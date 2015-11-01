İstanbul’daki sandıkların tamamı açıldı, kimler Meclis’e girdi?

Tek parti iktidarına imkan vermeyen 7 Haziran seçimlerinin ardından bir koalisyon ve azınlık hükümetinin de kurulamaması üzerine yaklaşık 4,5 ay sonra ikinci kez sandık başına giden Türkiye'de, resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul'daki sandıkların tamamı sayıldı.

Katılımın yüzde 88,2 olduğu İstanbul’da, AKP oyların yüzde 48,7 olurken, CHP yüzde 30,3, HDP % 10,1 ve MHP yüzde 8,6 oy oranına ulaştı. Resmi olmayan sonuçlara göre, partilerin İstanbul'dan çıkardıkları milletvekillerinin sayısı şöyle:

AKP 46

CHP 28

HDP 7

MHP 7

İstanbul milletvekillerinin listesi şöyle:

AKP

İsmail Kahraman

Mustafa Ataş

Mihrimah Belma Satır

Erol Kaya

Ahmet Berat Çonkar

Berat Albayrak

İsmet Uçma

Metin Külünk

Revza Kavakcı Kan

Azmi Ekinci

Osman Boyraz

Hasan Turan

Hasan Sert

Mehmet Ali Pulcu

Hursit Yıldırım

Hulusi Şentürk

Bölge

Hayati Yazıcı

Volkan Bozkır

Burhan Kuzu

Ayşe Nur Bahçekapılı

Fatma Betül Sayan Kaya

Ekrem Erdem

Aziz Babuşçu

Durmuş Ali Sarıkaya

Şirin Ünal

Fatma Benli

Hüseyin Bürge

Haydar Ali Yıldız

Ahmet Hamdi Çamlı

Markar Esayan

Mehmet Mehdi Eker

Mustafa Şentop

Mehmet Doğan Kubat

Serap Yaşar

Feyzullah Kıyıklık

Mehmet Muş

Nureddin Nebati

Mehmet Metiner

Harun Karaca

Tülay Kaynarca

Mustafa Yeneroğlu

Erkan Kandemir

Halis Dalkılıç

Mürteza Zengin

Yıldız Seferinoğlu

Abdullah Başçı

CHP

Şafak Pavey

Gamze Akkuş İlgezdi

Gürsel Tekin

Barış Yarkadaş

Mehmet Akif Hamzaçebi

Mahmut Tanal

İlhan Kesici

Oğuz Kaan Salıcı

Onursal Adıgüzel

Ali Özcan

Yakup Akkaya

Seline Doğan

Aykut Erdoğdu

Mustafa Sezgin Tanrıkulu

Dursun Çiçek

Süleyman Sencer Ata

Gülay Yedekçi

Kadri Enis Berberoğlu

Didem Engin

Bihlun Tamaylıgil

İlhan Cihaner

Engin ALtay

Ali Şeker

Erdoğan Toprak

Eren Erdem

Mehmet Bekaroğlu

Zeynel Emre

Sibel Özdemir

HDP

Selahattin Demirtaş

Hüda Kaya

Celal Doğan

Filiz Kerestecioğlu

Pervin Buldan

Garo Paylan

Erdal Ataş

MHP

Edip Semih Yalçın

İzzet Ulvi Yönter

Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu

Celal Adan

Atila Kaya

İsmail Faruk Aksu

Arzu Erdem