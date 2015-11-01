İstanbul’daki sandıkların tamamı açıldı, kimler Meclis’e girdi?

Tek parti iktidarına imkan vermeyen 7 Haziran seçimlerinin ardından bir koalisyon ve azınlık hükümetinin de kurulamaması üzerine yaklaşık 4,5 ay sonra ikinci kez sandık başına giden Türkiye'de, resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul'daki sandıkların tamamı sayıldı.
Katılımın yüzde 88,2 olduğu İstanbul’da, AKP oyların yüzde 48,7 olurken, CHP yüzde 30,3, HDP % 10,1 ve MHP yüzde 8,6 oy oranına ulaştı. Resmi olmayan sonuçlara göre, partilerin İstanbul'dan çıkardıkları milletvekillerinin sayısı şöyle:
AKP 46
CHP 28
HDP 7
MHP 7
İstanbul milletvekillerinin listesi şöyle:
AKP
İsmail Kahraman
Mustafa Ataş
Mihrimah Belma Satır
Erol Kaya
Ahmet Berat Çonkar
Berat Albayrak
İsmet Uçma
Metin Külünk
Revza Kavakcı Kan
Azmi Ekinci
Osman Boyraz
Hasan Turan
Hasan Sert
Mehmet Ali Pulcu
Hursit Yıldırım
Hulusi Şentürk
Bölge
Hayati Yazıcı
Volkan Bozkır
Burhan Kuzu
Ayşe Nur Bahçekapılı
Fatma Betül Sayan Kaya
Ekrem Erdem
Aziz Babuşçu
Durmuş Ali Sarıkaya
Şirin Ünal
Fatma Benli
Hüseyin Bürge
Haydar Ali Yıldız
Ahmet Hamdi Çamlı
Markar Esayan
Mehmet Mehdi Eker
Mustafa Şentop
Mehmet Doğan Kubat
Serap Yaşar
Feyzullah Kıyıklık
Mehmet Muş
Nureddin Nebati
Mehmet Metiner
Harun Karaca
Tülay Kaynarca
Mustafa Yeneroğlu
Erkan Kandemir
Halis Dalkılıç
Mürteza Zengin
Yıldız Seferinoğlu
Abdullah Başçı
CHP
Şafak Pavey
Gamze Akkuş İlgezdi
Gürsel Tekin
Barış Yarkadaş
Mehmet Akif Hamzaçebi
Mahmut Tanal
İlhan Kesici
Oğuz Kaan Salıcı
Onursal Adıgüzel
Ali Özcan
Yakup Akkaya
Seline Doğan
Aykut Erdoğdu
Mustafa Sezgin Tanrıkulu
Dursun Çiçek
Süleyman Sencer Ata
Gülay Yedekçi
Kadri Enis Berberoğlu
Didem Engin
Bihlun Tamaylıgil
İlhan Cihaner
Engin ALtay
Ali Şeker
Erdoğan Toprak
Eren Erdem
Mehmet Bekaroğlu
Zeynel Emre
Sibel Özdemir
HDP
Selahattin Demirtaş
Hüda Kaya
Celal Doğan
Filiz Kerestecioğlu
Pervin Buldan
Garo Paylan
Erdal Ataş
MHP
Edip Semih Yalçın
İzzet Ulvi Yönter
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
Celal Adan
Atila Kaya
İsmail Faruk Aksu
Arzu Erdem