur yağmıyor zaten geceyi burada geçirdik. Uyumadık da doğru düzgün gece zaten. Memur arkadaşlarla oturduk, sohbet ettik, eğlendik. Bize insan gibi davrananlara bizde insan gibi davranırız" diye konuştu. Grubun Şemdinli'ye doğru yürüyüşü devam ediyor.