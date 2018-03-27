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Yaşam

İstanbul'daki taksilerde yeni dönem: Doluysa kırmızı, boşsa yeşil; rezerveyse turuncu olacak

Tepe lambalarından sıcaklık, nem, gürültü, hava kalitesi, trafik yoğunluğu gibi veriler toplanacak

27 Mart 2018 13:45

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce, taksilerin tepe lambalarının teknolojik hale getirilmesi amacıyla çalışma başlatıldı. Artık taksilerin tepe lambası doluysa kırmızı, boşsa yeşil, rezerveyse turuncu yanacak.

İlk etapta Büyükşehir Belediyesi kontrolünde çalışan 'iTaksi'lere uygulanacak yeni tip taksi tepe lambaları, araç boş olduğunda yeşil, dolu olduğunda kırmızı, rezerve olduğunda ise turuncu renkte yanacak. Tepe lambalarına konulacak sensörler sayesinde sıcaklık, nem, gürültü, hava kalitesi, trafik yoğunluğu gibi veriler de toplanacak.

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